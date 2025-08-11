Telenovela Lookman-Inter, Atalanta fa muro: richiesti 50 milioni. Napoli osserva

Il calciomercato estivo 2025 è caratterizzato da una delle telenovele più accese degli ultimi anni: il caso Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è al centro di un braccio di ferro senza precedenti tra il club bergamasco e l’Inter, mentre il Napoli osserva dalla finestra pronto a inserirsi nel momento giusto. Una situazione che sta tenendo banco e che potrebbe riservare ancora clamorosi colpi di scena.

Lo stallo tra Inter e Atalanta: 50 milioni o niente

L’offerta dell’Inter respinta al mittente

L’Inter ha messo sul piatto un’offerta importante per Ademola Lookman: 42 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che testimonia quanto i nerazzurri credano nel talento del giocatore nigeriano. Tuttavia, l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus, ritenendo il valore del giocatore più alto.

La posizione della Dea è cristallina: l’Atalanta continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per Lookman. Una richiesta che testimonia quanto il club bergamasco valuti il proprio asset, reduce da una stagione straordinaria culminata con la tripletta in finale di Europa League.

La strategia dell’Atalanta: resistenza a oltranza

L’amministratore delegato Percassi ha dichiarato che la promessa fatta a Lookman di venderlo in questa sessione di calciomercato riguardava solo una cessione all’estero e non in Italia. Una dichiarazione che chiarisce la strategia del club orobico: preferire una cessione internazionale piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

La dirigenza bergamasca ha le idee chiare sui tempi e i valori dell’eventuale cessione. Come dichiarato da Percassi: “I tempi e i valori di uscita dall’Atalanta li decidiamo solo noi”. Una posizione di forza che l’Atalanta intende mantenere fino alla fine.

La rottura di Lookman: dai social al rifiuto degli allenamenti

Lo sfogo sui social network

La tensione è esplosa quando Lookman ha cancellato tutte le foto in maglia nerazzurra dal proprio profilo social, ha smesso di seguire l’Atalanta su Instagram e ha tolto l’immagine del profilo. Un gesto che ha fatto rumore e che testimonia il livello di frustrazione raggiunto dal giocatore.

Successivamente, l’attaccante nigeriano ha deciso di uscire allo scoperto con una lettera pubblica sui social in cui ha chiesto ufficialmente la cessione: “Dopo tre anni straordinari a Bergamo, credo che sia ora di cambiare e provare una nuova avventura”.

L’assenza da Zingonia: rottura totale

La situazione è precipitata quando Lookman non si è presentato per due giorni consecutivi a Zingonia, dove erano previsti allenamenti individuali per recuperare dal problema muscolare. Un gesto che testimonia la rottura totale tra il giocatore e il club.

Secondo indiscrezioni, domenica l’attaccante avrebbe anche svuotato gran parte del proprio armadietto, un segnale inequivocabile delle sue intenzioni di lasciare Bergamo.

La posizione dell’Inter: pazienza ma con un limite

L’accordo con il giocatore già definito

L’Inter ha già trovato un accordo economico con Lookman per un contratto fino al 2030 da 5 milioni di euro netti a stagione. Questo vantaggio competitivo rappresenta un elemento fondamentale nella trattativa, poiché il giocatore ha già scelto la sua destinazione preferita.

La strategia nerazzurra: rilancio programmato

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter rilancerà andando oltre i 45 milioni bonus compresi e si avvicinerà ai 50, con i piani alti che hanno scelto di aspettarlo ancora una decina di giorni. Una strategia che testimonia l’interesse concreto dei nerazzurri, ma anche la volontà di non spingersi oltre certi parametri economici.

L’Inter ha anche identificato delle alternative nel caso in cui la trattativa per Lookman dovesse naufragare definitivamente. Christopher Nkunku del Chelsea è considerato l’alternativa principale, un attaccante francese di 27 anni che non ha convinto in Premier League.

Il Napoli alla finestra: l’inserimento a sorpresa

La strategia del Napoli per l’inserimento

Il Napoli studia l’affondo strategico nel caso in cui la situazione tra Inter e Atalanta dovesse complicarsi ulteriormente. La dirigenza partenopea valuta diverse modalità per rendere più appetibile una propria offerta, sfruttando lo stallo tra i due club nerazzurri.

