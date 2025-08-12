Telenovela Lookman: sparito da Bergamo, vuole solo l’Inter ma l’Atalanta dice no

Il caso Ademola Lookman ha monopolizzato il calciomercato estivo 2025, trasformandosi nella telenovela più avvincente dell’estate calcistica italiana. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha letteralmente fatto perdere le proprie tracce, lasciando Bergamo nel tentativo estremo di forzare il suo trasferimento all’Inter.

La rottura totale: Lookman sparisce nel nulla

La situazione ha raggiunto livelli surreali quando Lookman, dopo aver disertato per giorni consecutivi gli allenamenti a Zingonia, ha svuotato il proprio appartamento di Bergamo e abbandonato la città senza comunicare la destinazione ai dirigenti dell’Atalanta. Il giocatore è diventato completamente irreperibile, probabilmente all’estero, in attesa che il suo destino si compia.

Le tappe della fuga

Il comportamento del nigeriano ha seguito una escalation impressionante:

Cancellazione dai social : Ha rimosso ogni riferimento all’Atalanta dai suoi profili Instagram

: Ha rimosso ogni riferimento all’Atalanta dai suoi profili Instagram Assenza dagli allenamenti : Non si è presentato a Zingonia per tre giorni consecutivi

: Non si è presentato a Zingonia per tre giorni consecutivi Svuotamento dell’armadietto : Ha portato via i suoi effetti personali dal centro sportivo

: Ha portato via i suoi effetti personali dal centro sportivo Fuga da Bergamo: Ha lasciato la sua casa in zona Santa Lucia senza dare comunicazioni

Le promesse tradite secondo Lookman

Al centro della controversia c’è una promessa che l’attaccante sostiene gli sia stata fatta l’anno scorso. Durante l’estate 2024, quando il Paris Saint-Germain aveva presentato un’offerta da 20 milioni di euro, Lookman aveva chiesto di essere ceduto ma l’Atalanta aveva rifiutato.

Il patto del 2024

Come rivelato dall’amministratore delegato Luca Percassi, le condizioni stabilite con il giocatore erano chiare:

Cessione solo a un top club europeo: Non a qualsiasi squadra Mai a una squadra italiana: Divieto espresso di trasferimenti in Serie A Offerta congrua: La valutazione doveva essere adeguata

Lookman, tramite un duro post sui social, ha accusato l’Atalanta di “promesse non mantenute” e di averlo trattato male “non solo come giocatore, ma come persona”.

L’offerta dell’Inter e il muro dell’Atalanta

L’Inter ha mostrato interesse concreto per Lookman, presentando offerte progressive che hanno raggiunto i 45 milioni di euro complessivi (42 milioni fissi più 3 di bonus). Tuttavia, ogni proposta è stata rispedita al mittente dai bergamaschi.

La progressione delle offerte

Le proposte dell’Inter hanno seguito questa escalation:

Prima offerta : 40 milioni di euro

: 40 milioni di euro Secondo rilancio : 42 milioni più 3 di bonus

: 42 milioni più 3 di bonus Ultima proposta: 45 milioni complessivi con bonus più facilmente raggiungibili

L’Atalanta, dal canto suo, ha mantenuto una posizione ferma: vuole almeno 50 milioni di euro, con la complicazione aggiuntiva del 15% che spetta al Lipsia su qualsiasi futura cessione.

La posizione intransigente di Percassi

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha adottato una linea dura nella gestione del caso. Le sue dichiarazioni sono state categoriche: “I tempi e i valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta”.

I motivi del no all’Inter

La dirigenza bergamasca ha giustificato il rifiuto con argomentazioni precise:

Rispetto del patto : L’accordo prevedeva cessione solo all’estero

: L’accordo prevedeva cessione solo all’estero Valutazione economica : 50 milioni è la cifra ritenuta congrua

: 50 milioni è la cifra ritenuta congrua Principio: Non rafforzare una diretta concorrente italiana

Il pressing dell’Inter e la strategia di Marotta

L’Inter, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha identificato in Lookman il profilo ideale per completare l’attacco. Il giocatore rappresenta esattamente quello che cerca Cristian Chivu: un elemento capace di superiorità numerica nell’uno contro uno.

