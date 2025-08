Gli italiani conoscono poco il latte: lo dice uno studio a Cremona

Gli italiani sanno davvero cosa stanno bevendo quando comprano il latte? Secondo una recente indagine dell’Osservatorio di CremonaFiere, la risposta è no. I dati, raccolti su un campione di oltre mille residenti della provincia di Cremona, mostrano una conoscenza superficiale e in alcuni casi distorta di molti aspetti legati al mondo del latte e dei suoi derivati.

La ricerca è stata promossa dal Comitato scientifico delle Fiere Zootecniche Internazionali, con l’obiettivo di capire quanto siano informati i cittadini su temi come:

Benessere animale

Sostenibilità ambientale

Tecnologia agricola

Nutrizione e sicurezza alimentare

Prodotti vegetali alternativi al latte

I consumatori sono sensibili, ma poco informati

Uno dei dati più significativi riguarda il benessere animale:

Il 72% degli intervistati riconosce che “libertà da fame e sete” è un principio base

degli intervistati riconosce che “libertà da fame e sete” è un principio base Il 90% sa che il benessere dipende anche da esigenze psicologiche e fisiche degli animali

Tuttavia, c’è un forte scollamento tra valori e scelte di acquisto. Infatti:

Il 65% si dice sensibile al benessere animale

si dice sensibile al benessere animale Ma solo il 5% sarebbe disposto a pagare di più (fino al 5%) per prodotti certificati

Sostenibilità ambientale: tante parole, pochi fatti

Il tema ambientale è percepito come importante, ma l’80% degli intervistati non vuole sostenere costi aggiuntivi per aiutare le aziende a diventare più ecologiche.

Solo il 3% accetterebbe un prezzo più alto per un latte prodotto con metodi più sostenibili. Anche qui, la distanza tra principio e pratica è evidente.

Tecnologie agricole: confusione e diffidenza

Molti consumatori non hanno idea di cosa siano o a cosa servano le tecnologie nei campi e negli allevamenti.

Strumenti come collari intelligenti , chip RFID e sistemi GPS sono visti solo come strumenti per aumentare i profitti

, e sono visti solo come strumenti per aumentare i profitti Alcuni pensano addirittura che i droni vengano usati per portare il cibo agli animali

Un dato che rivela poca informazione reale e la diffusione di idee fantasiose, spesso alimentate da una comunicazione poco chiara o da pregiudizi.

Latte vegetale: un mercato in crescita, ma poco compreso

Anche i prodotti alternativi al latte sono poco conosciuti:

Le loro caratteristiche nutrizionali , etiche e anallergiche sono quasi ignote alla maggioranza

, e sono quasi ignote alla maggioranza Questo evidenzia un gap informativo su un segmento in forte espansione, soprattutto tra i giovani

Diffidenza verso la filiera del latte

Dall’indagine emerge una sfiducia diffusa verso allevatori e industrie di trasformazione:

Molti li vedono più attenti al profitto che alla qualità, all’etica o alla salute del consumatore

Un clima che segnala la necessità di ricostruire fiducia attraverso una maggiore trasparenza e una comunicazione più diretta.

Appuntamento il 28 novembre con “Il Gusto di Saperlo”

Tutti i dati saranno presentati ufficialmente il 28 novembre durante l’evento “Il Gusto di Saperlo”, organizzato nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. Un’occasione per discutere pubblicamente questi temi insieme agli attori della filiera e specialisti del settore, puntando su una maggiore educazione del consumatore.