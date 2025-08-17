Mercedes-Benz Classe E: le versioni di Brabus della storica W124

Mercedes-Benz Classe E: le versioni di Brabus della storica W124

di 17 Agosto 2025

La prima generazione della Mercedes-Benz Classe E è stata introdotta nel corso del 1993, come ultima evoluzione del modello W124 degli anni ’80. Il ‘non plus ultra’ in chiave sportiva è rappresentato dalle varie versioni E500, E36 AMG ed E60 AMG.

Tuttavia, il tuner tedesco Brabus – da sempre dedito alla Casa della Stella – ha realizzato due importanti interpretazioni della Mercedes-Benz Classe E modello W124. Tra queste figurano la E65 con il motore a benzina 6.4 V8 da 450 CV di potenza e 660 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico a quattro rapporti, raggiungeva la velocità massima di 285 km/h.

La Brabus E65 misurava anch’essa 475 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza, 139 cm in altezza e 280 cm nel passo, mentre la massa ammontava a 1.710 kg. Impressionante, invece, il consumo dichiarato di carburante pari a 16,5 litri per 100 km, ovvero circa 6 km per litro. Infine, sono stati allestiti anche 3 o 4 esemplari di Brabus E73S, ovvero la Mercedes-Benz Classe E modello W124 con il propulsore a benzina 7.3 V12 da 530 CV di potenza.

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

Potrebbe interessarti

Ultime di Motori

Da non perdere!

Opel Manta: il ritorno come crossover in stile SUV coupé -

Opel Manta: allo studio il sensazionale ritorno?

Stando alle indiscrezioni, potrebbe tornare la…
Renault Sport Spider: trent'anni per la sportiva radicale

Renault Sport Spider: trent’anni per la sportiva radicale

Esattamente trent’anni fa, al Salone di…