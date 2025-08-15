L’estate 2025 si conferma una stagione ricca di novità editoriali imperdibili. Tra romanzi emozionanti, thriller avvincenti, saghe familiari e storie d’amore, le ultime uscite promettono di accompagnare perfettamente le vostre giornate sotto l’ombrellone. Ecco una selezione delle proposte più interessanti per tutti i gusti.

Grandi nomi della letteratura internazionale

Isabel Allende – “Io sono Emilia Del Valle” (Feltrinelli)

Isabel Allende torna con un nuovo romanzo attesissimo che conferma il suo talento narrativo. A fine maggio, in contemporanea mondiale, Feltrinelli propone il nuovo romanzo di un’autrice amatissima dal pubblico italiano. L’autrice de “La casa degli spiriti” ci regala ancora una volta una storia che intreccia destini, passioni e segreti familiari con la sua inconfondibile maestria.

Stephen King – “Never Flinch”

Il nuovo romanzo di Stephen King segna il ritorno della detective Holly Gibney (per la sesta volta in un volume del “Re”). In questo thriller, la protagonista deve indagare su una minacciosa vendetta: qualcuno promette di uccidere “tredici innocenti e un colpevole” per pareggiare i conti. Un’avventura adrenalinica perfetta per chi ama il brivido anche sotto il sole.

Romance contemporaneo: storie di cuori e sentimenti

Annie Lord – “Appunti su un cuore spezzato” (Mondadori)

Annie Lord parlerà di amore e cuori infranti con Appunti su un cuore spezzato, in uscita per Mondadori il 26 agosto. La storia racconta la sofferenza che segue la fine di una relazione di cinque anni, quando Annie viene mollata improvvisamente davanti alla stazione di King’s Cross dal suo ragazzo. Un dolore personale reso universale attraverso una narrazione intima e coinvolgente.

Felicia Kingsley – Nuove avventure romantiche

La regina delle classifiche italiane, Felicia Kingsley, torna a far breccia nel cuore delle lettrici con un romanzo che ha come protagonista un ladro di opere d’arte su commissione. Un mix perfetto di avventura e romanticismo che non deluderà le fan della scrittrice.

Narrativa italiana: voci contemporanee

Fabrizio Sinisi – “Il prodigio” (Mondadori)

Stupore è il cardine attorno al quale ruota Il prodigio, romanzo d’esordio per Mondadori di Fabrizio Sinisi, drammaturgo conosciuto in Italia e all’estero. Il libro esplora il rapporto dell’uomo con l’occulto attraverso la comparsa misteriosa nel cielo di una faccia disegnata come la disegnerebbe un bambino. Un romanzo che mescola realtà e mistero con grande originalità.

Antonella Mollicone – “La femminanza” (Editrice Nord)

Una saga familiare al femminile ambientata all’inizio del ‘900 e che attraversa mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico, passando per la seconda guerra mondiale e il bombardamento di Montecassino. Un affresco epico della condizione femminile nell’Italia del Novecento.

Gialli e thriller: suspense per l’estate

Marco Malvaldi – “Piomba libera tutti” (Sellerio)

Tra le novità dell’estate 2025, il ritorno dei delitti del BarLume (protagonisti anche in versione serie tv, su Sky): per chi ama il giallo italiano, Marco Malvaldi firma per Sellerio (dal 24 giugno) Piomba libera tutti. I vecchietti del bar e il barrista Massimo tornano a indagare a Pineta con la loro ironia e sagacia.

Barbara Baraldi – “Gli omicidi dei tarocchi” (Giunti)

Tra le novità-bestseller dell’estate 2025, Gli omicidi dei tarocchi di Barbara Baraldi, in uscita per Giunti: al centro del romanzo, un segreto sepolto fra molti destini intrecciati. Una storia che fonde logica e mistero ambientata a Trieste.

Jean-Luc Bannalec – Nuovo caso per l’ispettore Dupin

Nella famosa Ville Close, a Concarneau, i bretoni festeggiano l’inizio dell’estate con musica e balli, in un’atmosfera allegra e rilassata. Se non fosse che la morte improvvisa di un uomo, proprio davanti al ristorante preferito dell’ispettore Dupin, l’Amiral, getta la cittadina nello scompiglio.

Saggi e divulgazione: cultura sotto il sole

Temple Grandin – “Pensare senza parole” (Adelphi)

Temple Grandin è una delle più famose personalità con diagnosi di spettro autistico; attivista ed etologa statunitense è molto nota anche per la sua attività di progettista di attrezzature per il bestiame. Pensare senza parole, scritto a due mani con Betsy Lerner, è la proposta agostana di Adelphi. Un viaggio nell’intelligenza umana e nei “doni nascosti di chi ragiona per immagini, pattern e astrazioni”.

