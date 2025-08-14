Meteo Ferragosto 2025: caldo africano al Nord, temporali in agguato

Il Ferragosto 2025 si preannuncia come una delle giornate più calde dell’estate, con l’anticiclone africano Caronte che dominerà gran parte dell’Italia portando temperature fino a 40°C. Tuttavia, non mancheranno le insidie meteorologiche, con temporali pomeridiani al Nord che potrebbero rovinare i piani di chi ha scelto le montagne per festeggiare il 15 agosto.

La situazione meteo attuale: quarta ondata di calore

Il dominio dell’anticiclone africano

L’Italia sta vivendo la quarta ondata di calore dell’estate 2025, caratterizzata dal ritorno prepotente dell’anticiclone nord-africano che ha riportato temperature ben oltre le medie stagionali. Dopo giorni di tregua arriva il caldo africano, che ormai domina la scena meteorologica italiana, con ondate sempre più intense e durature.

Il picco delle temperature è stato raggiunto proprio oggi, 14 agosto, con il Ministero della Salute che ha diramato per giovedì 14 agosto 2025 un nuovo stato di allerta meteo caldo per ondate di calore con tanto di bollino rosso, arancione e giallo in diverse città italiane.

Temperature record oggi 14 agosto

La giornata di oggi ha visto temperature eccezionali in molte città italiane:

Firenze : 40°C (valore massimo nazionale)

: 40°C (valore massimo nazionale) Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Terni : 39°C

: 39°C Bologna, Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi : 38°C

: 38°C Roma : 38°C con forte afa urbana

: 38°C con forte afa urbana Milano: 36°C effettivi, ma percepiti fino a 40°C

Caldo persistente con massime ancora molto elevate su Pianura Padana e Centro-Sud; nuova instabilità pomeridiana su Alpi e lungo la dorsale appenninica.

Previsioni Ferragosto 15 agosto 2025

Scenario generale: sole e caldo ovunque

Per la giornata di venerdì 15 agosto, le previsioni confermano il proseguimento della fase calda e stabile. Ferragosto 2025 sarà soleggiato e molto caldo quasi ovunque, rappresentando l’apice dell’estate italiana.

L’anticiclone africano garantirà condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del territorio italiano, con cieli sereni o poco nuvolosi dalla mattina fino a sera.

Temperature previste per Ferragosto

Le temperature di Ferragosto si manterranno su valori molto elevati:

Grandi città:

Roma : 36-38°C con forte afa urbana

: 36-38°C con forte afa urbana Milano : 35°C con umidità elevata

: 35°C con umidità elevata Napoli : 34°C con brezze marine

: 34°C con brezze marine Firenze : fino a 39°C nelle zone interne

: fino a 39°C nelle zone interne Bologna : 36°C con picchi in pianura

: 36°C con picchi in pianura Torino: 35°C con possibili 37°C

Regioni del Centro-Sud: Le masse d’aria in arrivo saranno di origine subtropicale, quindi molto calde, ragion per cui i valori si manterranno ben oltre le medie climatiche di riferimento, con punte di 36-37°C anche in città come Foggia e nelle zone interne di Puglia, Toscana e Lazio.

Le insidie del Nord: temporali pomeridiani

Alpi e Prealpi a rischio

Il Nord Italia presenterà uno scenario più complesso. Momenti di tregua, seppur momentanei, potrebbero arrivare sulle Alpi e Prealpi tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, dove non si esclude la possibilità di temporali.

Per Ferragosto sono previsti:

Piemonte e Lombardia settentrionale : fenomeni anche intensi nelle ore pomeridiane

: fenomeni anche intensi nelle ore pomeridiane Triveneto : instabilità localizzata sui rilievi alpini

: instabilità localizzata sui rilievi alpini Liguria centrale: possibili rovesci passeggeri

Quando e dove aspettarsi i temporali

Per la giornata di Ferragosto, invece, sono previsti al momento rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi (anche a carattere temporalesco) e poi lungo la dorsale appenninica.

Gli orari critici saranno dalle 15:00 alle 19:00, quando l’energia accumulata durante la mattinata soleggiata potrà scatenare fenomeni violenti, con possibili grandinate e colpi di vento.

Previsioni per le principali destinazioni turistiche

Le spiagge: ideali per il mare

Le località costiere godranno delle condizioni migliori:

Riviera Adriatica:

Sole prevalente con brezze pomeridiane

Temperature 30-32°C, ideali per il mare

Venti deboli e mari poco mossi

Coste tirreniche:

Cielo sereno con afa nelle zone interne

Temperature 32-34°C lungo la costa

Possibili temporali nelle aree interne nel pomeriggio

Isole maggiori:

Sicilia : 32-34°C con sole prevalente

: 32-34°C con sole prevalente Sardegna: 33-35°C nelle zone interne

Montagne: prudenza nel pomeriggio

Chi ha scelto la montagna per Ferragosto dovrà prestare particolare attenzione. Vista l’energia in gioco, queste perturbazioni potrebbero essere violente e accompagnate da grandine (se non nubifragi).

