Mani nude, il nuovo film con Alessandro Gassmann in arrivo su Paramount+

Sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 19 settembre 2025 Mani nude, il film diretto da Mauro Mancini, tratto dall’omonimo romanzo di Paola Barbato, vincitore del Premio Giorgio Scerbanenco 2008. Una storia intensa, dura, senza filtri, che scava nell’animo umano tra lotta per la sopravvivenza e redenzione.

Nel cast, attori di primo piano del cinema italiano come Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione straordinaria di Renato Carpentieri.

La trama: un ragazzo, la violenza, un legame imprevisto

Davide, interpretato da Francesco Gheghi, è un ragazzo come tanti: giovane, proveniente da una buona famiglia, apparentemente al sicuro nel suo mondo. Una notte però cambia tutto. Viene rapito e rinchiuso nel cassone buio di un camion.

Finisce così in un mondo sotterraneo e brutale, dominato da una organizzazione clandestina che obbliga uomini disperati a combattere a mani nude, fino alla morte. Una prigione fatta di violenza e silenzio, dove la sopravvivenza dipende solo dalla forza fisica e dalla capacità di adattarsi.

A guidarlo in questo inferno c’è Minuto, interpretato da Alessandro Gassmann, ex combattente e ora carceriere e allenatore. Minuto appare come un uomo duro e disilluso, ma col tempo si scopre che tra lui e Davide esiste un legame nascosto. Un filo sottile di umanità, forse l’unico spiraglio di salvezza in un contesto senza pietà.

Dietro le quinte: una produzione corale

Il film è prodotto da:

Giuseppe Saccà per Eagle Original Content

per Eagle Original Content Agostino Saccà per Pepito Produzioni

per Pepito Produzioni Mario Mazzarotto per Movimento Film

per Movimento Film in collaborazione con Rai Cinema

Il regista Mauro Mancini firma anche la sceneggiatura, scritta a quattro mani con Davide Lisino.

Il comparto tecnico

Molti i professionisti coinvolti nel progetto, che contribuiscono a rendere il film visivamente potente e coinvolgente:

Fotografia : Sandro Chessa

: Sandro Chessa Montaggio : Gianluca Scarpa

: Gianluca Scarpa Scenografia : Stefano Giambanco

: Stefano Giambanco Costumi : Camilla Giuliani

: Camilla Giuliani Suono : Massimo Simonetti (presa diretta)

: Massimo Simonetti (presa diretta) Montaggio suono : Matteo Bendinelli

: Matteo Bendinelli Colonna sonora originale: Dardust

Il film sarà distribuito da Medusa Film.

Un’opera tratta dalla penna di Paola Barbato

Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo “Mani nude” di Paola Barbato, edito da R.C.S., un thriller psicologico premiato nel 2008 e molto apprezzato per la sua intensità narrativa. Una storia che, anche sullo schermo, promette di colpire nel profondo.