Sabato 2 agosto 2025, Ostuni ha respirato al ritmo delle emozioni. Ai piedi della sua bianca silhouette, il Foro Boario ha accolto una tappa speciale del Locus Festival, una di quelle serate che non si dimenticano. Diodato è salito sul palco con la discrezione di chi non ha bisogno di effetti per farsi ascoltare. Solo voce, parole, strumenti, e il tempo sospeso di una sera d’estate.

Locus Festival: Diodato in concerto a Ostuni nella città bianca [GALLERY FOTO]

Il concerto come incontro

Diodato al Locus Festival 2025

Più che un’esibizione, è sembrata una conversazione intima. Nessuna barriera tra palco e platea. Solo sguardi che si incontrano, canzoni che si fanno pensiero collettivo. Diodato ha alternato momenti intensi e sospensioni leggere, lasciando che il pubblico respirasse con lui.

I brani, mescolati tra successi noti e pagine più recenti del suo percorso, sono arrivati con naturalezza. Senza scalette rigide, senza ordine imposto, come se ogni nota fosse nata in quel momento, per quel luogo.

Il Foro Boario e la bellezza nuda del Sud

Il Foro Boario, spazio rurale e sincero, si è rivelato perfetto per questa narrazione. Nessun artificio. Solo il suono che si diffonde tra gli ulivi e la città bianca che osserva dall’alto, come sospesa.

La luce è calata lentamente, e con lei si è accesa l’atmosfera. Chi era lì ha percepito la forza di un luogo che partecipa al racconto. Un’arena naturale, che trasforma la musica in esperienza totale.

Le foto della serata



Il cantautore tarantino e il suo repertorio

Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”, ha portato il suo tour estivo nella terra d’origine. Il cantautore tarantino ha presentato uno spettacolo incentrato sui suoi brani più significativi, dai primi lavori discografici alle canzoni più recenti.

Lo spettacolo: musica, luci e scenografia

Diodato ha lavorato insieme a Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico, per creare uno spettacolo che integra diversi linguaggi artistici. Il concerto si sviluppa come un percorso emotivo progressivo, dove ogni elemento contribuisce alla narrazione musicale.

Gli elementi della performance

La serata si è caratterizzata per un design illuminotecnico sofisticato che ha dialogato con i brani, creando atmosfere che seguivano i cambi di tempo e tonalità delle canzoni. L’estetica scenica ha fatto ampio uso di silhouette e di effetti visivi che hanno posto l’accento sulla musica piuttosto che sull’immagine dell’artista. Gli arrangiamenti dal vivo hanno rivisitato i brani in studio, adattandoli per la dimensione concertistica con particolare attenzione alle dinamiche del live.

Il repertorio della serata: diciotto brani per un viaggio musicale

L’apertura e i primi brani

Il concerto si è aperto con “Un’altra estate”, seguito da “Ci vorrebbe un miracolo” e “Mi si scioglie la bocca”, tre brani che hanno immediatamente stabilito il tono intimo e riflessivo della serata. La scelta di iniziare con questi pezzi ha permesso al pubblico di entrare gradualmente nell’universo sonoro di Diodato.

Il cuore del concerto

Nel corso della serata sono stati eseguiti brani come “Mi fai morire”, “Ubriaco” e “Fino a farci scomparire”, che hanno mostrato la varietà stilistica del repertorio dell’artista. “Ma che vuoi” e “La mia terra” hanno rappresentato momenti di particolare intensità emotiva, con quest’ultimo che ha risuonato in modo particolare nella cornice pugliese.

“Così speciale”, dall’ultimo album, ha evidenziato l’evoluzione musicale più recente di Diodato, mentre “Ormai non c’eri che tu” ha confermato la sua capacità di creare atmosfere intime anche in un contesto live.

Le sorprese del repertorio

Particolarmente apprezzate sono state le interpretazioni di “Cuccurrucucù Paloma” e “Muito amor”, brani che hanno mostrato la versatilità dell’artista e la sua capacità di spaziare tra influenze musicali diverse. “Adesso”, originariamente presentato a Sanremo 2018 in duetto con Roy Paci, è stato riproposto in versione solista.

