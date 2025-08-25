Love Game il gioco dell’amore torna su Rai 2 dal 26 agosto

Il dating/game-show “Love Game – Il gioco dell’amore” torna in onda su Rai 2 con una nuova stagione, composta da quattro puntate speciali.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il programma ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici sarà trasmesso martedì 26 e mercoledì 27 agosto, e ancora martedì 2 e mercoledì 3 settembre, subito dopo la mezzanotte.

Alla guida del format ci sarà un trio inedito composto da Barbara Politi, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli, pronti a dare nuova energia al gioco che mette in scena le dinamiche sentimentali tra attrazione, segreti e inganni.

Il meccanismo del gioco

Al centro di ogni puntata quattro concorrenti, tutti dichiaratamente single… o quasi.

In realtà, tra loro si nasconde una coppia in incognito.

I protagonisti vivranno momenti di socializzazione, conversazioni e prove per testare la propria affinità.

Se due single riusciranno a riconoscersi e sceglieranno di stare insieme, vinceranno un viaggio.

Se invece la coppia nascosta riuscirà a fingere fino in fondo, ingannando tutti gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

Un format che mescola l’imprevedibilità del dating show con le dinamiche da game televisivo, regalando colpi di scena e tensione fino all’ultima puntata.

I conduttori

La nuova edizione di Love Game si affida a tre conduttori, ognuno con un ruolo preciso.

Barbara Politi: giornalista e conduttrice pugliese, già volto noto di Rai 2, debutta come padrona di casa. Accoglie i concorrenti e cerca di scoprire i loro veri sentimenti.

Claudio Guerrini: storica voce di RDS, con esperienza in radio e televisione, avrà il compito di mettere pressione ai partecipanti con domande scomode che smascherano bugie e contraddizioni.

Reyson Grumelli: sarà la parte più romantica del trio. Con il suo test speciale tirerà fuori il lato sentimentale dei concorrenti. Non solo: Grumelli interpreta anche la sigla ufficiale del programma, “Mille cose”.

Un team che unisce esperienza, ironia e sensibilità, garantendo ritmo e varietà allo show.

Un format originale tra dating e reality

“Love Game – Il gioco dell’amore” si distingue per la capacità di fondere diversi generi televisivi:

L’immediatezza dei dating show, con coppie e attrazioni che nascono davanti alle telecamere.

La suspense tipica dei game, dove l’inganno e la strategia possono cambiare le sorti del gioco.

L’imprevedibilità del reality, con dinamiche umane che emergono in modo spontaneo e a volte sorprendente.

Questi elementi hanno permesso alle prime due edizioni di conquistare un buon seguito di pubblico e di meritarsi il rinnovo per una terza stagione.

Produzione e regia

Il programma è ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, tre firme già note per format televisivi di intrattenimento.

La regia è affidata a Ciro Tomaiuoli, che guida lo spettacolo valorizzando sia il ritmo televisivo che i momenti di intimità tra i protagonisti.

Quando vederlo su Rai 2

Il nuovo ciclo di puntate andrà in onda in quarta serata, subito dopo la mezzanotte, con questa programmazione:

Martedì 26 agosto 2025

Mercoledì 27 agosto 2025

Martedì 2 settembre 2025

Mercoledì 3 settembre 2025

L’amore come gioco

Con il motto “a Love Game l’amore gioca sul serio”, il programma offre al pubblico leggerezza, divertimento e colpi di scena.

Un format che mette alla prova non solo i sentimenti dei protagonisti, ma anche la loro capacità di bluffare e di ingannare.