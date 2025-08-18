Laporte (Depositphotos)
Laporte (Depositphotos)

Mercato Serie A: Laporte verso il Como, Zalewski all’Atalanta e tutte le trattative in corso

di 18 Agosto 2025

Il calciomercato di Serie A entra nella fase più calda con l’inizio del campionato alle porte. A una settimana dal debutto ufficiale, le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi freneticamente per completare le rispettive rose. Dalle operazioni stellari del Como agli ultimi colpi delle big, ecco tutte le trattative più importanti in corso.

Como: il colpaccio Laporte per stupire ancora

Il Como si conferma il vero protagonista del calciomercato estivo 2025. Dopo aver già investito oltre 104 milioni di euro e aver portato in Italia nomi del calibro di Alvaro Morata, i lariani puntano ora al colpo da sogno per la difesa.

Aymeric Laporte: l’obiettivo stellare

Aymeric Laporte è il nuovo nome che infiamma i tifosi del Como. Il difensore spagnolo, ex Manchester City ora all’Al-Nassr, dovrebbe risolvere il proprio contratto con il club saudita nei prossimi giorni.

Dettagli dell’operazione:

  • Giocatore: Aymeric Laporte (classe 1994)
  • Situazione: Risoluzione contratto con l’Al-Nassr
  • Formula: Parametro zero
  • Prestazioni in Arabia: 69 presenze in due stagioni
  • Concorrenza: Athletic Bilbao (sua ex squadra)

Il centrale spagnolo rappresenterebbe il tredicesimo acquisto del Como in questa sessione estiva e il quinto spagnolo, dopo Morata. Un colpo d’esperienza che dimostra le ambizioni di Cesc Fabregas e della proprietà per alzare ulteriormente il livello della squadra.

Gli altri movimenti del Como

Il club lariano aveva già messo a segno colpi importanti:

  • Jesus Rodriguez: 22 milioni più bonus (cifra più alta spesa)
  • Alvaro Morata: In prestito dal Milan
  • Altri nove acquisti: Per un totale di 104 milioni investiti

Atalanta: Zalewski per la rivoluzione di Juric

L’Atalanta di Ivan Juric ha trovato l’accordo con l’Inter per uno dei colpi più rapidi del mercato estivo.

Nicola Zalewski: affare lampo

Nicola Zalewski è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta in un’operazione che si è conclusa nel giro di poche ore.

I numeri dell’affare:

  • Costo: 16-17 milioni di euro
  • Plusvalenza Inter: 10,5 milioni netti (acquistato dalla Roma per 6,5 milioni)
  • Durata contratto: Quinquennale
  • Ruolo: Jolly sulle fasce per Juric

Il polacco era stato riscattato dall’Inter dalla Roma appena a giugno per 6,5 milioni di euro e ora viene ceduto realizzando una plusvalenza importante. Juric lo voleva come alternativa versatile per le corsie esterne.

La strategia dell’Atalanta

Zalewski non è l’unico movimento dell’Atalanta:

  • Ricerca attaccante: Dopo la cessione record di Retegui (68 milioni all’Al-Qadisiah)
  • Caso Lookman: Il nigeriano resta in uscita, con l’Inter interessata
  • Budget disponibile: Grazie alle cessioni importanti

Udinese: doppio colpo dal Napoli e sogno Zaniolo

L’Udinese di Kosta Runjaic è molto attiva sul mercato per sostituire le partenze di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin.

Cheddira: il sostituto di Lucca

Walid Cheddira è ormai a un passo dall’Udinese per sostituire Lorenzo Lucca, ceduto al Napoli.

Dettagli dell’operazione:

  • Formula: Prestito con diritto di riscatto dal Napoli
  • Prestazioni: Ex capocannoniere della Serie B con il Bari
  • Ultima stagione: 22 presenze e 1 gol all’Espanyol
  • Concorrenza: Cremonese con offerta più alta, ma Cheddira preferisce Udine

Alessandro Zanoli: sorpasso al Bologna

L’Udinese ha superato il Bologna nella corsa ad Alessandro Zanoli, esterno del Napoli.

Situazione Zanoli:

  • Provenienza: Napoli (prestito al Genoa nell’ultima stagione)
  • Formula: Prestito con opzioni varie
  • Concorrenza battuta: Bologna inizialmente in pole

Nicolò Zaniolo: la suggestione

Zaniolo (depositphotos)
Mercato Serie A: Laporte verso il Como, Zalewski all'Atalanta e tutte le trattative in corso

Il colpo più clamoroso che l’Udinese sta valutando è Nicolò Zaniolo dal Galatasaray.

