Locus Festival 2025: gran finale con Mace, Joan Thiele e Acid Arab e La Niña (foto)

La ventunesima edizione del Locus Festival si è conclusa in bellezza il 14 agosto 2025 con una serata straordinaria che ha trasformato la suggestiva Masseria Ferragnano di Locorotondo in un palcoscenico di sonorità eclettiche e internazionali. L’ultima notte del festival pugliese ha visto protagonisti Mace, Joan Thiele, Acid Arab e La Niña, offrendo al pubblico una “galassia di suoni” per una notte caleidoscopica che ha chiuso degnamente una delle edizioni più riuscite della manifestazione.

La notte caleidoscopica del 14 agosto

La serata finale del Locus Festival 2025 è stata concepita come un vero e proprio viaggio musicale tra diverse culture e generi, rappresentando perfettamente il claim della manifestazione: “Sounds Like Stars”. Giovedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto e ultima notte del Locus a Locorotondo, una galassia di suoni per una notte caleidoscopica, hanno creato un’atmosfera unica nella suggestiva cornice della Valle d’Itria.

Il concerto, andato completamente sold out settimane prima dell’evento, ha confermato il grande appeal internazionale del festival pugliese, dimostrando ancora una volta la capacità dell’organizzazione di attrarre artisti di calibro mondiale e un pubblico sempre più eterogeneo e appassionato.

Le foto della serata

Mace: l’ipnotico dj set che ha chiuso il festival

MACE torna al Locus il 14 agosto 2025 con uno dei suoi ipnotici e avvolgenti dj set. Il producer salentino, considerato uno dei più influenti della scena italiana contemporanea, ha regalato al pubblico un’esperienza multisensoriale che ha fatto ballare la Masseria Ferragnano fino a notte fonda.

La carriera straordinaria di Mace

Tra i più importanti e riconosciuti producer della scena italiana contemporanea, MACE nasce come dj nei 2000 per poi evolversi in produzioni e collaborazioni con una lista infinita e variegata di artisti come Salmo, Ghali, Blanco, Fabri Fibra, Rkomi, Marrakesh, Venerus… ma anche FatBoy Slim, il sudafricano Sjava, Diplo e molti altri.

Il suo set ha spaziato attraverso:

Brani dai suoi acclamati album "OBE", "MĀYĀ" e "OLTRE"

, e Produzioni e mix esclusivi

Momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica

Il dj set di MACE è un’esperienza multisensoriale in cui abbandonarsi completamente, con momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica. Sarà la giusta festa conclusiva per il Locus festival 2025 #soundslikestars sotto il cielo di Locorotondo.

Acid Arab: la fusione elettronica tra Oriente e Occidente

Il duo parigino Acid Arab, pionieri della fusione tra musica araba e club culture europea, per un viaggio elettronico tra le sponde del Mediterraneo, ha portato sul palco della Masseria Ferragnano la loro signature sound che ha conquistato le piste da ballo di tutto il mondo.

Il progetto francese ha saputo creare un ponte sonoro tra tradizione e modernità, mescolando:

Elementi della musica tradizionale araba

Sonorità elettroniche contemporanee

Ritmi da club culture europea

Atmosfere mediterranee

Joan Thiele: la rivelazione di Sanremo sul palco pugliese

Joan Thiele, artista italo-colombiana capace di spaziare tra soul, jazz e influenze cinematiche, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Eco, ha incantato il pubblico del Locus con la sua versatilità artistica e la sua presenza scenica magnetica.

Il mondo sonoro di Joan Thiele

Cantautrice e producer poliedrica, Joan Thiele vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni.

La sua performance ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della serata, confermando il talento dell’artista che ha saputo conquistare il pubblico sia a Sanremo che sui palchi internazionali.

La Niña: il nuovo album “Furèsta” in anteprima

La Niña, alias Carola Moccia, che porta a Locorotondo il nuovo album Furèsta, in un rito urbano e ancestrale tra Napoli, elettronica viscerale e folk, ha completato il quadro artistico della serata con la sua proposta innovativa che fonde tradizione e contemporaneità.

Il progetto artistico di La Niña

A due settimane dall’uscita del suo nuovo ambizioso progetto discografico Furèsta (BMG), LA NIÑA annuncia il FURÈSTA TOUR. L’artista napoletana ha portato sul palco del Locus Festival:

Il nuovo album "Furèsta" prodotto da BMG

prodotto da BMG Un mix di elettronica viscerale e folk

Atmosfere che spaziano tra urbanità e ancestralità

La tradizione musicale napoletana rivisitata in chiave contemporanea

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.