Consigli per gli escursionisti:

Partire molto presto al mattino

Pianificare il rientro entro le 14:00

Evitare creste esposte nel pomeriggio

Portare sempre abbigliamento impermeabile

Città d’arte: caldo e afa

Le grandi città saranno le più colpite dal caldo e dall’afa:

Roma : 36-38°C con forte umidità urbana

: 36-38°C con forte umidità urbana Firenze : fino a 39°C nelle zone centrali

: fino a 39°C nelle zone centrali Bologna: 36°C con afa persistente

Raccomandazioni:

Evitare le ore centrali (12:00-17:00)

Cercare refrigerio in luoghi climatizzati

Idratazione costante

La settimana dopo Ferragosto

Persistenza del caldo fino al weekend

Il caldo intenso condito da afa si protrarrà almeno fino a Ferragosto, che quest’anno cade di venerdì (facendo gola ai lavoratori per un possibile weekend lungo all’insegna del relax).

Le previsioni indicano che l’ondata di calore proseguirà anche nel weekend del 16-17 agosto, con:

Sabato 16 : ancora molto caldo ma primi segnali di cambiamento

: ancora molto caldo ma primi segnali di cambiamento Domenica 17: possibili temporali più diffusi al Nord

Verso la fine dell’ondata di calore

La seconda parte di agosto è da sempre caratterizzata da un graduale riassetto della circolazione alle medie e alte latitudini.

Le previsioni a lungo termine suggeriscono un possibile cambiamento intorno al 20-22 agosto, con l’arrivo di correnti più fresche dall’Atlantico che potrebbero portare a:

Temporali più diffusi

Calo delle temperature

Fine dell’ondata di calore

Analisi probabilistica: cosa dicono i modelli

Scenari per Ferragosto

Per quanto riguarda proprio il giorno di Ferragosto la situazione previsionale diventa più complicata, con diversi scenari probabilistici:

Scenario principale (35%): Anticiclone saldo sul Mediterraneo centrale, giornata soleggiata e molto calda

Scenario secondario (25%): Tempo soleggiato con temporali pomeridiani su rilievi e zone interne

Altri scenari (40%): Variazioni nella posizione dell’anticiclone con possibili differenze regionali

Attendibilità delle previsioni

La probabilità che l’Italia sia interessata da un dominio anticiclonico è piuttosto alta, supera il 70%, rendendo molto probabile una giornata di Ferragosto dominata dal sole e dal caldo.

Impatti sulla salute e raccomandazioni

Allerta sanitaria

Il Ministero della Salute ha emesso allerte per diverse città:

Bollino rosso (massimo rischio):

Firenze, Roma, Bologna

Rischio elevato per anziani, bambini e persone fragili

Bollino arancione:

Milano, Torino, Napoli

Condizioni di disagio per le fasce sensibili

Consigli pratici per Ferragosto

Nelle ore diurne (10:00-18:00):

Evitare l’esposizione diretta al sole

Indossare abbigliamento leggero e chiaro

Proteggersi con cappelli e occhiali da sole

Bere acqua frequentemente

Durante i temporali:

Non ripararsi sotto alberi isolati

Evitare luoghi elevati e esposti

Rientrare in auto o edifici chiusi

Le notti tropicali: quando il caldo non dà tregua

Temperature notturne elevate

Un aspetto critico di questa ondata di calore sono le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20°C. La persistenza del caldo notturno impedisce un corretto recupero fisico, soprattutto nelle aree densamente urbanizzate.

Temperature minime previste per la notte di Ferragosto:

Milano : 24-25°C

: 24-25°C Roma : 25-26°C

: 25-26°C Napoli : 24-25°C

: 24-25°C Firenze: 22-24°C

Effetti del caldo urbano

Nelle grandi città, il fenomeno dell’isola di calore urbana amplifica il disagio:

Asfalto e cemento rilasciano calore accumulato durante il giorno

Scarsa ventilazione notturna

Difficoltà nel raffreddamento naturale

Confronto con le ondate di calore precedenti

La quarta ondata del 2025

Questa è la quarta ondata di calore dell’estate 2025, caratterizzata da:

Durata prolungata (almeno 10 giorni)

Temperature superiori di 6-8°C rispetto alle medie

Estensione geografica molto ampia

Particolarità di agosto

“La particolarità di questa ondata di caldo – spiegano gli esperti – è che avviene ad agosto, con giornate che iniziano ad accorciarsi e notti che non riescono a raffreddare l’aria”.

Conclusioni: un Ferragosto da record

Il Ferragosto 2025 si conferma come uno degli eventi meteorologici più significativi dell’estate. Le condizioni ideali al mare contrastano con le insidie montane, mentre le città dovranno fare i conti con caldo e afa eccezionali.

Chi ha programmato vacanze al mare potrà godere di condizioni perfette, mentre chi si trova al Nord dovrà prestare attenzione ai temporali pomeridiani. Le grandi città vivranno una giornata di caldo intenso, che richiederà particolare attenzione per le categorie più fragili.

La raccomandazione generale è di monitorare costantemente le previsioni locali e adattare i programmi alle condizioni meteo, ricordando che questa ondata di calore potrebbe essere una delle più intense dell’estate 2025.

Temperature massime previste per Ferragosto 15 agosto: