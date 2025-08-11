Milan, colpo De Winter: accordo raggiunto per sostituire Thiaw

Il Milan ha chiuso l’operazione per Koni De Winter dal Genoa. Il difensore belga classe 2002 arriva per 20 milioni più 5 di bonus, diventando il sostituto di Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni. Un’operazione strategica che conferma la politica di investimento sui giovani talenti voluta da Allegri e Tare.

L’affare De Winter: cifre e dettagli

I numeri dell’operazione

Il Milan ha raggiunto un’intesa di massima con il Genoa per l’acquisto di Koni De Winter per una cifra di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus. L’operazione dovrebbe concludersi ufficialmente nelle prossime ore, con le visite mediche programmate per l’inizio della prossima settimana.

Le condizioni economiche:

Cifra base : 20 milioni di euro

: 20 milioni di euro Bonus : 5 milioni di euro aggiuntivi

: 5 milioni di euro aggiuntivi Percentuale Juventus : circa il 15% dell’operazione totale andrà alla Juventus

: circa il 15% dell’operazione totale andrà alla Juventus Contratto: accordo a lungo termine con il Milan

La strategia post-Thiaw

La cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro ha permesso al Milan di reinvestire immediatamente su un profilo giovane e di prospettiva. Dopo aver valutato diverse alternative come Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma, la scelta è ricaduta su De Winter per diversi motivi strategici.

Chi è Koni De Winter

Profilo tecnico e caratteristiche

Koni De Winter è nato ad Anversa il 12 giugno 2002 ed è un difensore potente fisicamente che si disimpegna sia in posizione centrale che da terzino. Con un’altezza di 1,91 metri, il belga rappresenta l’identikit perfetto del difensore moderno.

Le sue qualità principali:

Versatilità tattica : può essere schierato come difensore centrale, terzino o anche come mediano

: può essere schierato come difensore centrale, terzino o anche come mediano Abilità tecniche : veloce e abile tecnicamente, bravo nell’impostazione del gioco

: veloce e abile tecnicamente, bravo nell’impostazione del gioco Gioco aereo : risulta pericoloso su palla inattiva data la sua grande capacità nel gioco aereo

: risulta pericoloso su palla inattiva data la sua grande capacità nel gioco aereo Fisicità: difensore dal fisico importante, ideale per la Serie A

Il percorso formativo

Cresciuto nei settori giovanili di Lierse e Zulte Waregem, nel 2018 si è trasferito alla Juventus, diventando così il primo giocatore belga della storia del club. Un passaggio importante che ha segnato l’inizio della sua esperienza italiana.

Le tappe della carriera:

2018-2023 : Settore giovanile Juventus e Juventus Next Gen

: Settore giovanile Juventus e Juventus Next Gen 2023-2024 : Prestito al Genoa dall’agosto 2023

: Prestito al Genoa dall’agosto 2023 2024 : Trasferimento definitivo al Genoa a luglio 2024

: Trasferimento definitivo al Genoa a luglio 2024 2025: Passaggio al Milan

Le prestazioni con il Genoa

I numeri della stagione 2024-25

De Winter ha giocato 29 partite di Serie A nell’ultima stagione con il Genoa, realizzando 3 reti e fornendo 1 assist. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club, non solo del Milan.

Le statistiche stagionali:

Presenze : 29 in Serie A

: 29 in Serie A Gol : 3 marcature

: 3 marcature Assist : 1 passaggio vincente

: 1 passaggio vincente Cartellini: 6 cartellini gialli ricevuti

La crescita sotto Vieira

Con Patrick Vieira in panchina, De Winter ha vissuto una stagione di grande crescita, conquistandosi un posto da titolare nella difesa genoana e dimostrando di poter competere ai massimi livelli della Serie A.

Perché il Milan ha scelto De Winter

I vantaggi dell’operazione

La scelta di De Winter rispetto ad altri profili valutati (Comuzzo e Leoni) si basa su diversi fattori:

Costo contenuto: con una valutazione più calmierata rispetto ai 30 milioni per Leoni o i 35 per Comuzzo Esperienza in Serie A: già ambientato al campionato italiano Giovane età: margini di crescita importanti Versatilità: può giocare in più ruoli del reparto difensivo

Il gradimento di Allegri

Massimiliano Allegri conosce bene il giocatore dai tempi della Juventus e ha dato il suo benestare all’operazione. De Winter incarna alla perfezione tutte le richieste fatte da Allegri per il difensore centrale: un giocatore giovane ma che conosce già bene la Serie A.