I momenti culminanti

“Amore che vieni, amore che vai” ha preceduto il momento più atteso della serata con “Fai rumore”, il brano vincitore di Sanremo 2020 che ha scatenato la partecipazione più intensa del pubblico. La canzone ha trovato nella location di Ostuni un contesto particolare, con le note che si sono propagate tra le stradine bianche.

Il finale

“Ti muovi”, presentato a Sanremo 2024, ha aperto la fase conclusiva del concerto, seguito da “Che vita meravigliosa”, il brano che ha dato il titolo all’album del 2020 e che ha ottenuto il David di Donatello. La serata si è chiusa con “Non ci credo più”, l’ultimo singolo che ha mostrato l’evoluzione sonora più recente dell’artista.

La dimensione sonora delle canzoni

Arrangiamenti e strumentazione

Le canzoni di Diodato si caratterizzano per melodie che spaziano dal folk al pop, con testi che affrontano temi esistenziali e sentimentali. Durante il concerto, gli arrangiamenti dal vivo hanno valorizzato questa caratteristica attraverso l’uso del pianoforte come strumento principale per molti brani, chitarre acustiche ed elettriche che si sono alternate creando texture sonore diverse, e una sezione ritmica discreta ma efficace nel sostenere le dinamiche dei brani.

L’interpretazione vocale

La voce di Diodato ha mostrato versatilità nel passare dai momenti più delicati a quelli di maggiore intensità emotiva. La tecnica vocale pulita ha permesso di apprezzare la chiarezza del testo, elemento fondamentale nel repertorio cantautoriale.

Ostuni come cornice musicale

Caratteristiche del centro storico

Ostuni, conosciuta come la “Città Bianca” per le sue case imbiancate a calce, si trova su tre colli a nord di Brindisi. Il centro storico, situato a 218 metri di altezza, ha offerto una cornice suggestiva per l’esecuzione dei diciotto brani in scaletta.

L’interazione tra musica e ambiente

Durante l’esecuzione di canzoni come “La mia terra”, l’illuminazione scenica ha interagito con l’architettura locale, mentre per brani più intimi l’attenzione si è concentrata sulla performance musicale pura. L’acustica naturale del Foro Boario ha valorizzato le sfumature vocali dell’artista.

Il Locus Festival e la musica d’autore

Il Locus Festival 2025 ha confermato la sua programmazione orientata verso la qualità musicale. La scelta di Diodato per la serata ostunese si è rivelata appropriata, considerando la capacità dei suoi brani di adattarsi a contesti intimi e suggestivi.

L’apprezzamento del pubblico

La partecipazione del pubblico è stata particolarmente evidente durante l’esecuzione di “Fai rumore” e “Che vita meravigliosa”, mentre altri momenti di forte coinvolgimento si sono registrati con “Adesso” e nel finale con “Ti muovi”.

L’impatto delle canzoni dal vivo

La differenza tra studio e live

I brani di Diodato hanno mostrato come l’esecuzione dal vivo possa arricchire l’esperienza musicale. Canzoni come “Molto amor” e “Cuccurrucucù Paloma” hanno acquisito sfumature diverse rispetto alle versioni in studio, beneficiando dell’interazione con il pubblico e dell’acustica del luogo.

La forza dei testi

Durante il concerto è emersa la qualità dei testi di Diodato, caratterizzati da un linguaggio poetico accessibile che affronta temi universali. La varietà del repertorio, dai brani più introspettivi come “Ubriaco” a quelli di maggiore impatto emotivo come “Fai rumore”, ha dimostrato la maturità artistica del cantautore.

Considerazioni finali

Il concerto di Diodato a Ostuni ha messo in evidenza la ricchezza del repertorio dell’artista e la sua capacità di adattare le canzoni alla dimensione live. I diciotto brani hanno trovato nella suggestiva cornice di Ostuni un contesto che ne ha valorizzato sia gli aspetti musicali che quelli emotivi.

La serata del 2 agosto ha dimostrato come le canzoni di Diodato, dalla delicatezza di “Un’altra estate” all’intensità di “Fai rumore”, possano funzionare efficacemente in un contesto concertistico intimo, mantenendo la loro forza espressiva e arricchendosi di nuove sfumature interpretative.

Il Locus Festival prosegue con altri appuntamenti, continuando a proporre musica d’autore: stasera, stessa location per Morrissey.