Ostacoli per Zaniolo:

  • Ingaggio elevato: Principale problema per i friulani
  • Formula: Prestito con diritto di riscatto
  • Situazione: Reduce dalle deludenti esperienze con Atalanta e Fiorentina

Le trattative delle big

Inter: caccia al centrocampista

L’Inter, dopo aver venduto Zalewski, cerca rinforzi a centrocampo:

  • Manu Koné: Obiettivo principale, ma la Roma ha rifiutato 45 milioni
  • Alternative: Mandela Keita e Matt O’Riley
  • Uscite: Asllani verso il Bologna

Juventus: Kolo Muani in arrivo

La Juventus è vicina al grande colpo:

  • Randal Kolo Muani: Accordo con il PSG per prestito con obbligo a 65 milioni
  • Uscite: Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid
  • Alternative: Edon Zhegrova del Lille se parte Gonzalez

Milan: difesa e attacco nel mirino

Il Milan lavora su più fronti:

  • Difesa: Interesse per Giovanni Leoni, ma serve prima una cessione
  • Centrocampo: Telenovela Jashari
  • Attacco: Vlahovic, Kalimuendo e Hojlund i nomi caldi

Bologna: tanti movimenti in vista

Il Bologna di Vincenzo Italiano è molto attivo:

In entrata

  • Stefan Erlic: Trattativa in chiusura con il Midtjylland
  • Kristjan Asllani: Forte interesse per il centrocampista dell’Inter

In uscita

  • Dan Ndoye: Ufficiale al Nottingham Forest
  • Altri esuberi: Diversi giocatori sul mercato

Parma: dopo Leoni, si cerca il sostituto

Il Parma deve sostituire Giovanni Leoni, ceduto al Liverpool:

  • Costo Leoni: 31 milioni al Liverpool
  • Ricerca sostituto: Diversi profili valutati per la difesa
  • Budget: Reinvestimento dei proventi della cessione

Lazio: mercato in evoluzione

La Lazio si muove con oculatezza:

  • Reda Belahyane: Ufficiale dall’Hellas Verona
  • Altri obiettivi: Valutazioni in corso per completare la rosa

Sassuolo: preparazione per la Serie A

Il Sassuolo, protagonista del ritorno in Serie A, lavora per rinforzarsi:

  • Arijanet Muric: Portiere dall’Ipswich Town (prestito oneroso con diritto oltre 10 milioni)
  • Altri rinforzi: Valutazioni in corso per tutti i reparti

Como: non solo Laporte

Oltre a Laporte, il Como valuta altri rinforzi:

  • Arnau Tenas: Portiere del PSG nel mirino
  • Budget disponibile: Dopo i 104 milioni già investiti

Le deadline che si avvicinano

Con la chiusura del mercato fissata per il 1° settembre alle ore 20, diverse operazioni hanno scadenze ravvicinate:

Date cruciali

  • 22-23 agosto: Deadline per alcune trattative specifiche
  • 25 agosto: Inizio effettivo del campionato
  • 30 agosto: Ultima settimana di mercato
  • 1° settembre ore 20: Gong finale

Operazioni last minute attese

Diverse trattative potrebbero sbloccarsi negli ultimi giorni:

Portieri in movimento

  • Senne Lammens: Belga dell’Anversa, valutato 20 milioni per l’Inter
  • Altri movimenti: Diversi club cercano rinforzi tra i pali

Difensori cercati

  • Oumar Solet: Dell’Udinese, piace a Inter e Roma
  • Etienne Kinkoué: Del Lens, nel mirino dell’Udinese

Centrocampisti in bilico

  • Matt O’Riley: Brighton, corteggiato da Inter e Juventus
  • Altri profili: Diverse trattative in corso

Le sorprese dell’ultimo minuto

Il calciomercato estivo 2025 si preannuncia ricco di colpi di scena fino all’ultimo giorno:

Operazioni stellari possibili

  • Laporte al Como: Sarebbe il colpo dell’estate per i lariani
  • Sancho in Serie A: Roma, Juventus e Napoli alla finestra
  • Altri big: Possibili movimenti dell’ultima ora

Giovani promesse

  • Talenti emergenti: Diversi club puntano sui giovani
  • Investimenti futuri: Strategie a lungo termine

Il verdetto: Il calciomercato di Serie A 2025 si conferma uno dei più spettacolari degli ultimi anni. Dalle operazioni milionarie del Como alle strategie delle big, passando per i colpi intelligenti delle medie, ogni squadra cerca di completare al meglio la propria rosa. Con Laporte verso il Como, Zalewski all’Atalanta e Zaniolo tentato dall’Udinese, gli ultimi giorni di mercato promettono sorprese e colpi di scena fino al gong finale del 1° settembre.

Marco Mattei

Dalla Puglia con furore. Appassionato di calcio e sport, ma anche di tutto il mondo del Lifestyle.

Potrebbe interessarti

Ultime di Calcio

Da non perdere!

Lukaku (Depositphotos)

Lukaku, tegola pesantissima per il Napoli: lesione di alto grado e stop di 3-4 mesi

Brutte notizie per il Napoli e…
Gasperini (Depositphotos)

Gasperini alla ricerca di rinforzi: i nomi nel mirino della Roma

Gian Piero Gasperini è ufficialmente il…