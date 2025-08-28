Lecce-Milan: anteprima, formazioni e dove vederla in TV

Il Diavolo alla ricerca del riscatto nel sud Italia

La Serie A 2025-26 prosegue con un match dal sapore particolare: Lecce-Milan si sfidano venerdì 29 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare in una partita che promette emozioni e colpi di scena. Da una parte i salentini di Eusebio Di Francesco vogliono dare continuità al pareggio dell’esordio, dall’altra i rossoneri di Massimiliano Allegri cercano il riscatto immediato dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro la Cremonese.

Info partita: data, orario e diretta TV

Data: Venerdì 29 agosto 2025

Orario: 20:45

Stadio: Via del Mare, Lecce

Arbitro: Da definire

Diretta TV: DAZN e Sky Sport

Streaming: App DAZN, Sky Go e NOW TV

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro su entrambe le piattaforme. Per chi preferisce lo streaming, le app DAZN, Sky Go e NOW TV garantiranno la copertura completa dell’evento.

Probabili formazioni e ballottaggi

Lecce (4-3-3) – Mister Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Depositphotos)

Probabile formazione:

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente

Ballottaggi principali:

In difesa Gaspar-Siebert per completare il pacchetto centrale

per completare il pacchetto centrale A centrocampo si contende una maglia Helgason-Ramadani

Sulle fasce offensive Banda-Pierotti e Sottil-Tete Morente sono in ballottaggio

Punto di forza: Il giovanissimo Francesco Camarda, vero talento emergente del calcio italiano, sarà il terminale offensivo su cui punterà Di Francesco

Milan (4-3-3) – Mister Massimiliano Allegri

Probabile formazione:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic

Ballottaggi principali:

In mediana Fofana-Jashari si contendono l’ultima maglia da titolare

si contendono l’ultima maglia da titolare Sulla trequarti Modric sembra favorito per una maglia da titolare dopo l’esordio con la Cremonese

sembra favorito per una maglia da titolare dopo l’esordio con la Cremonese In attacco confermato il tridente con Pulisic e Saelemaekers ai lati di Gimenez

Novità: Possibile conferma per Luka Modric dal primo minuto dopo l’impatto positivo mostrato contro la Cremonese

Stato di forma: il pari del Lecce e la sorpresa negativa del Milan

Lecce: un punto per iniziare

I giallorossi hanno iniziato la stagione con un pareggio per 0-0 in casa del Genoa a Marassi. Una prestazione equilibrata e attenta tatticamente quella della squadra di Di Francesco, che ha concesso poco agli avversari e ha mostrato buone trame di gioco.

Il giovanissimo Francesco Camarda ha rappresentato il peso offensivo principale dei salentini, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano. Il punto conquistato al Ferraris rappresenta una base solida su cui costruire la stagione.

Milan: la delusione di San Siro

I rossoneri arrivano a questo appuntamento con il morale a terra dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro la Cremonese. Una prestazione deludente quella della squadra di Allegri, che dopo il vantaggio di Pavlovic ha subito la rimonta grigiorossa con i gol di Baschirotto e la spettacolare rovesciata di Bonazzoli.

Il Milan ha mostrato lacune evidenti sia a livello tattico che mentale, confermando i dubbi emersi già durante il precampionato. Massimiliano Allegri dovrà trovare rapidamente le contromisure per evitare un altro passo falso che comprometterebbe l’inizio di stagione.

Precedenti storici e curiosità

I confronti diretti

Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22 vittorie, 13 pareggi). Tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%).

Al Via del Mare, il bilancio è più equilibrato ma sempre favorevole al Milan: solo una vittoria per il Lecce nelle 19 sfide casalinghe contro i rossoneri (10 pareggi, 8 sconfitte), con il successo che risale al 1° aprile 2006 (1-0, rete di Axel Konan).

La stagione scorsa

Nell’ultimo precedente tra le due squadre, disputato l’8 marzo 2025, il Milan si è imposto per 3-2 in rimonta dopo essere andato sotto 0-2 grazie alla doppietta di Krstovic. I rossoneri hanno ribaltato tutto nell’ultima mezz’ora con l’autogol di Gallo e la doppietta di Pulisic.

Statistiche e record

Christian Pulisic ha fatto del Lecce il suo bersaglio preferito in Serie A: quattro gol contro i salentini, inclusa la sua unica doppietta esterna nella competizione

Il Milan ha vinto le ultime tre partite contro il Lecce e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi per la seconda volta nella sua storia

Nelle ultime sette sfide tra le due squadre al Via del Mare, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, per una media gol di 4.1 a partita

Le quote e i pronostici

Secondo i principali bookmaker, il Milan parte nettamente favorito nonostante la sconfitta con la Cremonese. La vittoria rossonera è quotata intorno a 1.70, mentre il successo del Lecce si attesta su valori molto più alti, intorno a 4.60. Il pareggio è quotato circa 3.40.

I betting analyst puntano sulla voglia di riscatto dei rossoneri, convinti che la superiorità tecnica della squadra di Allegri possa emergere contro un Lecce comunque temibile tra le mura amiche.

Cosa aspettarsi: tattiche e protagonisti

Eusebio Di Francesco punterà sul suo collaudato 4-3-3, cercando di sfruttare la velocità di Banda e Pierotti sulle fasce per mettere in difficoltà la difesa milanista. Il giovane Camarda sarà chiamato a trascinare l’attacco giallorosso, mentre Ramadani e Coulibaly dovranno garantire equilibrio in mezzo al campo.

Massimiliano Allegri dovrebbe rispondere con un 4-3-3 più aggressivo, puntando sulla qualità di Modric in regia e sulla velocità di Pulisic e Saelemaekers per scardinare la difesa salentina. Gimenez avrà il compito di finalizzare le manovre offensive rossonere.

I duelli chiave

Camarda vs Pavlovic : Il giovane talento del Lecce contro l’esperienza del difensore serbo

: Il giovane talento del Lecce contro l’esperienza del difensore serbo Pulisic vs Gallo : L’americano del Milan ha già fatto male al Lecce in passato e punterà a ripetersi

: L’americano del Milan ha già fatto male al Lecce in passato e punterà a ripetersi Modric vs Ramadani: La classe del croato contro la fisicità del centrocampista kosovaro

Focus sui protagonisti

Francesco Camarda – la stella nascente

Il giovanissimo attaccante del Lecce rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. La sua presenza in campo garantisce imprevedibilità e freschezza all’attacco salentino.

Christian Pulisic – il fattore X

L’esterno americano ha trasformato il Lecce nella sua vittima preferita in Serie A. Con quattro gol già segnati contro i salentini, Pulisic rappresenta l’arma in più del Milan per sbloccare la partita.

Luka Modric – l’esperienza al servizio del Milan

Il Pallone d’Oro 2018 potrebbe essere la chiave per dare qualità e personalità al centrocampo rossonero, soprattutto in una trasferta insidiosa come quella di Lecce.