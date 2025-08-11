Maserati Quattroporte: le indiscrezioni sulla nuova generazione

Nel corso del 2028, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova generazione della Maserati Quattroporte. L’ammiraglia della Casa del Tridente rappresenterà la variante a passo lungo della prossima Alfa Romeo Giulia, in quanto misurerà oltre cinque metri in lunghezza.
Grazie alla piattaforma modulare STLA Large, la futura Maserati Quattroporte sarà proposta – inizialmente – nella versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, poi affiancata dalla già prevista configurazione Folgore a propulsione elettrica.
Inoltre, per la prossima generazione dell’ammiraglia Maserati Quattroporte non dovrebbero mancare le motorizzazioni a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri e 3.0 V6 biturbo, dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Per la sportiva declinazione Trofeo, invece, potrebbe essere prevista l’unità a benzina 4.0 V8 biturbo. Infine, non è esclusa anche la nuova Levante come variante a passo lungo della futura Stelvio.