La concorrenza superata

Il derby di mercato con l’Inter

Il difensore belga era anche nel mirino dell’Inter, ma i rossoneri hanno deciso di puntare forte su di lui e hanno superato la concorrenza. Una vittoria importante per il Milan nel derby di mercato cittadino.

Altri club interessati

Oltre all’Inter, anche altre squadre avevano mostrato interesse per De Winter, ma il Milan è riuscito a chiudere rapidamente l’operazione, dimostrando determinazione e programmazione.

L’impatto sul mercato rossonero

La strategia di Tare

L’operazione De Winter rappresenta un tassello importante nella strategia di mercato del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Secondo le indiscrezioni, l’intenzione del Milan è quella di acquistare non un solo difensore centrale, ma ben due, per dare maggiore profondità al reparto.

Gli investimenti estivi

Dopo aver già investito oltre 80 milioni di euro per gli acquisti di Jashari, Ricci ed Estupinan, il Milan continua a muoversi sul mercato con criterio e programmazione.

Le prospettive tattiche

Come si inserirà nel Milan di Allegri

De Winter può adattarsi perfettamente ai sistemi di gioco preferiti da Allegri:

Difesa a quattro : come centrale destro

: come centrale destro Difesa a tre : come braccetto di destra

: come braccetto di destra Emergenza: può coprire anche il ruolo di terzino

La concorrenza interna

Con l’arrivo di De Winter, Allegri avrà maggiori opzioni nel reparto difensivo, potendo contare su un giocatore che può alternarsi con Tomori, Gabbia e Pavlovic.

I tempi dell’operazione

Il cronoprogramma

L’11 agosto sarà la giornata della chiusura formale dell’operazione, con visite mediche a seguire tra martedì e mercoledì. Un’operazione lampo che dimostra l’efficienza della nuova dirigenza rossonera.

L’integrazione nel gruppo

De Winter dovrebbe aggregarsi rapidamente al gruppo squadra, considerando che conosce già il campionato italiano e alcuni compagni di squadra.

L’aspetto economico

La plusvalenza Thiaw

La vendita di Thiaw per 40 milioni rappresenta una plusvalenza importante per il Milan, considerando che il tedesco era arrivato dallo Schalke per circa 7 milioni nel 2022.

L’investimento sul futuro

Con De Winter, il Milan investe su un giocatore di 23 anni con ampi margini di crescita, in linea con la politica di valorizzazione dei giovani talenti.

Le reazioni dell’ambiente

L’entusiasmo dei tifosi

L’operazione De Winter ha riscosso consensi tra i tifosi rossoneri, che vedono nell’arrivo del belga un rinforzo di prospettiva per la difesa.

Il parere degli esperti

Gli osservatori di mercato giudicano positivamente l’operazione, considerando il rapporto qualità-prezzo e le potenzialità del giocatore.

I precedenti: da Tonali a De Winter

La tradizione dei giovani talenti

Il Milan ha una tradizione consolidata nell’investire su giovani talenti che poi si affermano ai massimi livelli. De Winter potrebbe seguire le orme di giocatori come Tonali, che hanno fatto il salto di qualità in rossonero.

La percentuale Juventus

Il fatto che la Juventus mantenga una percentuale del 15% sulla rivendita testimonia la fiducia nel potenziale del giocatore.

Conclusioni

L’acquisto di Koni De Winter rappresenta un colpo intelligente del Milan, che riesce a sostituire Thiaw con un giocatore giovane, di prospettiva e già ambientato in Serie A. L’operazione da 20 milioni più bonus dimostra come il club rossonero stia seguendo una strategia precisa: investire su talenti giovani con margini di crescita importanti.

Con De Winter, Allegri avrà a disposizione un difensore versatile e fisicamente dotato, capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. La rapidità con cui è stata chiusa l’operazione testimonia l’efficienza della nuova dirigenza e la chiarezza degli obiettivi di mercato.

Il Milan continua così a costruire una rosa giovane e competitiva, puntando su giocatori che possano crescere insieme al progetto tecnico di Allegri. De Winter rappresenta il presente e il futuro della difesa rossonera, un investimento che potrebbe rivelarsi molto redditizio sia dal punto di vista sportivo che economico.