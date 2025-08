La Ruota della Fortuna domina la domenica: ascolti da record il 3 agosto 2025

La prima domenica di agosto 2025 ha confermato il successo straordinario de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5. Nella fascia dell’access prime time vince ancora una volta La Ruota della fortuna di Gerry Scotti. Il programma di Canale 5 ha raggiunto 4.071.000 telespettatori con uno share del 28,4%, consolidando la sua posizione di leader indiscusso della fascia oraria.

I numeri da record del 3 agosto

Dominio nell’access prime time

Il programma di Canale 5 ha raggiunto 4.071.000 telespettatori con uno share del 28,4%. Si scontrava con Techetechetè che ha totalizzato 1.926.000 spettatori (13.5%). La differenza di quasi 15 punti percentuali di share dimostra la solidità del format condotto da Gerry Scotti, che ha letteralmente doppiato la concorrenza di Rai 1.

Un confronto impietoso

I dati Auditel del 3 agosto 2025 evidenziano una differenza abissale tra i due programmi:

(Canale 5): 4.071.000 spettatori (28,4%) Techetechetè (Rai 1): 1.926.000 spettatori (13,5%)

Il fenomeno Gerry Scotti-Samira Lui

L’alchimia vincente

Il ritorno de La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5 si è rivelato ben più di un esperimento nostalgico: è diventato un caso televisivo capace di scuotere gli equilibri del preserale italiano. La coppia formata da Gerry Scotti e Samira Lui ha trovato un’intesa perfetta che si riflette direttamente nei numeri di ascolto.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti

Intervistato dal settimanale Gente, Scotti ha parlato della sua esperienza e della prossima sfida in termini di ascolti. Ha ammesso di essere rimasto sorpreso dai risultati: “Certi numeri sono stati imbarazzanti, nel senso positivo. Mi aspettavo che il pubblico mi accogliesse bene, ma non fino a questo punto”.

Il formato rinnovato che conquista il pubblico

Le novità dell’edizione 2025

Dal 2025, ogni puntata è articolata in cinque round veloci (i primi due incentrati sul tempo e sulla storia, i successivi su argomenti vari) e quattro round classici con i giri di ruota. Questa struttura rinnovata ha saputo coniugare tradizione e innovazione, mantenendo l’essenza del programma storico ma adattandolo alle esigenze del pubblico contemporaneo.

La Ruota delle Meraviglie

Una delle principali novità dell’edizione condotta da Gerry Scotti è l’introduzione della Ruota delle Meraviglie, un elemento che ha arricchito il gameplay tradizionale offrendo ai concorrenti ulteriori opportunità di vincita e al pubblico momenti di maggiore suspense.

Il contesto della serata del 3 agosto

La sfida della prima serata

Mentre La Ruota della Fortuna trionfava nell’access prime time, Su Rai 1 nella serata di ieri, 3 agosto, è andato in onda un episodio della seconda stagione della serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Questa replica è stata seguita da 1.878.000 con uno share del 15.8%. Su Canale 5, invece, l’appuntamento era con La notte nel cuore, che ha totalizzato 1.953.000 e uno share del 17.4%.

Il panorama generale degli ascolti

La domenica del 3 agosto ha visto diversi programmi competere per l’attenzione del pubblico:

Canale 5 – La notte nel cuore: 1.953.000 spettatori (17,4%)

– La notte nel cuore: 1.953.000 spettatori (17,4%) Rai 1 – Imma Tataranni: 1.878.000 spettatori (15,8%)

– Imma Tataranni: 1.878.000 spettatori (15,8%) Rai 3 – Report: 961.000 spettatori (7,2%)

– Report: 961.000 spettatori (7,2%) Rete 4 – Freedom: 638.000 spettatori (5,8%)

– Freedom: 638.000 spettatori (5,8%) Il Nove – La Corrida 2025: 614.000 spettatori (5%)

L’importanza strategica del successo

Il valore dell’access prime time

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Gerry Scotti ha rivitalizzato uno storico format e acceso – ancora una volta – una delle fasce più importanti del palinsesto: il preserale”. L’access prime time rappresenta infatti un momento cruciale per le reti televisive, fungendo da traino per la programmazione serale.

