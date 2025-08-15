Lazio, punto sul mercato: blocco COVISOC e le strategie di Sarri per aggirare le limitazioni

La Lazio vive un’estate di mercato estremamente complicata. Il blocco imposto dalla COVISOC per il mancato rispetto di tre parametri finanziari ha paralizzato le operazioni in entrata, costringendo Maurizio Sarri e la dirigenza a ripensare completamente le strategie per la stagione 2025/26.

Il blocco del mercato: i tre parametri non rispettati

La COVISOC ha bloccato il mercato in entrata della Lazio per il mancato rispetto di tre parametri fondamentali stabiliti dalla FIGC:

1. Indice di liquidità

Il parametro più controverso e da sempre contestato da Claudio Lotito. L’indice fotografa la capacità del club di far fronte agli impegni finanziari a breve termine.

2. Livello di indebitamento

Il secondo indicatore riguarda il rapporto tra debiti e patrimonio della società, risultato fuori dai parametri consentiti.

3. Costo del lavoro allargato

Il terzo parametro considera i costi per stipendi di giocatori e staff tecnico in rapporto ai ricavi del club.

Le conseguenze del blocco: nessun acquisto fino a settembre

Il blocco significa che la Lazio non può effettuare nessuna operazione in entrata fino al 1° settembre 2025, quando scadranno i termini per il riequilibrio dei conti. Sono vietate anche formule come:

Prestiti gratuiti

Trasferimenti a parametro zero

Prestiti con obbligo di riscatto

L’unica possibilità rimane quella di cedere giocatori per generare liquidità e riequilibrare i parametri.

La reazione di Sarri: tra delusione e pragmatismo

Maurizio Sarri ha vissuto con sorpresa e delusione il blocco del mercato. Il tecnico toscano, che nel 2022 aveva già esclamato “Non ho nemmeno capito che c***o sia” riferendosi all’indice di liquidità, si ritrova tre anni dopo nella stessa identica situazione.

Le dichiarazioni del tecnico

Sarri ha deciso di congelare anche le cessioni per non indebolire ulteriormente una rosa già corta. La sua strategia è chiara: valutare attentamente i giocatori già in organico prima di prendere qualsiasi decisione definitiva.

L’unica cessione: Tchaouna al Burnley

L’unico movimento significativo in uscita è stata la cessione di Loum Tchaouna al Burnley per 15 milioni di euro (14 più bonus e 10% sulla futura rivendita). L’esterno francese lascia la Lazio dopo una sola stagione e 37 presenze complessive.

Perché proprio Tchaouna

La cessione del francese è stata strategica per diversi motivi:

Valutazione elevata rispetto al rendimento mostrato

rispetto al rendimento mostrato Necessità di liquidità immediata

immediata Possibilità di sostituzione con giocatori già in rosa

I rientri dai prestiti: risorse interne da sfruttare

Con il mercato bloccato, la Lazio punta sui rientri dai prestiti per rinforzare la rosa:

Danilo Cataldi

Il centrocampista romano torna alla base dopo l’esperienza alla Fiorentina. Sarri lo considera un elemento importante per la mediana.

Matteo Cancellieri

L’esterno offensivo rientra dal prestito all’Empoli e potrebbe rappresentare un’alternativa valida sulle fasce.

Altri rientri

Completano il quadro i riscatti già programmati di giocatori come Pellegrini, Dele-Bashiru, Gigot e Rovella.

La strategia di Lotito: resistere alle offerte

Claudio Lotito ha ricevuto offerte importanti per i big della rosa ma ha deciso di respingerle:

Le offerte ricevute

Castellanos : 40 milioni di euro dal Flamengo (respinta)

: 40 milioni di euro dal Flamengo (respinta) Rovella : oltre 30 milioni dalla Premier League

: oltre 30 milioni dalla Premier League Tavares : 35 milioni dall’Arsenal (40% su futura rivendita)

: 35 milioni dall’Arsenal (40% su futura rivendita) Gila : interessamento del Bournemouth

: interessamento del Bournemouth Isaksen : 25 milioni da club esteri

: 25 milioni da club esteri Romagnoli: 15 milioni da varie squadre

I sogni di mercato: Insigne e altri obiettivi

Nonostante il blocco, la Lazio continua a sognare alcuni colpi per il futuro:

Lorenzo Insigne

L’ex attaccante del Napoli, svincolatosi dal Toronto FC, rappresenta il sogno di Sarri per l’attacco. La trattativa però è complicata dal blocco del mercato.

Altri obiettivi

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): obiettivo di lusso ma difficile

(Real Sociedad): obiettivo di lusso ma difficile Federico Chiesa (Liverpool): suggestione per le fasce

Le situazioni contrattuali: rinnovi e scadenze

Matias Vecino: rinnovo fino al 2026

Il centrocampista uruguaiano ha trovato l’accordo per il prolungamento con opzione per il 2027. Ingaggio di 2 milioni più bonus.

Altri contratti in bilico

Marusic : situazione da monitorare

: situazione da monitorare Hysaj : possibile cessione per alleggerire il monte ingaggi

: possibile cessione per alleggerire il monte ingaggi Lazzari: valutazioni in corso

La preparazione estiva: test importanti in arrivo

La Lazio sta proseguendo la preparazione con alcune amichevoli significative:

Il test contro il Burnley

Particolare significato avrà la sfida contro il Burnley, nuovo club di Tchaouna. Sarri cerca conferme dai suoi uomini.

Altri appuntamenti

Galatasaray : sfida di prestigio a Istanbul

: sfida di prestigio a Istanbul Auronzo di Cadore: ritiro tradizionale per la preparazione

I giovani da valutare: scommesse per il futuro

Con il mercato bloccato, Sarri dovrà valutare attentamente i giovani talenti:

Tijjani Noslin

L’attaccante olandese, arrivato dal Verona, rappresenta una delle scommesse più interessanti. Sarri deve capire come utilizzarlo tatticamente.

Altri giovani promettenti