Lookman sfogo Instagram: rottura totale con l’Atalanta dopo il no all’Inter

Ademola Lookman ha deciso di rompere il silenzio con un durissimo sfogo su Instagram che ha mandato in crisi i rapporti con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano, da settimane al centro della trattativa con l’Inter, ha pubblicato un lungo messaggio sui social per spiegare le ragioni della sua volontà di lasciare Bergamo.

Nel post, visibile nelle immagini, Lookman scrive: “Negli ultimi tre anni all’Atalanta ho dato assolutamente tutto. Non solo come calciatore, ma come persona. Ho sempre indossato questa maglia con orgoglio e ho cercato di rappresentare questo club e la città di Bergamo con cuore, passione e dedizione.”

Lookman – Davide Casentini / IPA Sport / IPA

La promessa non mantenuta dall’Atalanta

Il fulcro dello sfogo di Lookman riguarda una promessa non rispettata dalla dirigenza bergamasca. Il giocatore ha rivelato di aver ricevuto assicurazioni che in caso di offerta congrua sarebbe stato liberato, ma ora accusa il club di aver cambiato posizione.

“Nonostante sia arrivata un’offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo”, ha scritto l’attaccante nel suo messaggio Instagram.

L’offerta dell’Inter respinta: 45 milioni non bastano

L’Atalanta ha ufficialmente rifiutato l’offerta dell’Inter di 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un totale di 45 milioni di euro. La cifra, considerata congrua dal giocatore e dall’Inter, non ha convinto la dirigenza bergamasca che continua a chiedere almeno 50 milioni.

I motivi economici del rifiuto:

L’Atalanta deve versare il 15% della plusvalenza netta al Lipsia

Con 45 milioni, i bergamaschi incasserebbero solo 28,5 milioni netti

La richiesta resta ferma sui 50 milioni di base fissa

Lookman vs Inter (depositphotos)

La protesta social: profilo Instagram ripulito

Prima ancora del post di sfogo, Lookman aveva già mandato segnali chiari della sua frustrazione attraverso una clamorosa protesta sui social media:

Le azioni di protesta:

Rimosso ogni riferimento all’Atalanta dal profilo Instagram

dal profilo Instagram Smesso di seguire l’account ufficiale del club

l’account ufficiale del club Cancellate tutte le foto in maglia nerazzurra

in maglia nerazzurra Cambiata l’immagine profilo con uno sfondo nero

Questi gesti non lasciano spazio a equivoci e confermano come il giocatore fosse convinto che l’affare con l’Inter fosse ormai cosa fatta.

Il testo completo dello sfogo Instagram

Nel suo lungo messaggio, Lookman non nasconde la delusione per il trattamento ricevuto:

“È per questo che scrivere questo è così difficile. Ho amato ogni momento ma sento che ora, dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, è il momento giusto per voltare pagina e vivere una nuova avventura. Ci sono stati numerosi club che si sono rivolti all’Atalanta in passato e io sono sempre rimasto leale.”

L’accusa alla dirigenza

Il giocatore accusa esplicitamente la società di “trattamento ingiusto” sia come calciatore che come uomo, concludendo con una richiesta formale:

“Come risultato e dopo molti mesi di promesse non mantenute e quello che sento essere stato un trattamento ingiusto nei miei confronti sia come essere umano che come calciatore professionista, purtroppo sento di non avere altra scelta che parlare apertamente di quello che credo sia giusto e posso confermare di aver ora presentato una richiesta formale di trasferimento.”

La reazione dell’Atalanta e dei tifosi

Dalle parti di Zingonia c’è fastidio per i modi utilizzati dal giocatore, visto che la sua volontà era nota da tempo. La dirigenza bergamasca si aspettava una reazione simile dopo il rifiuto dell’offerta interista.

Lo striscione dei tifosi

I supporters atalantini hanno espresso il loro malcontento con uno striscione apparso a Zingonia: “Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato”.

I precedenti: il caso Koopmeiners

La situazione di Lookman ricorda da vicino il caso di Teun Koopmeiners, che l’anno scorso utilizzò certificati medici per forzare il trasferimento alla Juventus. Anche in quel caso, l’Atalanta inizialmente oppose resistenza prima di cedere alle pressioni.

L’interesse dell’Inter: accordo già raggiunto

Lookman ha già raggiunto un accordo di massima con l’Inter per il suo nuovo contratto, con cifre che si aggirano intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, più del doppio rispetto all’attuale ingaggio a Bergamo.

La strategia dell’Inter

Il club nerazzurro aveva posto una dead-line per la risposta dell’Atalanta, minacciando di virare su altri obiettivi in caso di ulteriore rifiuto. Tuttavia, dopo lo sfogo pubblico del giocatore, l’Inter potrebbe valutare di riaprire il dialogo.

Europa League e i ricordi indelebili

Nel suo messaggio, Lookman non dimentica i momenti più belli vissuti in nerazzurro:

“Vincere l’Europa League e stare fianco a fianco con i miei compagni quella sera a Dublino celebrando con i nostri tifosi è stato uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera finora. Mi dà ancora i brividi pensarci.”

Le prospettive future: rottura irreversibile?

La situazione fra Lookman e l’Atalanta è adesso ai limiti della rottura totale. Il giocatore ha bruciato i ponti con la sua uscita pubblica, rendendo difficile una riconciliazione.

Gli scenari possibili:

Cessione immediata all’Inter con sconto sul prezzo Ricerca di alternative da parte dell’Inter Permanenza forzata con rapporti compromessi Cessione ad altri club interessati

Il messaggio ai tifosi: “Mi dispiace”

Nonostante la durezza dello sfogo, Lookman ha voluto dedicare un pensiero speciale ai supporter atalantini:

“Ai tifosi – il cuore pulsante di questo club – voglio dire questo: mi dispiace davvero che si sia arrivati a questo. Spero che possiate capire questa situazione incredibilmente difficile. Si tratta semplicemente di difendere quello che credo sia giusto e corretto.”

Il futuro di Lookman: Inter o altri lidi?

Con 52 gol e 25 assist in 118 presenze con l’Atalanta, Lookman ha dimostrato il suo valore e attirato l’interesse di numerosi club europei. L’Inter resta la destinazione preferita, ma non si escludono sorprese dell’ultimo minuto.

La telenovela Lookman è destinata a continuare, con l’Atalanta chiamata a decidere se mantenere la linea dura o cedere alle pressioni di un giocatore ormai in aperta rottura con il club che lo ha valorizzato.

“Spero di lavorare insieme al club per trovare una soluzione amichevole per tutte le parti il più presto possibile. Con affetto e gratitudine, Ademola” – così si conclude il messaggio che potrebbe segnare la fine del rapporto tra Lookman e l’Atalanta.