Maserati Quattroporte: le indiscrezioni sulla nuova generazione

Maserati Quattroporte: le indiscrezioni sulla nuova generazione

di 11 Agosto 2025

Nel corso del 2028, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova generazione della Maserati Quattroporte. L’ammiraglia della Casa del Tridente rappresenterà la variante a passo lungo della prossima Alfa Romeo Giulia, in quanto misurerà oltre cinque metri in lunghezza.

Grazie alla piattaforma modulare STLA Large, la futura Maserati Quattroporte sarà proposta – inizialmente – nella versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, poi affiancata dalla già prevista configurazione Folgore a propulsione elettrica.

Inoltre, per la prossima generazione dell’ammiraglia Maserati Quattroporte non dovrebbero mancare le motorizzazioni a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri e 3.0 V6 biturbo, dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Per la sportiva declinazione Trofeo, invece, potrebbe essere prevista l’unità a benzina 4.0 V8 biturbo. Infine, non è esclusa anche la nuova Levante come variante a passo lungo della futura Stelvio.

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

Potrebbe interessarti

Ultime di Motori

Da non perdere!

Peugeot 104: storica utilitaria della Casa del Leone

Peugeot 104: storica utilitaria della Casa del Leone

Al Salone di Parigi del 1972…
Alfa Romeo 6C: nuove indiscrezioni sulla prossima supercar

Alfa Romeo 6C: nuove indiscrezioni sulla prossima supercar

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, debutterà la…