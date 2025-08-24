Lamborghini Urus: il futuro per la Super SUV della Casa del Toro

Nel corso dell’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, sarà aggiornata la Lamborghini Urus. Non è chiaro se la Super SUV della Casa del Toro sarà sottoposta al restyling di fine carriera, oppure sarà introdotta la nuova generazione.
La futura gamma della Lamborghini Urus comprenderà solo la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, accreditata della potenza complessiva di 920 CV. Come la supercar Temerario, sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo, abbinato al triplo propulsore elettrico.
Nel 2029, invece, la Lamborghini Urus sarà affiancata dalla SUV coupé Lanzador. Quest’ultima rappresenterà la versione di serie dell’omonima concept car, esposta al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del 2023. Non sarà proposta con la propulsione elettrica, ma nella declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 1.015 CV di potenza complessiva come la supercar Revuelto, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 6.5 V12 aspirato e il triplo propulsore elettrico.