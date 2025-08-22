Milan-Cremonese: Allegri sfida la neopromossa alla prima

Il grande esordio di Allegri a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri apre la stagione 2025/26 con un match che sa di rinascita. Sabato 23 agosto alle ore 20:45, lo stadio San Siro accoglierà la Cremonese di Davide Nicola per quella che sarà la prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Un appuntamento che i tifosi rossoneri attendono con ansia dopo una stagione difficile conclusa all’ottavo posto.

Il ritorno di Allegri in panchina rappresenta una scommessa importante per riportare il Diavolo nelle zone di vertice, mentre la Cremonese torna in Serie A dopo aver conquistato la promozione attraverso i playoff, battendo lo Spezia in finale.

Come arrivano le due squadre

Milan: il rinnovamento di Allegri

I rossoneri hanno vissuto un’estate di grandi cambiamenti. Il nuovo corso tecnico prevede un centrocampo completamente rivoluzionato con gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, mentre la partenza di Tijjani Reijnders al Manchester City per 70 milioni ha liberato risorse per il mercato.

Nella preparazione estiva, il Milan ha mostrato luci e ombre: sconfitta 1-0 contro l’Arsenal a Singapore, vittoria convincente 4-2 sul Liverpool a Hong Kong e successo schiacciante contro il Perth Glory. Le prestazioni hanno evidenziato un gioco ancora in costruzione ma con segnali incoraggianti.

Cremonese: l’esperienza di Nicola per la salvezza

I grigiorossi hanno scelto Davide Nicola, tecnico specializzato nelle salvezze, per guidare il ritorno in Serie A. Il contratto fino al 2027 testimonia la fiducia della società nell’allenatore torinese. Nicola vanta un palmares di imprese salvezza con Crotone, Salernitana, Empoli e Cagliari, confermandosi uno specialista delle missioni impossibili.

Probabili formazioni e analisi tattica

Milan (3-5-2): la rivoluzione di Allegri

Probabile formazione Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic

Chiavi tattiche rossonere:

Modric e Ricci formeranno una mediana di grande qualità tecnica, con Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala offensiva

Gimenez confermato come centravanti dopo l’arrivo di gennaio

confermato come centravanti dopo l’arrivo di gennaio Pulisic agirà da seconda punta nel sistema 3-5-2 di Allegri

Cremonese (3-5-2): il pragmatismo di Nicola

Probabile formazione Cremonese: Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca

Assenti per squalifica: Barbieri, Valoti e Vazquez

Precedenti e statistiche

Dominio rossonero negli scontri diretti

Il Milan vanta un bilancio nettamente favorevole: sette vittorie nelle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con un solo pareggio. Tuttavia, le ultime due sfide nella stagione 2022/23 si sono chiuse entrambe in parità: 0-0 a Cremona e 1-1 a San Siro.

Record e curiosità

La Cremonese ha sempre perso alla prima giornata di Serie A in otto partecipazioni precedenti

L’ultimo successo cremasco contro il Milan risale al 25 settembre 1994 (1-0)

È la prima volta che Milan e Cremonese si affrontano alla prima giornata di campionato

I protagonisti da seguire

Milan: Pulisic e Modric

Christian Pulisic è l’unico giocatore in Serie A con almeno 30 gol e 20 assist dall’arrivo in Italia nel 2023/24, totalizzando 33 reti e 20 assist in tutte le competizioni. Il suo adattamento al nuovo ruolo sarà cruciale.

Luka Modric, unico vincitore del Pallone d’Oro attualmente in Serie A, porta esperienza e qualità al centrocampo rossonero.

Cremonese: Vandeputte l’arma segreta

Jari Vandeputte è uno dei due giocatori con più assist nei Big-5 campionati europei dal 2023/24: 28 passaggi vincenti, al pari di Mohamed Salah. La sua creatività sarà fondamentale per la manovra offensiva dei grigiorossi.

Dove vedere la partita

Milan-Cremonese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento dalle ore 20:30. La partita si disputerà allo stadio San Siro di Milano con fischio d’inizio alle 20:45.

Le chiavi della partita

Per il Milan

Sfruttare la superiorità tecnica a centrocampo con Modric e Ricci Trovare la giusta intesa tra Gimenez e Pulisic in attacco Evitare cali di concentrazione che hanno caratterizzato la scorsa stagione

Per la Cremonese

Difesa compatta per limitare gli spazi al Milan Ripartenze veloci sfruttando la qualità di Vandeputte Sfruttare l’emozione dell’esordio in Serie A per mettere in difficoltà i rossoneri

Pronostico e considerazioni finali

Il Milan parte favorito per qualità della rosa e fattore campo, ma la Cremonese di Nicola non va sottovalutata. I grigiorossi hanno dimostrato di saper giocarsela contro le big, come testimoniano i due pareggi della stagione 2022/23.

La chiave del match sarà la capacità del Milan di sbloccare una partita che si preannuncia tattica e combattuta. I rossoneri hanno guadagnato 22 punti da situazione di svantaggio nella scorsa stagione, dimostrando carattere nelle difficoltà.

L’esordio di Allegri bis a San Siro promette emozioni e rappresenta il primo banco di prova per capire se il nuovo Milan potrà davvero tornare a competere per le posizioni di vertice.