Philip Roth – “Portnoy” (Adelphi)

Inizia con una scelta non casuale la ripubblicazione delle opere di Philip Roth (1933-2018) da parte di Adelphi: Lamento di Portnoy diventa Portnoy nella nuova edizione a cura di Matteo Codignola. Un classico della letteratura americana che torna in una veste rinnovata.

Narrativa internazionale: voci dal mondo

Masateru Konishi – “Nella stanza delle piccole cose” (Garzanti)

In uscita per Garzanti il 19 agosto, sembra affrontare un tema difficile, quello della perdita della memoria di una persona cara: Kaede nota un cambiamento nella lucidità del nonno, che da un po’ di tempo sembra smarrirsi nei ricordi. Una storia delicata e toccante sui legami familiari.

Irene Solà – Nuovo romanzo

Ada torna al suo villaggio dopo un soggiorno di tre anni a Londra. Durante i lunghi mesi estivi che seguono il suo ritorno, si riunirà con la famiglia, gli amici e un vecchio amore. Un romanzo sul ritorno alle origini e sulla riscoperta di sé.

Young Adult e Fantasy: per tutti gli appassionati

Suzanne Collins – I 25esimi Hunger Games

Questo ennesimo libro della saga di Suzanne Collins racconta dei 25esimi giochi di morte e segna il ritorno – o meglio un flashback dal passato – per diversi personaggi della trilogia principale, in primis il protagonista Haymitch Abernathy. Una lettura perfetta da condividere tra generazioni.

Rebecca Ross – “Il canto dei cuori ribelli”

Terzo volume della saga “Empyrean”, ricco di magia, battaglie e drammi personali. Per gli amanti del fantasy, un’avventura epica che continua a conquistare lettori di tutte le età.

Libri per riflettere: filosofia e crescita personale

Valérie Perrin – “Tatà”

Un romanzo pieno di vita, amore e redenzione che sa emozionare e far riflettere sui legami umani più profondi.

“Socrate, Agata e il futuro”

Un invito a celebrare l’errore e l’incompletezza come parte della conoscenza. Un saggio stimolante e originale ideale per chi vuole combinare relax e crescita intellettuale.

Autobiografie e memorie: storie di vita

Papa Francesco – “Spera. L’autobiografia”

La prima autobiografia di un Papa pubblicata. In Spera, Papa Francesco dona uno sguardo autentico sulla sua vita in quanto uomo, prima che pontefice. Un testo che affronta temi come la giustizia sociale, la solidarietà e il ruolo della fede nel mondo moderno.

Consigli per ogni tipo di lettore

Per chi ama i gialli leggeri

I romanzi di Marco Malvaldi e le indagini del commissario Scipione Macchiavelli di altri autori offrono il mix perfetto di mistero e ironia.

Per gli amanti del romance

Felicia Kingsley e Annie Lord propongono storie d’amore contemporanee che sapranno far battere il cuore.

Per chi cerca profondità

I saggi di Temple Grandin e le autobiografie offrono spunti di riflessione senza essere troppo impegnativi.

Per le famiglie

La saga di Hunger Games e altri titoli young adult permettono di condividere la lettura tra genitori e figli adolescenti.

Come scegliere il libro giusto per le vacanze

Considerate il contesto

In spiaggia : preferite libri non troppo voluminosi e con copertine che non temono sabbia e acqua

: preferite libri non troppo voluminosi e con copertine che non temono sabbia e acqua In montagna : libri più impegnativi possono essere perfetti per le serate in rifugio

: libri più impegnativi possono essere perfetti per le serate in rifugio In città: approfittate per sperimentare generi nuovi

Variate i generi

Tra narrativa, gialli e rosa perfetti per l’Estate 2025, l’offerta è così ricca che potete permettervi di alternare registri diversi.

Non dimenticate gli e-book

Per chi viaggia leggero, le versioni digitali permettono di portare con sé un’intera biblioteca.

Le serie da seguire

Molti degli autori proposti hanno serie consolidate che vale la pena seguire:

Marco Malvaldi con i suoi investigatori del BarLume

con i suoi investigatori del BarLume Stephen King con Holly Gibney

con Holly Gibney Felicia Kingsley con i suoi romance interconnessi

Novità editoriali dell’ultimo momento

Le uscite delle ultime settimane (in particolare, abbiamo limitato il raggio d’azione ai libri pubblicati tra inizio maggio e fine luglio 2025) continuano ad arricchire l’offerta con titoli freschi di stampa.

Conclusioni: un’estate di grandi letture

L’estate 2025 si presenta ricchissima di proposte per tutti i gusti. Dai grandi classici riproposti in nuove edizioni ai debutti più promettenti, dalle saghe familiari ai thriller mozzafiato, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Che siate in partenza per destinazioni esotiche o abbiate deciso di godervi il relax casalingo, questi libri sapranno trasportarvi in mondi lontani e regalarvi emozioni indimenticabili.

Buone vacanze e buona lettura!