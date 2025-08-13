Locus Festival 2025 a Locorotondo: la serata del 12 agosto con Neoprimitivi, Almamegretta e Mogwai

Il Locus Festival 2025 continua a Locorotondo nella suggestiva cornice della Masseria Ferragnano, luogo simbolo dove il festival è nato oltre 20 anni fa.

Un evento che porta in Valle d’Itria un respiro internazionale, ospitando artisti che definiscono i suoni del futuro.

Neoprimitivi: il rock psichedelico apre la serata

Il 12 agosto si apre con i Neoprimitivi, gruppo rock psichedelico romano che ha presentato il loro primo album Orgia Mistero.

Un sound che richiama gli anni ’60 e ’70, l’epoca delle audiocassette e delle avanguardie musicali, capace di creare atmosfere vintage e sperimentali.

Almamegretta: 30 anni di Sanacore

Sul palco arrivano poi gli Almamegretta, storica band napoletana nata nei primi anni ’90, che celebra i 30 anni di Sanacore, album iconico che ha segnato la musica italiana.

Guidati da Raiz – impegnato anche come attore nella serie Mare Fuori, dove interpreta Don Salvatore – gli Almamegretta mescolano dub, elettronica e tradizione napoletana, raccontando Napoli con ritmi potenti e un linguaggio internazionale.

Mogwai: unica tappa italiana

A chiudere la serata del 12 agosto, i Mogwai, band scozzese simbolo del post-rock mondiale, che festeggia i 20 anni di carriera.

Con il loro rock strumentale, capace di costruire atmosfere intense e cinematiche, hanno conquistato il pubblico della loro unica data italiana del tour europeo.

Locus Festival, un evento sempre più internazionale

La tappa del 12 agosto conferma il ruolo del Locus Festival come uno degli eventi musicali più importanti in Italia, capace di attrarre artisti di livello mondiale e portare a Locorotondo sonorità uniche che uniscono tradizione e innovazione.

Le foto della serata

Le foto della serata a cura di Stefano Lisco.