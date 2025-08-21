La Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive

Giorgia Meloni conferma la sua passione per la Puglia scegliendo per il terzo anno consecutivo la regione del tacco d’Italia per le sue vacanze estive. La premier è arrivata in Valle d’Itria dopo il vertice di Washington con Donald Trump e Volodymyr Zelensky, confermando una tradizione che sta diventando un vero e proprio marchio di fabbrica della sua presidenza del Consiglio.

Da Ceglie Messapica a Locorotondo: i luoghi del cuore della premier

Quest’anno Giorgia Meloni ha scelto una location diversa rispetto al passato. Dopo aver trascorso le estati 2023 e 2024 nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, nel brindisino, la premier ha optato per una villa privata a Locorotondo, ospite di amici secondo le indiscrezioni.

Le vacanze pugliesi di Meloni:

2022 : Salento (prima delle elezioni che l’hanno portata a Palazzo Chigi)

: Salento (prima delle elezioni che l’hanno portata a Palazzo Chigi) 2023 : Masseria nelle campagne di Ceglie Messapica

: Masseria nelle campagne di Ceglie Messapica 2024 : Masseria Beneficio, Ceglie Messapica, con tappa a Borgo Egnazia

: Masseria Beneficio, Ceglie Messapica, con tappa a Borgo Egnazia 2025: Villa privata a Locorotondo, in Valle d’Itria

La scelta di cambiare location mantenendo la regione dimostra l’amore crescente della presidente del Consiglio per questa terra, che gli inglesi hanno soprannominato “Trullishire” per la sua bellezza caratteristica.

Un soggiorno blindato tra famiglia e collaboratori fidati

Le vacanze pugliesi della premier sono caratterizzate da massimo riserbo e sicurezza blindata. Ad attenderla a Locorotondo c’erano già la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno, arrivati con qualche giorno di anticipo. Della compagnia fa parte anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Gemmato, farmacista barese e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, è uno dei fedelissimi della premier. Il legame tra i due è ulteriormente rafforzato dall’amicizia tra Ginevra e le figlie del sottosegretario, oltre che dalla passione comune per il burraco, il gioco di carte preferito di Meloni.

Le giornate pugliesi: tra relax, burraco e dossier internazionali

Le vacanze di Meloni in Puglia non sono mai completamente staccate dagli impegni istituzionali. Tra i trulli della Valle d’Itria, la premier continua a seguire i dossier internazionali più importanti, da Gaza alla guerra in Ucraina, e prepara le sfide d’autunno che passano dalla prossima legge di Bilancio alle regionali pugliesi di novembre.

Le giornate si alternano tra momenti di relax in piscina, solarium e l’immancabile burraco, giocato secondo le regole della versione internazionale. Tra i tradizionali compagni di gioco c’è stato in passato anche l’ex campione olimpico Carlo Molfetta, ex taekwondoka e ora direttore generale dei Giochi di Taranto.

La Puglia come meta privilegiata dei politici italiani

La scelta di Meloni si inserisce in una tradizione consolidata che vede la Puglia come una delle mete preferite dai politici italiani per le vacanze estive. La regione attira numerose personalità istituzionali grazie al suo mix perfetto di mare cristallino, cultura millenaria e tradizione enogastronomica d’eccellenza.

Altri politici che scelgono la Puglia:

Lorenzo Fontana (Presidente della Camera): vacanze sul Gargano

(Presidente della Camera): vacanze sul Gargano Giuseppe Conte (leader M5S): nella sua Puglia natale

(leader M5S): nella sua Puglia natale Raffaele Fitto : nella sua regione d’origine

: nella sua regione d’origine Francesco Boccia (Pd): si divide tra Puglia e Sardegna

(Pd): si divide tra Puglia e Sardegna Anna Maria Bernini (ministra): vacanze salentine

I precedenti illustri: quando la politica sceglie il Sud

La tradizione di premier e presidenti che scelgono il Sud Italia per le vacanze ha precedenti significativi. Ogni leader ha le sue preferenze consolidate che spesso diventano un elemento caratterizzante del suo stile di vita pubblico.

Mentre Sergio Mattarella predilige tradizionalmente la montagna (quest’anno in Val di Siusi), a differenza del suo predecessore Giorgio Napolitano che era un habitué agostano delle Eolie, Meloni ha fatto della Puglia la sua seconda casa estiva.

L’impatto economico e l’effetto G7

La presenza costante della premier in Puglia ha un impatto significativo sul territorio, soprattutto dopo il successo del G7 ospitato a Borgo Egnazia nel 2024. La regione ha beneficiato di una straordinaria visibilità internazionale che ha rafforzato la sua posizione come destinazione di prestigio.

L’effetto G7 continua a farsi sentire, con la Puglia che si conferma meta gettonata non solo dai politici italiani ma anche da personalità internazionali. La scelta di Meloni di cenare a Borgo Egnazia prima di trasferirsi nella sua location di vacanza rappresenta un riconoscimento del valore di eccellenza raggiunto dalle strutture pugliesi.

Sicurezza e discrezione: le sfide delle vacanze istituzionali

Le vacanze della premier richiedono un dispositivo di sicurezza complesso che coinvolge le forze dell’ordine locali. Il massimo riserbo sulla location esatta e gli spostamenti è fondamentale per garantire la sicurezza e permettere qualche momento di normalità familiare.

Nonostante le misure di protezione, Meloni cerca sempre di mantenere un atteggiamento informale quando possibile, come testimoniato da chi l’ha incontrata casualmente durante le precedenti vacanze: “Una semplice turista senza troppe formalità”, secondo i racconti locali.

Le prospettive future: un amore consolidato

Il legame tra Giorgia Meloni e la Puglia appare sempre più consolidato. La scelta di variare la location rimanendo nella stessa regione dimostra un amore autentico per questo territorio, che va oltre le pure considerazioni di sicurezza o convenienza logistica.

La premier ha trovato in Puglia l’ambiente ideale per coniugare il necessario relax familiare con la possibilità di rimanere collegata agli affari di governo. Un modello che potrebbe consolidarsi anche negli anni a venire, facendo della regione meridionale un punto fermo nell’agenda estiva di Palazzo Chigi.

L’eredità di una tradizione

Le vacanze pugliesi di Meloni stanno creando una nuova tradizione per la presidenza del Consiglio italiana. Dopo anni di premier che sceglievano mete diverse o più riservate, la scelta di puntare costantemente sul Sud Italia rappresenta anche un messaggio politico di valorizzazione del Mezzogiorno.

La Puglia, con i suoi paesaggi mozzafiato, la sua storia millenaria e la sua cucina d’eccellenza, si conferma così come una delle perle del turismo nazionale, capace di attrarre e conquistare anche chi ha la possibilità di scegliere qualsiasi destinazione al mondo.