Lamborghini Urus: il futuro per la Super SUV della Casa del Toro

Lamborghini Urus: il futuro per la Super SUV della Casa del Toro

di 24 Agosto 2025

Nel corso dell’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, sarà aggiornata la Lamborghini Urus. Non è chiaro se la Super SUV della Casa del Toro sarà sottoposta al restyling di fine carriera, oppure sarà introdotta la nuova generazione.

La futura gamma della Lamborghini Urus comprenderà solo la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, accreditata della potenza complessiva di 920 CV. Come la supercar Temerario, sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo, abbinato al triplo propulsore elettrico.

Nel 2029, invece, la Lamborghini Urus sarà affiancata dalla SUV coupé Lanzador. Quest’ultima rappresenterà la versione di serie dell’omonima concept car, esposta al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del 2023. Non sarà proposta con la propulsione elettrica, ma nella declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 1.015 CV di potenza complessiva come la supercar Revuelto, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 6.5 V12 aspirato e il triplo propulsore elettrico.

Dario Montrone

Dario Montrone

Quando ero bambino, leggevo soprattutto…TOPOLINO! Si, perché stando alle biografie di giovani e saccenti giornalisti del settore auto, loro erano già avanti per poter leggere i fumetti ed entravano nelle edicole solo per comprare riviste specializzate, in quanto esseri superiori e destinati solamente per questo ad intraprendere la via del giornalismo automobilistico. Per quanto riguarda il sottoscritto, Dario Montrone da Conversano (BA), potrei raccontare tante vicissitudini, ma mi limito a dire che ho cominciato a scrivere di auto sul web nel 2001, ai tempi del liceo. L’attività di giornalista freelance, tuttavia, è iniziata ufficialmente nel 2009, poco dopo la laurea in Marketing & Comunicazione. Essendo molto interessato alle auto d’epoca, ho scritto due libri sull’argomento: “Auto Storiche Italiane” e “Auto Europee Anni ‘80”. Per il resto, cerco di divertirmi con altri hobby, come mototurismo e modellismo.

Potrebbe interessarti

Da non perdere!

Zeekr 9X: la nuova Super SUV del costruttore cinese Geely

Zeekr 9X: la nuova Super SUV del costruttore cinese Geely

Prossimamente, anche sul mercato europeo dovrebbe…
Subaru Levorg: allo studio il ritorno sul mercato europeo?

Subaru Levorg: allo studio il ritorno sul mercato europeo?

Nel corso dell’autunno del 2026, stando…