Come evitare raffreddori e mal di gola da aria condizionata in estate

L’estate italiana porta con sé temperature roventi che superano spesso i 35 gradi, rendendo l’aria condizionata un alleato indispensabile per sopravvivere al caldo torrido. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un sollievo può trasformarsi rapidamente in un nemico della nostra salute se non utilizzato correttamente.

I medici stimano che saranno almeno 100.000 i casi di laringiti e mal di gola causati dall’aria condizionata durante le settimane più calde dell’estate, un dato che evidenzia quanto sia diffuso questo problema tra gli italiani.

I principali malanni causati dall’aria condizionata

Mal di gola e problemi respiratori

Il mal di gola rappresenta probabilmente il disturbo più comune legato all’aria condizionata. L’esposizione prolungata a temperature fredde causa secchezza di laringe e faringe, infiammazione e disidratazione. I sintomi includono:

Bruciore e dolore alla gola

alla gola Raucedine e difficoltà nel parlare

e difficoltà nel parlare Tosse secca persistente

persistente Linfonodi ingrossati ai lati del collo

Nei casi più gravi, possono manifestarsi anche bronchiti e tracheiti che necessitano di cure mediche specifiche.

Dolori muscolari e articolari

Trascorrere diverse ore vicini all’aria condizionata causa i classici colpi d’aria, responsabili di contratture muscolari soprattutto nelle parti del collo e della schiena. I disturbi più frequenti sono:

Torcicollo improvviso

improvviso Mal di schiena e cervicalgia

e cervicalgia Dolori alle spalle e alle articolazioni

Altri sintomi comuni

L’uso scorretto del condizionatore può provocare anche:

Mal di testa e emicranie

e emicranie Congiuntivite e secchezza oculare

e secchezza oculare Disturbi gastrointestinali lievi

lievi Affaticamento cronico e spossatezza

Perché l’aria condizionata ci fa ammalare

Gli sbalzi termici: il vero nemico

Il repentino passaggio da un ambiente molto caldo a un ambiente molto freddo può rappresentare un piccolo shock per l’organismo. Quando passiamo dai 35 gradi esterni a un ambiente climatizzato a 18-20 gradi, il nostro corpo subisce uno stress termico che compromette le difese naturali.

Il rapido passaggio da un ambiente caldo ad uno con una temperatura molto inferiore induce un temporaneo blocco dei meccanismi di difesa locale delle vie aeree. Questo accade perché:

Le ciglia tracheobronchiali rallentano il loro movimento

rallentano il loro movimento La mobilità delle cellule immunitarie si riduce

si riduce L’afflusso di sangue nelle vie aeree diminuisce per vasocostrizione

La mancanza di manutenzione

Un’altra causa significativa di mal di gola è la mancata pulizia dei filtri dell’apparecchio, nei quali si insidiano acari, pollini e batteri. I filtri sporchi diventano veri e propri ricettacoli di:

Polvere e allergeni

e allergeni Acari della polvere

della polvere Batteri e muffe

e muffe Pollini (particolarmente dannosi per gli allergici)

Come prevenire i malanni da aria condizionata

Regole fondamentali per l’uso corretto

Temperatura ideale

I medici affermano che la differenza tra la temperatura degli ambienti interni e quella esterna non dovrebbe mai superare i 6-7 gradi. Le temperature consigliate sono:

24-26°C in casa durante il giorno

in casa durante il giorno 25-27°C negli uffici

negli uffici Non scendere mai sotto i 24°C

Umidità corretta

È importante mantenere un’umidità media compresa tra il 60% e il 70% per evitare che l’aria diventi troppo secca e irriti le mucose.

Posizionamento corretto

Le bocchette di efflusso dell’aria fredda non devono essere orientate sulle persone, ma verso l’alto, per ottenere una temperatura uniforme ed evitare contratture muscolari.

Accorgimenti pratici per la vita quotidiana

Abbigliamento strategico

Portare sempre con sé una maglia che possa essere usata in ufficio, in macchina, ovunque ci sia il rischio di aria condizionata eccessivamente fredda. Consigli utili:

Utilizzare foulard leggeri per proteggere collo e gola

per proteggere collo e gola Preferire t-shirt di cotone alle canottiere

alle canottiere Vestirsi “a cipolla” con più strati facilmente rimovibili

Gradualità negli spostamenti

Spegnere il condizionatore qualche minuto prima di uscire

qualche minuto prima di uscire Accendere gradualmente l’aria condizionata al rientro

l’aria condizionata al rientro Asciugarsi dal sudore prima di entrare in ambienti climatizzati

Manutenzione regolare

Pulire i filtri ogni 2-3 mesi

ogni 2-3 mesi Sostituire i filtri usurati regolarmente

regolarmente Sanificare l’impianto almeno una volta l’anno

almeno una volta l’anno Ventilare regolarmente gli spazi climatizzati

Rimedi naturali efficaci per i malanni estivi

Per il mal di gola

Idratazione abbondante

Bere molta acqua e altri liquidi come tè o tisane aiuta a mantenere le mucose idratate e a ridurre l’irritazione. È meglio evitare bevande troppo fredde, preferendo liquidi a temperatura ambiente.

