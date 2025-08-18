Lukaku, tegola pesantissima per il Napoli: lesione di alto grado e stop di 3-4 mesi

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Romelu Lukaku dovrà restare fermo per almeno tre-quattro mesi a causa di una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. L’infortunio, rimediato durante l’amichevole contro l’Olympiacos a Castel di Sangro, si è rivelato più grave del previsto e potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Il club azzurro ha diramato nella giornata di lunedì 18 agosto 2025 il bollettino medico ufficiale che conferma i timori più pessimistici. “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra”, si legge nel comunicato del club partenopeo.

La nota prosegue informando che “il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Un verdetto che getta nello sconforto tutto l’ambiente napoletano, che si aspettava di poter contare sul belga fin dal primo giorno di campionato.

Come è avvenuto l’infortunio

L’episodio che ha cambiato i piani del Napoli si è verificato durante l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Il giocatore, durante la partita contro l’Olympiakos, ha accusato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra dopo una conclusione.

Big Rom si è fatto male da solo al 32′ dell’amichevole con l’Olympiakos, in un’azione apparentemente innocua che si è trasformata in un incubo per i campioni d’Italia in carica. Lukaku al momento dell’infortunio ha immediatamente capito la gravità della situazione, essendo un atleta esperto che conosce bene i segnali del proprio corpo.

I tempi di recupero: scenario preoccupante

I tempi di recupero saranno quantificabili indicativamente in tre o quattro mesi, secondo le prime stime mediche. Nella peggiore delle ipotesi infatti l’infortunio Romelu Lukaku potrebbe tenere fuori dai campi l’attaccante belga del Napoli fin quasi a Natale, in ogni caso difficilmente il suo debutto stagionale sarà prima di novembre.

Le partite che salterà sicuramente

La diagnosi ufficiale conferma che Lukaku sarà assente per:

Esordio in campionato contro il Sassuolo (25 agosto)

contro il Sassuolo (25 agosto) Prima casalinga contro il Cagliari (1 settembre)

contro il Cagliari (1 settembre) Diverse giornate iniziali di Serie A

di Serie A Esordio in Champions League (settembre)

L’obiettivo è la prima di Champions League, come riporta Il Mattino, ma anche questo traguardo appare ora in forte dubbio considerata l’entità della lesione riscontrata.

L’opzione chirurgica: rischio concreto

Uno degli aspetti più preoccupanti della situazione riguarda la possibile operazione. Il Napoli ha voluto anche informare che Romelu Lukaku “ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.

Se l’opzione chirurgica venisse confermata, i tempi di recupero potrebbero arrivare fino a tre mesi. Per un atleta della stazza fisica di Lukaku, un infortunio muscolare di questo tipo comporta non solo uno stop, ma anche una fase di riatletizzazione complessa e graduale.

La gravità della lesione

La “lesione di alto grado” non lascia dubbi: si tratta di uno stop importante, che inevitabilmente condizionerà la stagione del centravanti belga e, di riflesso, i piani di Antonio Conte.

Il termine “alto grado” in ambito medico indica una lesione muscolare di terzo grado, la più grave nella scala delle lesioni muscolari, che comporta una rottura completa o quasi completa delle fibre muscolari.

L’impatto sui piani di Conte

Antonio Conte dovrà rinunciare al suo attaccante di riferimento per molte partite sia in campionato sia in Champions League. Una situazione che stravolge completamente i piani tattici del tecnico leccese, che aveva costruito il suo sistema di gioco proprio attorno alle caratteristiche del gigante belga.

Lorenzo Lucca unica alternativa

Conte si ritroverà infatti ad affrontare le prime giornate di campionato e l’esordio in Champions League con una sola punta a disposizione, Lorenzo Lucca, acquistato dall’Udinese. Nel mentre ci sarà tanto spazio per Lorenzo Lucca ma è evidente che tutto il peso dell’attacco (almeno come centravanti) non potrà ricadere sulle spalle dell’ex Udinese.

L’ex attaccante dell’Udinese si trova così catapultato in una responsabilità enorme, dovendo sostituire uno dei centravanti più temuti d’Europa proprio all’esordio della sua avventura napoletana.

Il Napoli torna sul mercato: i nomi in lista

In caso di lungo stop, infatti, gli azzurri potrebbero pensare di tornare sul mercato per dare a Conte un altro attaccante, dopo le cessioni di Simeone e Raspadori. La società partenopea si trova ora costretta a rivedere le proprie strategie di mercato.