L’offerta economica superiore

Il Napoli ha sondato la disponibilità di Lookman prospettandogli anche uno stipendio superiore a quello che percepirebbe all’Inter, dimostrando l’interesse concreto del club di De Laurentiis per l’attaccante nigeriano.

La risposta di Lookman al Napoli

Tuttavia, la risposta dell’attaccante è stata cortese ma netta: ha ribadito di volere solo l’Inter e che cercherà in ogni modo di convincere l’Atalanta. Una dichiarazione che testimonia la determinazione del giocatore nel raggiungere Milano.

Le tempistiche decisive: agosto come mese cruciale

La deadline dell’Inter

L’Inter studia le possibili mosse per sistemare l’attacco: Lookman resta la prima scelta, ma sullo sfondo sono vive ipotesi alternative come Sancho, Nkunku e Garnacho. I nerazzurri non possono permettersi di aspettare troppo a lungo, considerando l’avvicinarsi dell’inizio del campionato.

Le prossime amichevoli come banco di prova

Il timing è fondamentale: prima di sfidare il Torino a San Siro il 25 agosto per il debutto in campionato, i nerazzurri giocheranno tre amichevoli. Questi appuntamenti rappresenteranno un banco di prova importante per valutare le condizioni della rosa offensiva.

Gli scenari possibili: tre strade diverse

Scenario 1: l’accordo tra Inter e Atalanta

Il primo scenario prevede un compromesso economico tra i due club, con l’Inter che si avvicina ai 50 milioni richiesti e l’Atalanta che accetta una cifra leggermente inferiore. Questo rappresenterebbe il finale più logico considerando la volontà del giocatore.

Scenario 2: l’inserimento decisivo del Napoli

Il secondo scenario vede il Napoli sfruttare lo stallo per inserirsi con una proposta economicamente più vantaggiosa per l’Atalanta, magari includendo contropartite tecniche gradite ai bergamaschi.

Scenario 3: la permanenza forzata a Bergamo

Il terzo scenario, più clamoroso, prevede la permanenza forzata di Lookman all’Atalanta nel caso in cui nessun club dovesse soddisfare le richieste economiche dei Percassi.

L’impatto sul mercato: effetto domino in Serie A

Le conseguenze per l’Atalanta

L’eventuale cessione di Lookman costringerebbe l’Atalanta a cercare un sostituto di livello. Al momento tutti gli indizi portano verso Federico Chiesa, destinato a salutare Liverpool dopo una sola stagione vissuta da comprimario.

Le alternative dell’Inter

Nel caso in cui la trattativa per Lookman dovesse naufragare, l’Inter dovrebbe virare rapidamente sulle alternative identificate. Nkunku rappresenta un profilo interessante, ma anche costoso, mentre altre opzioni potrebbero emergere negli ultimi giorni di mercato.

Il piano B del Napoli

Il Napoli, dal canto suo, sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Dopo aver messo in stand-by Gutierrez, la dirigenza azzurra valuta profili più offensivi come Chiesa, Grealish e Sterling.

Considerazioni tattiche: cosa porterebbe Lookman

Le caratteristiche tecniche

Lookman rappresenterebbe per l’Inter un upgrade qualitativo significativo nel reparto offensivo. Le sue caratteristiche di velocità, dribbling e capacità di finalizzazione lo renderebbero perfetto per il sistema di gioco di Inzaghi.

L’adattabilità tattica

L’attaccante nigeriano può giocare sia come esterno d’attacco che come seconda punta, garantendo quella versatilità tattica che l’Inter cerca per completare il proprio reparto offensivo.

La saga Lookman continua a tenere banco nel calciomercato italiano, con tre club di primo piano coinvolti in una trattativa che potrebbe definire gli equilibri della prossima Serie A. Tra rilanci economici, strategie di mercato e volontà del giocatore, agosto si preannuncia come il mese decisivo per sciogliere definitivamente i nodi di questa complessa vicenda di mercato.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire se prevarrà la determinazione dell’Inter, la resistenza dell’Atalanta o l’eventuale inserimento a sorpresa del Napoli in quella che si sta configurando come una delle trattative più intricate dell’estate 2025.