Propoli: l’antibiotico naturale

La propoli ha un’azione antimicrobica ed è disponibile sotto forma di spray o gocce per alleviare il mal di gola. Può essere utilizzata:

3-4 gocce la sera prima di coricarsi

la sera prima di coricarsi Spray direttamente sulla gola irritata

sulla gola irritata Caramelle a base di propoli durante il giorno

Prodotti balsamici

I prodotti balsamici a base di menta, mentolo ed eucalipto hanno un’azione rinfrescante e lenitiva, utili per:

Decongestionare le vie respiratorie

le vie respiratorie Lenire l’irritazione

l’irritazione Rinfrescare le mucose infiammate

Il potere del miele

Il miele può essere ingerito da solo oppure bevuto sciolto in un liquido caldo, come latte, tisane e camomilla. I suoi benefici includono:

Proprietà lenitive naturali

naturali Azione antibatterica leggera

leggera Idratazione delle mucose

Altri rimedi pratici

Gargarismi con acqua salata

Fare gargarismi con acqua salata aiuta a:

Disinfettare la gola

la gola Ridurre l’infiammazione

Alleviare il dolore

Umidificazione dell’ambiente

Utilizzare un umidificatore per ambienti può impedire all’aria di diventare troppo secca e peggiorare l’irritazione.

Integratori per le difese immunitarie

Per prevenire raffreddori e malanni è importante integrare tutti i minerali indispensabili per potenziare il sistema immunitario, in particolare:

Zinco per supportare i globuli bianchi

per supportare i globuli bianchi Vitamina C per le difese naturali

per le difese naturali Manganese e rame come oligoelementi essenziali

Quando consultare il medico

È importante rivolgersi a un professionista sanitario quando:

Il mal di gola persiste per più di una settimana

per più di una settimana Compare febbre alta (oltre 38,5°C)

(oltre 38,5°C) Si manifestano difficoltà respiratorie gravi

gravi I linfonodi rimangono molto ingrossati

rimangono molto ingrossati Compare pus o placche sulle tonsille

Consigli speciali per bambini e anziani

I soggetti più fragili richiedono attenzioni particolari:

Per i bambini

Temperatura più alta : non scendere sotto i 26°C

: non scendere sotto i 26°C Controllo costante dell’umidità ambientale

dell’umidità ambientale Abbigliamento adeguato sempre a portata di mano

sempre a portata di mano Idratazione frequente con acqua fresca

Per gli anziani

Gradualità negli spostamenti tra ambienti

negli spostamenti tra ambienti Attenzione ai farmaci che possono aumentare la sensibilità al freddo

che possono aumentare la sensibilità al freddo Controllo medico più frequente durante l’estate

più frequente durante l’estate Integrazione di sali minerali per la disidratazione

L’aria condizionata in auto: regole specifiche

Non utilizzare il climatizzatore per viaggi in auto di durata inferiore ai 10 minuti. Altri consigli:

Ventilare l’auto prima di accendere il condizionatore

prima di accendere il condizionatore Dirigere l’aria verso l’alto, non sui passeggeri

verso l’alto, non sui passeggeri Spegnere il climatizzatore qualche minuto prima di arrivare a destinazione

qualche minuto prima di arrivare a destinazione Pulire regolarmente i filtri dell’abitacolo

Conclusione: un’estate senza malanni

L’aria condizionata non deve essere demonizzata, ma utilizzata con intelligenza e moderazione. Basterebbero pochi accorgimenti per evitare tutto questo e godersi un’estate fresca senza compromettere la salute.

Ricordate che la prevenzione rimane sempre la strategia migliore: regolare correttamente la temperatura, mantenere puliti gli impianti, vestirsi adeguatamente e ascoltare i segnali del proprio corpo sono le chiavi per un’estate serena e senza malanni.

Con questi accorgimenti e rimedi naturali, potrete finalmente dire addio ai fastidiosi mal di gola estivi e godervi il meritato refrigerio senza preoccupazioni per la vostra salute.