La location: Masseria Ferragnano, cuore del festival

La Masseria Ferragnano rappresenta il cuore pulsante del Locus Festival. Questa suggestiva location nella Valle d’Itria offre:

Un palcoscenico naturale unico nel suo genere

L’atmosfera magica dei trulli pugliesi

Acustica perfetta per concerti dal tramonto fino a notte fonda

La tradizione rurale pugliese come cornice per la musica internazionale

Il suggestivo palcoscenico della Masseria Ferragnano ospita, dal tramonto fino a notte fonda, sette giorni consecutivi di grandi concerti.

Il successo dell’edizione 2025: “Sounds Like Stars”

La ventunesima edizione del Locus Festival ha confermato ancora una volta il suo ruolo di riferimento nel panorama dei festival musicali italiani. Il claim “Sounds Like Stars” ha guidato tutta la programmazione, creando una costellazione di artisti internazionali e nazionali di primo livello.

I numeri della manifestazione

Il festival 2025 ha registrato numeri da record:

Sold out per la maggior parte delle serate

per la maggior parte delle serate Presenza di artisti internazionali di primo livello

Pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero

Perfetta integrazione tra musica e territorio

Gli altri protagonisti dell’edizione

Tra le presenze più attese spiccano stelle assolute della scena internazionale come Morrissey, voce che ha segnato un’epoca con i The Smiths e oltre, il mito funk di Nile Rodgers & Chic, l’eleganza magnetica di Benjamin Clementine, l’intensità post-rock dei Mogwai, la raffinatezza strumentale dei The Fearless Flyers, l’irriverenza geniale di Marc Rebillet, l’energia inafferrabile di Mezerg e la miscela elettro-orientale degli Acid Arab.

L’impatto culturale e territoriale

Dal 2005 a Locorotondo, in quel magico angolo di Puglia chiamato Valle d’Itria, il Locus festival si è sempre distinto nel panorama italiano con un perfetto equilibrio tra qualità e popolarità delle proposte, posizionandosi fra i festival musicali più all’avanguardia in Italia.

Il festival ha saputo:

Valorizzare il territorio pugliese

Attrarre turismo culturale di qualità

Creare un ponte tra tradizione locale e musica internazionale

Sostenere la scena musicale emergente

La filosofia “glocal” del festival

Tutto nel Locus, dal nome stesso, al logo, al cartellone artistico ed al contesto territoriale è “glocal”: nella valorizzazione del luogo si apre alla globalità artistica, al turismo consapevole, al superamento dei confini geografici, anagrafici, economici, stilistici.

Il futuro del Locus Festival

Con il successo della ventunesima edizione, il Locus Festival si proietta verso il futuro con rinnovato entusiasmo. Il nome di uno degli artisti più acclamati e attesi del momento completa a sorpresa la line up del LOCUS FESTIVAL 2025: FRED AGAIN.. arriva in Puglia il 12 settembre, confermando la capacità dell’organizzazione di attrarre i nomi più importanti della scena musicale internazionale.

L’eredità di vent’anni di musica

Il Locus Festival ha costruito nel corso degli anni:

Una solida fan-base di utenti affezionati

di utenti affezionati La capacità di anticipare le tendenze musicali

Un network internazionale di artisti e professionisti

Un modello replicabile di festival sostenibile

Una solida fan-base di utenti affezionati, sa che al Locus festival c’è sempre da scoprire qualcosa di interessante. Spesso in questi anni abbiamo programmato artisti in lieve anticipo rispetto ad una loro successiva popolarità mediatica.

Conclusioni: una notte indimenticabile

La serata del 14 agosto 2025 ha rappresentato il degno epilogo di un’edizione straordinaria del Locus Festival. La combinazione di artisti internazionali come Mace, Joan Thiele, Acid Arab e La Niña ha creato un’esperienza musicale unica, capace di far ballare e emozionare migliaia di persone sotto il cielo stellato della Valle d’Itria.

Il sold out della serata finale conferma ancora una volta la capacità del festival di attrarre pubblico e artisti di qualità, mantenendo salda la sua identità di evento che sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici pugliesi.