I quattro profili monitorati

Secondo il Corriere dello Sport, sono 4 i nomi nella lista degli azzurri che potrebbero sostituire il belga, nella formula del prestito:

Joshua Zirkzee – L’attaccante olandese del Manchester United rappresenta il profilo più gradito tecnicamente

Jean-Philippe Mateta – Attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier

Artem Dovbyk – Che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar

Nikola Krstovic – Attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato

Le difficoltà operative

Per farlo, gli azzurri hanno però libero un solo slot in lista “over” se dovesse arrivare l’ufficialità di Gutierrez, spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella giornata di lunedì 18 agosto.

L’ipotesi esclusione dalle liste

Una delle opzioni più drastiche che il Napoli sta valutando riguarda l’esclusione dello stesso Lukaku dalle liste ufficiali. Non è dunque da scartare l’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelo Lukaku. Considerati soprattutto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico per l’ex Inter.

Questa scelta permetterebbe al club di liberare uno slot prezioso per l’ingaggio di un sostituto, ma comporterebbe anche la perdita definitiva del giocatore per l’intera prima parte di stagione.

Il precedente infortunio e la fragilità fisica

L’infortunio di Lukaku non arriva in un momento casuale della sua carriera. Il gigante belga ha sempre avuto un rapporto complicato con gli infortuni muscolari, soprattutto quelli agli arti inferiori. L’efficienza fisica è fondamentale per un attaccante potente come il belga.

Per un giocatore che fa della forza fisica il suo punto di forza principale, questo tipo di lesioni rappresenta sempre un rischio elevato di ricadute e richiede un approccio riabilitativo estremamente graduale e attento.

Le conseguenze economiche e sportive

L’infortunio di Lukaku ha ripercussioni che vanno ben oltre l’aspetto puramente tecnico-tattico:

Impatto economico

Investimento a rischio : Il Napoli aveva puntato forte sul belga per la stagione 2025-26

: Il Napoli aveva puntato forte sul belga per la stagione 2025-26 Costi aggiuntivi : Necessità di intervenire nuovamente sul mercato

: Necessità di intervenire nuovamente sul mercato Perdita di valore: Un lungo stop potrebbe incidere sulla valutazione futura del giocatore

Ripercussioni sportive

Obiettivi stagionali : Scudetto e Champions League ora più difficili da raggiungere

: Scudetto e Champions League ora più difficili da raggiungere Sistema di gioco : Conte dovrà rivedere completamente i propri schemi

: Conte dovrà rivedere completamente i propri schemi Pressione su Lucca: Il giovane attaccante sotto i riflettori sin da subito

La reazione dell’ambiente napoletano

La notizia dell’infortunio ha scosso profondamente l’ambiente napoletano. I tifosi, che già sognavano il bis tricolore, si ritrovano ora a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata alla vigilia della stagione.

Davvero una brutta tegola per il Napoli l’infortunio Romelu Lukaku, anche considerando che l’efficienza fisica è fondamentale per un attaccante potente come il belga. L’entusiasmo per il ritorno in Champions League e per la conferma dello scudetto si scontra ora con l’amara realtà di dover iniziare la stagione senza il proprio riferimento offensivo.

Il timing sfortunato

L’infortunio Romelu Lukaku, essendosi verificato ancora in estate e quindi con il calciomercato aperto, imporrà al Napoli delle riflessioni. Se da un lato il timing permette ancora interventi sul mercato, dall’altro costringe la società a decisioni affrettate e probabilmente più costose.

Il fatto che l’infortunio sia avvenuto nell’ultima amichevole del ritiro aggiunge amarezza a una situazione già di per sé drammatica. Romelu Lukaku “rovina” il ritiro estivo del Napoli proprio sul finale.

Prospettive e speranze di recupero

Nonostante la gravità della situazione, il Napoli e i suoi tifosi si aggrappano alla speranza di un recupero più rapido del previsto. Servirà pazienza, come sottolineano gli esperti, ma la medicina dello sport moderna offre protocolli riabilitativi sempre più efficaci.

Il percorso di recupero di Lukaku sarà seguito passo dopo passo dallo staff medico del Napoli, con l’obiettivo di riportarlo in campo nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, senza però correre rischi che potrebbero compromettere definitivamente la sua carriera.

Conclusioni: una stagione da riscrivere

L’infortunio di Romelu Lukaku rappresenta uno spartiacque per la stagione 2025-26 del Napoli. Quello che doveva essere l’anno della conferma si trasforma improvvisamente in una stagione piena di incognite e difficoltà.

Antonio Conte si trova di fronte alla sfida più difficile della sua carriera napoletana: dimostrare di poter vincere anche senza il suo centravanti di riferimento. Il mercato offrirà delle soluzioni, ma difficilmente si potrà sostituire completamente l’impatto che Lukaku avrebbe dovuto avere sulla squadra.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Napoli riuscirà a trasformare questa crisi in un’opportunità, dimostrando la propria forza caratteriale e organizzativa. Una cosa è certa: la stagione dei campioni d’Italia sarà molto diversa da come era stata immaginata.