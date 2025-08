Linea Blu: il 2 agosto su Rai 1 tappa a Gioia Tauro

Sabato 2 agosto alle 14.00 su Rai 1, “Linea Blu – Porti d’Italia” fa tappa in Calabria, con una puntata interamente dedicata al porto di Gioia Tauro e al litorale che si estende tra Palmi e Scilla, lungo la suggestiva Costa Viola. A guidare il pubblico in questo viaggio sono Donatella Bianchi e Fabio Gallo, protagonisti di un racconto che unisce ambiente, infrastrutture, tradizioni e innovazione.

Costa Viola: tra natura e pescatori

La puntata si apre con l’esplorazione del tratto di costa a sud di Gioia Tauro, tra Palmi e Scilla, noto fin dall’antichità come Costa Viola per i riflessi del mare al tramonto, descritti anche da Platone.

Donatella Bianchi sale a bordo di una feluca, imbarcazione tradizionale usata per la pesca del pesce spada, tecnica che risale all’epoca dei greci.

Fabio Gallo, invece, visita Chianalea, il pittoresco borgo marinaro ai piedi del castello di Scilla, dove le barche dei pescatori sono ancora ormeggiate tra le case costruite in riva al mare, oggi animate anche dal turismo.

Il porto di Gioia Tauro: hub del Mediterraneo

Le telecamere di Linea Blu si spostano poi all’interno del porto di Gioia Tauro, il più grande d’Italia per traffico container e tra i più importanti d’Europa. Costruito su un’area industriale mai decollata, il porto è oggi uno snodo centrale per la logistica:

movimenta oltre 4 milioni di TEU all’anno

all’anno ospita navi cargo lunghe oltre 400 metri

impiega gru alte quanto grattacieli di 50 piani

Fabio Gallo mostra il lavoro di finanzieri e funzionari doganali, impegnati in controlli quotidiani sui container. Viene mostrato il passaggio allo scanner a raggi X e le operazioni di apertura manuale per la verifica del contenuto.

A bordo della nave Gregoretti

Altro momento centrale è la visita alla nave Gregoretti, una unità della Guardia Costiera lunga 60 metri, dotata di tecnologie avanzate e impegnata nel pattugliamento del tratto di mare antistante Gioia Tauro. La nave è comandata, per la prima volta, da una donna, a cui viene affidata una responsabilità importante in un contesto operativo di rilievo.

Sport, tradizioni e identità

Sempre lungo la Costa Viola, Fabio Gallo prova il coasteering, uno sport nato in Scozia che sta prendendo piede anche in Calabria: un mix di nuoto, arrampicata e tuffi per esplorare il litorale roccioso.

Donatella Bianchi, invece, arriva a Bagnara Calabra per incontrare una “bagnarota”, figura femminile simbolo del territorio. Come scriveva Corrado Alvaro, la bagnarota è una donna forte, indipendente e volitiva, che incarna lo spirito autentico della comunità calabrese.

Un racconto tra mare, infrastrutture e umanità

Questa puntata di “Linea Blu” mostra il doppio volto del Mediterraneo: da un lato la forza delle grandi infrastrutture portuali, dall’altro la ricchezza delle tradizioni locali, delle comunità costiere e della natura selvaggia che caratterizza la punta più a sud della penisola. Un viaggio che unisce tecnologia, storia e cultura marittima, in uno dei tratti più affascinanti del Tirreno.