Mercato Serie A: Laporte verso il Como, Zalewski all’Atalanta e tutte le trattative in corso

Il calciomercato di Serie A entra nella fase più calda con l’inizio del campionato alle porte. A una settimana dal debutto ufficiale, le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi freneticamente per completare le rispettive rose. Dalle operazioni stellari del Como agli ultimi colpi delle big, ecco tutte le trattative più importanti in corso.
Como: il colpaccio Laporte per stupire ancora
Il Como si conferma il vero protagonista del calciomercato estivo 2025. Dopo aver già investito oltre 104 milioni di euro e aver portato in Italia nomi del calibro di Alvaro Morata, i lariani puntano ora al colpo da sogno per la difesa.
Aymeric Laporte: l’obiettivo stellare
Aymeric Laporte è il nuovo nome che infiamma i tifosi del Como. Il difensore spagnolo, ex Manchester City ora all’Al-Nassr, dovrebbe risolvere il proprio contratto con il club saudita nei prossimi giorni.
Dettagli dell’operazione:
- Giocatore: Aymeric Laporte (classe 1994)
- Situazione: Risoluzione contratto con l’Al-Nassr
- Formula: Parametro zero
- Prestazioni in Arabia: 69 presenze in due stagioni
- Concorrenza: Athletic Bilbao (sua ex squadra)
Il centrale spagnolo rappresenterebbe il tredicesimo acquisto del Como in questa sessione estiva e il quinto spagnolo, dopo Morata. Un colpo d’esperienza che dimostra le ambizioni di Cesc Fabregas e della proprietà per alzare ulteriormente il livello della squadra.
Gli altri movimenti del Como
Il club lariano aveva già messo a segno colpi importanti:
- Jesus Rodriguez: 22 milioni più bonus (cifra più alta spesa)
- Alvaro Morata: In prestito dal Milan
- Altri nove acquisti: Per un totale di 104 milioni investiti
Atalanta: Zalewski per la rivoluzione di Juric
L’Atalanta di Ivan Juric ha trovato l’accordo con l’Inter per uno dei colpi più rapidi del mercato estivo.
Nicola Zalewski: affare lampo
Nicola Zalewski è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta in un’operazione che si è conclusa nel giro di poche ore.
I numeri dell’affare:
- Costo: 16-17 milioni di euro
- Plusvalenza Inter: 10,5 milioni netti (acquistato dalla Roma per 6,5 milioni)
- Durata contratto: Quinquennale
- Ruolo: Jolly sulle fasce per Juric
Il polacco era stato riscattato dall’Inter dalla Roma appena a giugno per 6,5 milioni di euro e ora viene ceduto realizzando una plusvalenza importante. Juric lo voleva come alternativa versatile per le corsie esterne.
La strategia dell’Atalanta
Zalewski non è l’unico movimento dell’Atalanta:
- Ricerca attaccante: Dopo la cessione record di Retegui (68 milioni all’Al-Qadisiah)
- Caso Lookman: Il nigeriano resta in uscita, con l’Inter interessata
- Budget disponibile: Grazie alle cessioni importanti
Udinese: doppio colpo dal Napoli e sogno Zaniolo
L’Udinese di Kosta Runjaic è molto attiva sul mercato per sostituire le partenze di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin.
Cheddira: il sostituto di Lucca
Walid Cheddira è ormai a un passo dall’Udinese per sostituire Lorenzo Lucca, ceduto al Napoli.
Dettagli dell’operazione:
- Formula: Prestito con diritto di riscatto dal Napoli
- Prestazioni: Ex capocannoniere della Serie B con il Bari
- Ultima stagione: 22 presenze e 1 gol all’Espanyol
- Concorrenza: Cremonese con offerta più alta, ma Cheddira preferisce Udine
Alessandro Zanoli: sorpasso al Bologna
L’Udinese ha superato il Bologna nella corsa ad Alessandro Zanoli, esterno del Napoli.
Situazione Zanoli:
- Provenienza: Napoli (prestito al Genoa nell’ultima stagione)
- Formula: Prestito con opzioni varie
- Concorrenza battuta: Bologna inizialmente in pole
Nicolò Zaniolo: la suggestione
Il colpo più clamoroso che l’Udinese sta valutando è Nicolò Zaniolo dal Galatasaray.
