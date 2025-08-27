Love game su Rai2, ottimo debutto per la terza stagione

Un ritorno convincente

Buona partenza per “Love Game – Il gioco dell’amore”, il format di Rai2 che unisce dating-show e game. La prima puntata della terza stagione, andata in onda in seconda serata, ha registrato il 5% di share con 180mila telespettatori. Numeri che confermano la curiosità del pubblico verso un programma leggero ma con una formula originale.

La seconda puntata è attesa per oggi, dopo la mezzanotte, sempre su Rai2.

La meccanica del gioco

Al centro delle quattro nuove puntate ci sono quattro concorrenti single… solo in apparenza. Tra di loro si nasconde infatti una coppia che gioca in incognito.

Se due dei concorrenti single riusciranno a riconoscersi e scegliersi, vinceranno un viaggio.

Se invece la coppia nascosta sarà brava a confondere gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

Un mix che unisce affinità, strategia e inganno, con un ritmo pensato per sorprendere lo spettatore.

I conduttori

Il programma vede in conduzione Barbara Politi, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli, ognuno con un ruolo preciso:

Barbara Politi, new entry, accoglie i concorrenti e prova a indagare sulle loro vere intenzioni.

Claudio Guerrini, volto noto della TV di Stato e voce radiofonica, porta tensione con domande dirette e scomode.

Reyson Grumelli aggiunge romanticismo con il suo “test speciale” e canta anche la sigla “Mille cose”.

Le prossime puntate

Dopo il debutto, la terza stagione continuerà con la terza e quarta puntata, in onda martedì 2 settembre e mercoledì 3 settembre, sempre dopo la mezzanotte su Rai2.

Produzione e autori

“Love Game – Il gioco dell’amore” è un programma della Direzione Intrattenimento Prime Time RAI, realizzato in collaborazione con Imagine The Stars.

La scrittura è affidata a Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, mentre la regia è di Ciro Tomaiuoli.