La deadline nerazzurra

La dirigenza interista ha fissato dei tempi precisi:

Attesa massima : 7-10 giorni per una risposta definitiva

: 7-10 giorni per una risposta definitiva Nessuna asta : Filosofia di non partecipare a continui rilanci

: Filosofia di non partecipare a continui rilanci Budget limitato: Rispetto dei parametri economici di Oaktree

Le alternative dell’Inter

Se la trattativa Lookman dovesse definitivamente sfumare, l’Inter ha già individuato i piani B per l’attacco:

I nomi caldi

Jadon Sancho (Manchester United): Costo contenuto, circa 25 milioni

(Manchester United): Costo contenuto, circa 25 milioni Christopher Nkunku (Chelsea): Valutazione di 40 milioni

(Chelsea): Valutazione di 40 milioni Alejandro Garnacho (Manchester United): Giovane promessa argentina

(Manchester United): Giovane promessa argentina Antonio Nusa (Lipsia): Talento emergente

L’impatto emotivo e mediatico

La telenovela Lookman ha diviso profondamente l’opinione pubblica e i tifosi. Da un lato c’è chi critica il comportamento poco professionale del giocatore, dall’altro chi comprende la sua frustrazione per le promesse non mantenute.

Le possibili conseguenze disciplinari

L’Atalanta sta valutando provvedimenti nei confronti di Lookman per il suo comportamento:

Multa economica : Trattenuta di parte dello stipendio

: Trattenuta di parte dello stipendio Sospensione : Possibile esclusione dalle attività del club

: Possibile esclusione dalle attività del club Isolamento: Allenamenti separati dal gruppo

Il precedente Koopmeiners

La vicenda ricorda da vicino il caso di Teun Koopmeiners, che con metodi simili riuscì a forzare il suo trasferimento alla Juventus.

La valutazione economica del cartellino

Il valore di Lookman è al centro del contendere, con posizioni apparentemente inconciliabili:

I fattori che influenzano il prezzo

Prestazioni stagionali : 15 gol e 5 assist in 31 presenze in Serie A

: 15 gol e 5 assist in 31 presenze in Serie A Età : 27 anni, nel pieno della maturità calcistica

: 27 anni, nel pieno della maturità calcistica Contratto : Scadenza che permette ancora margini di guadagno

: Scadenza che permette ancora margini di guadagno Percentuale Lipsia: Il 15% che va al club tedesco complica i calcoli

Le prospettive future

Con l’inizio del campionato sempre più vicino, la situazione deve necessariamente risolversi in tempi brevi. L’Inter non può permettersi di trascinare la trattativa per tutta l’estate, mentre l’Atalanta rischia di ritrovarsi con un giocatore completamente demotivato.

Gli scenari possibili

Accordo sui 50 milioni: L’Inter potrebbe fare un ultimo sforzo Rottura definitiva: Lookman costretto a rimanere controvoglia Inserimento di terze squadre: Possibili club esteri interessati

Il fattore tempo: una corsa contro il calendario

Il tempo stringe per tutte le parti coinvolte. L’Inter ha bisogno di completare la rosa prima dell’inizio della stagione, l’Atalanta deve gestire un caso che rischia di compromettere la serenità del gruppo, e Lookman deve trovare una soluzione per non perdere un’intera annata.

L’importanza della deadline

Marotta ha fatto capire che l’attesa non sarà infinita. Se entro questa settimana non arriveranno segnali positivi dall’Atalanta, l’Inter potrebbe definitivamente virare su altri obiettivi, lasciando Lookman in una situazione ancora più complicata.

Conclusioni: una telenovela senza fine?

La vicenda Lookman rappresenta il paradigma del calcio moderno, dove promesse, ambizioni economiche e interessi di club si intrecciano creando situazioni esplosive. Il comportamento dell’attaccante nigeriano, pur comprensibile nelle motivazioni, ha superato ogni limite professionale, trasformando una normale trattativa di mercato in un caso mediatico di portata nazionale.

La sensazione è che questa telenovela possa risolversi solo con un compromesso che accontenti almeno parzialmente tutte le parti. L’Inter dovrà probabilmente alzare l’offerta verso i 50 milioni richiesti, l’Atalanta dovrà accettare di perdere uno dei suoi migliori elementi, e Lookman dovrà sperare che il suo comportamento estremo non abbia definitivamente compromesso i rapporti.

Quello che è certo è che il calcio estivo 2025 sarà ricordato anche per questa incredibile saga, che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi, media e addetti ai lavori, dimostrando ancora una volta come nel calciomercato moderno la realtà possa superare la fantasia.