Ostacoli per Zaniolo:
- Ingaggio elevato: Principale problema per i friulani
- Formula: Prestito con diritto di riscatto
- Situazione: Reduce dalle deludenti esperienze con Atalanta e Fiorentina
Le trattative delle big
Inter: caccia al centrocampista
L’Inter, dopo aver venduto Zalewski, cerca rinforzi a centrocampo:
- Manu Koné: Obiettivo principale, ma la Roma ha rifiutato 45 milioni
- Alternative: Mandela Keita e Matt O’Riley
- Uscite: Asllani verso il Bologna
Juventus: Kolo Muani in arrivo
La Juventus è vicina al grande colpo:
- Randal Kolo Muani: Accordo con il PSG per prestito con obbligo a 65 milioni
- Uscite: Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid
- Alternative: Edon Zhegrova del Lille se parte Gonzalez
Milan: difesa e attacco nel mirino
Il Milan lavora su più fronti:
- Difesa: Interesse per Giovanni Leoni, ma serve prima una cessione
- Centrocampo: Telenovela Jashari
- Attacco: Vlahovic, Kalimuendo e Hojlund i nomi caldi
Bologna: tanti movimenti in vista
Il Bologna di Vincenzo Italiano è molto attivo:
In entrata
- Stefan Erlic: Trattativa in chiusura con il Midtjylland
- Kristjan Asllani: Forte interesse per il centrocampista dell’Inter
In uscita
- Dan Ndoye: Ufficiale al Nottingham Forest
- Altri esuberi: Diversi giocatori sul mercato
Parma: dopo Leoni, si cerca il sostituto
Il Parma deve sostituire Giovanni Leoni, ceduto al Liverpool:
- Costo Leoni: 31 milioni al Liverpool
- Ricerca sostituto: Diversi profili valutati per la difesa
- Budget: Reinvestimento dei proventi della cessione
Lazio: mercato in evoluzione
La Lazio si muove con oculatezza:
- Reda Belahyane: Ufficiale dall’Hellas Verona
- Altri obiettivi: Valutazioni in corso per completare la rosa
Sassuolo: preparazione per la Serie A
Il Sassuolo, protagonista del ritorno in Serie A, lavora per rinforzarsi:
- Arijanet Muric: Portiere dall’Ipswich Town (prestito oneroso con diritto oltre 10 milioni)
- Altri rinforzi: Valutazioni in corso per tutti i reparti
Como: non solo Laporte
Oltre a Laporte, il Como valuta altri rinforzi:
- Arnau Tenas: Portiere del PSG nel mirino
- Budget disponibile: Dopo i 104 milioni già investiti
Le deadline che si avvicinano
Con la chiusura del mercato fissata per il 1° settembre alle ore 20, diverse operazioni hanno scadenze ravvicinate:
Date cruciali
- 22-23 agosto: Deadline per alcune trattative specifiche
- 25 agosto: Inizio effettivo del campionato
- 30 agosto: Ultima settimana di mercato
- 1° settembre ore 20: Gong finale
Operazioni last minute attese
Diverse trattative potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni:
Portieri in movimento
- Senne Lammens: Belga dell’Anversa, valutato 20 milioni per l’Inter
- Altri movimenti: Diversi club cercano rinforzi tra i pali
Difensori cercati
- Oumar Solet: Dell’Udinese, piace a Inter e Roma
- Etienne Kinkoué: Del Lens, nel mirino dell’Udinese
Centrocampisti in bilico
- Matt O’Riley: Brighton, corteggiato da Inter e Juventus
- Altri profili: Diverse trattative in corso
Le sorprese dell’ultimo minuto
Il calciomercato estivo 2025 si preannuncia ricco di colpi di scena fino all’ultimo giorno:
Operazioni stellari possibili
- Laporte al Como: Sarebbe il colpo dell’estate per i lariani
- Sancho in Serie A: Roma, Juventus e Napoli alla finestra
- Altri big: Possibili movimenti dell’ultima ora
Giovani promesse
- Talenti emergenti: Diversi club puntano sui giovani
- Investimenti futuri: Strategie a lungo termine
Il verdetto: Il calciomercato di Serie A 2025 si conferma uno dei più spettacolari degli ultimi anni. Dalle operazioni milionarie del Como alle strategie delle big, passando per i colpi intelligenti delle medie, ogni squadra cerca di completare al meglio la propria rosa. Con Laporte verso il Como, Zalewski all’Atalanta e Zaniolo tentato dall’Udinese, gli ultimi giorni di mercato promettono sorprese e colpi di scena fino al gong finale del 1° settembre.