Un risultato che supera le aspettative

“La Ruota della Fortuna” è anche frutto di un eccellente lavoro di squadra, per il quale mi congratulo con il nostro grandissimo Gerry, con Samira Lui, e con i team autoriali e produttivi Endemol Shine Italy e Mediaset”, ha commentato il direttore di Canale 5, sottolineando come il successo sia il risultato di una collaborazione vincente.

I precedenti successi estivi

Una costante crescita

Il 3 agosto non rappresenta un caso isolato ma conferma un trend positivo che accompagna il programma dall’inizio dell’estate 2025. Tris di record per Canale 5 negli ascolti TV di mercoledì 30 luglio, e La Ruota della Fortuna ha contribuito significativamente a questi risultati eccezionali.

L’effetto traino per Canale 5

L’estate 2025 segna l’inizio di un nuovo corso per Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset inaugura un progetto di profonda evoluzione editoriale partendo da due icone della televisione italiana: La Ruota della Fortuna e Sarabanda.

La sfida di settembre: il ritorno di Affari Tuoi

La concorrenza in arrivo

Questo perchè a settembre inizierà la sfida dell’access prime che vedrà contrapposti La Ruota Della Fortuna (che quest’estate, senza una vera e propria concorrenza, sta collezionando boom di ascolti, record su record) e il ritorno di Affari Tuoi, campione da sempre di ascolti tv nell’access prime con Stefano De Martino.

Le aspettative per il futuro

Ha aggiunto una battuta sulla concorrenza: “Affari Tuoi era un problema per noi. Ora magari lo sarò io per loro. Poi magari le prenderemo, ma se riuscissimo a stare intorno al 18% di share, sarei già molto soddisfatto”. Con i risultati attuali che superano abbondantemente queste aspettative, Gerry Scotti può affrontare la sfida autunnale con grande fiducia.

Il segreto del successo

Un format senza tempo

Il programma si contende con Ok, il prezzo è giusto! il titolo di quiz televisivo più celebre del mondo, grazie alla sua diffusione in 54 paesi e a un’audience complessiva stimata in circa 100 milioni di spettatori. La forza de La Ruota della Fortuna risiede nella sua capacità di unire tradizione e innovazione, mantenendo il fascino del gioco classico ma adattandolo alle esigenze contemporanee.

L’importanza della conduzione

Gerry Scotti ha saputo portare la sua esperienza e il suo carisma al servizio di un format storico, creando quell’alchemy perfetta con il pubblico che si traduce in numeri straordinari. La sua capacità di coinvolgere i concorrenti e il pubblico a casa, unita alla freschezza di Samira Lui, rappresenta la chiave del successo del programma.

Conclusioni: un trionfo annunciato

Il 28,4% di share e oltre 4 milioni di spettatori del 3 agosto 2025 confermano che La Ruota della Fortuna non è solo un successo nostalgico, ma un fenomeno televisivo contemporaneo capace di conquistare diverse fasce di pubblico.

Gerry Scotti trionfa con La Ruota della Fortuna: ascolti da record e alchimia perfetta con Samira Lui. Questi risultati rappresentano molto più di un semplice successo di ascolti: sono la dimostrazione che la televisione generalista, quando propone contenuti di qualità con la giusta formula, può ancora competere e vincere nell’era digitale.

Il programma si conferma così come uno dei pilastri della programmazione estiva di Canale 5, creando le basi per affrontare con ottimismo la sfida autunnale che lo vedrà confrontarsi con il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1. Una sfida che, alla luce di questi risultati, si preannuncia più equilibrata di quanto si potesse immaginare solo qualche mese fa.