Meridiana viene riconosciuta nella Guida Eccellenze Tricolore

Dal dicembre 2024, Marco Strada, già noto per la gestione del Bar Roma di Paderno Franciacorta, ha rilevato la storica gelateria e caffetteria “Meridiana”. Questo passaggio segna l’inizio di una nuova era per il locale, che si rinnova in stile e in offerta, mantenendo salda la tradizione ma con uno sguardo al futuro.

Marco Strada, imprenditore di lunga esperienza, non ha solo preso in carico la gestione, ma ha deciso di portare avanti un cambiamento significativo: gli interni del locale sono stati rinnovati per creare un ambiente più moderno e accogliente, che possa essere apprezzato anche nelle ore serali, dove si potranno gustare aperitivi e trascorrere momenti conviviali. Il locale è diventato così un punto di ritrovo per chi cerca un’atmosfera rilassata, elegante e alla moda.

La qualità è uno dei pilastri su cui Marco ha puntato sin dall’inizio. Le brioches, realizzate con ingredienti di altissima qualità, sono ora uno dei fiori all’occhiello del locale, così come il latte biologico utilizzato per preparare bevande e dolci. Ma non è solo la caffetteria a essere al centro del cambiamento: per la gelateria, Marco ha scelto di puntare sulla freschezza degli ingredienti garantendo così un prodotto di altissima qualità che ha fatto la storia del gelato italiano.

Con questa nuova gestione, “Meridiana” si allontana dalla semplice etichetta di bar e gelateria, cercando di offrire un’esperienza completa che va oltre la tradizione. L’attenzione ai dettagli, la cura per la qualità e la ricerca dell’innovazione sono ciò che rende questa nuova fase così interessante.

Marco, che ha una lunga carriera nel settore, è molto attento anche al valore del personale, che gioca un ruolo fondamentale nel mantenere alta la qualità del servizio e nell’assicurare un’accoglienza calda e familiare per ogni cliente. Nonostante i numerosi impegni, la sua attenzione ai dettagli e la sua dedizione sono alla base del suo successo, e questo si riflette nelle sue attività, da Paderno a Orio Center, fino ai recenti sviluppi.

In definitiva, “Meridiana” non è solo un’appendice del Bar Roma, ma una realtà che si rinnova per attrarre una clientela diversificata e soddisfare nuove esigenze, senza mai perdere di vista la qualità e l’esperienza che Marco Strada ha costruito negli anni.