La Rai ricorda Pippo Baudo: “Se ne va un pezzo di cuore della tv”

La scomparsa di Pippo Baudo segna un momento di profondo cordoglio per il mondo della televisione italiana. Con una nota ufficiale, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, il Direttore Generale Roberto Sergio e il Cda Rai hanno espresso il dolore dell’azienda.

Il ricordo dei vertici Rai

“Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di cuore della tv, se ne va una parte fondamentale della Rai. Eppure, lui e la sua figura resteranno impressi nel patrimonio culturale dell’Italia”, si legge nel comunicato.

Carisma e leggerezza in tv

I vertici Rai hanno sottolineato come Baudo abbia saputo portare in televisione leggerezza, intelligenza e un carisma impareggiabile:

Ha reso la tv un fenomeno culturale, nobilitando il termine nazionalpopolare.

Ha saputo parlare a tutti con un linguaggio chiaro, senza mai scendere nella volgarità.

È stato un “inventore” di televisione e un grande scopritore di talenti.

Il Festival di Sanremo e i programmi storici

Baudo è stato il conduttore che più di chiunque altro ha legato il suo nome al Festival di Sanremo, portando sul palco non solo conduzione ma anche idee e innovazioni. Tra i programmi che resteranno nella storia della Rai, i vertici ricordano Domenica In e molte altre trasmissioni da lui ideate e condotte.

Un’eredità che resta

“Da oggi la Rai è un po’ più povera – concludono i vertici – ma ciò che ci ha lasciato resta un’immensa ricchezza”.