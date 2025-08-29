La Fiorentina vince in rimonta: 3-2 al Polissya e qualificazione

La Fiorentina conquista per il quarto anno consecutivo l’accesso alla fase campionato di Conference League, superando con una spettacolare rimonta il Polissya per 3-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo il confortevole 3-0 dell’andata, i viola hanno vissuto momenti di grande tensione prima di ribaltare il risultato negli ultimi dieci minuti di gioco.

Primo tempo da incubo per i viola

La serata di Stefano Pioli è iniziata nel peggiore dei modi possibili. Dopo soli 80 secondi, Nazarenko ha portato in vantaggio gli ucraini approfittando di un errore nella comunicazione tra De Gea e Comuzzo. Il portiere spagnolo ha commesso una leggerezza che ha spalancato la strada al gol degli ospiti.

La situazione si è ulteriormente complicata al 14° minuto quando Andriyevskyi ha raddoppiato con uno splendido sinistro da fuori area che ha mandato nel panico i circa cinquemila tifosi viola presenti al Mapei Stadium.

Le scelte tattiche di Pioli

Il tecnico rossonero aveva optato per un ampio turnover, schierando dal primo minuto giocatori come Pablo Marí, Parisi e Mandragora, tutti poco utilizzati nelle prime uscite stagionali. In attacco, con Kean squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’andata, spazio a Dzeko dal primo minuto.

La formazione iniziale della Fiorentina (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Dzeko, Ndour.

La reazione nella ripresa

L’intervallo è stato decisivo per il cambio di passo dei viola. Pioli ha operato subito due cambi fondamentali: dentro Gudmundsson e Gosens al posto di Ndour e Parisi. Le sostituzioni hanno dato nuova linfa alla manovra offensiva gigliata.

Al 54° minuto, Fazzini ha centrato un palo con un’azione personale che poteva riaprire anticipatamente i giochi. Tuttavia, la svolta è arrivata solo nel finale.

La rimonta da urlo negli ultimi dieci minuti

La Fiorentina ha mostrato tutto il suo carattere nel momento più difficile:

79° minuto : Dodò ha riaperto la partita finalizzando al meglio un cross dalla sinistra di Gosens, che ha fatto respirare sé stesso e i compagni

: Dodò ha riaperto la partita finalizzando al meglio un cross dalla sinistra di Gosens, che ha fatto respirare sé stesso e i compagni 86° minuto : Ranieri, entrato da neanche un minuto, ha sfruttato alla perfezione un colpo di testa di Gosens dopo calcio d’angolo di Gudmundsson per il pareggio

: Ranieri, entrato da neanche un minuto, ha sfruttato alla perfezione un colpo di testa di Gosens dopo calcio d’angolo di Gudmundsson per il pareggio 89° minuto: Dzeko ha completato la rimonta con il suo primo gol ufficiale in maglia viola, siglando il definitivo 3-2 pochi istanti prima del triplice fischio finale

I migliori in campo

Secondo le valutazioni di Sky Sport, Fagioli, Gosens e Ranieri sono stati i migliori in campo con un 7 in pagella, stesso voto anche per Stefano Pioli. Particolare menzione per Gosens, protagonista assoluto della rimonta con un assist e una prestazione di grande qualità.

Il cammino europeo continua

Con questa qualificazione, per il quarto anno di fila, la Fiorentina parteciperà alla fase principale della Conference League, la seconda col girone unico. Un traguardo importante che conferma l’ambizione europea del club toscano.

L’Ucraina è la nazione contro le cui squadre la Fiorentina ha giocato più partite senza mai perdere nelle competizioni europee: 11, per un bilancio di sette vittorie e quattro pareggi.

Il sorteggio di Monaco

Per i viola il sorteggio dei gironi di Conference League si terrà domani a Monaco, dove conosceranno le avversarie che dovranno affrontare nella fase campionato della competizione.

Analisi tattica della prestazione

La partita ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare per la squadra di Pioli. Il blackout iniziale ha messo in luce la necessità di trovare maggiore continuità e concentrazione, soprattutto quando si effettuano molti cambi rispetto all’undici titolare.

Tuttavia, la reazione della ripresa ha dimostrato:

Carattere e mentalità vincente del gruppo

del gruppo Qualità della rosa anche nelle seconde linee

anche nelle seconde linee Capacità di Pioli di leggere la partita e cambiare l’inerzia

Prospettive future

Questa qualificazione rappresenta un tassello fondamentale per la stagione della Fiorentina. La Conference League offre ai viola l’opportunità di:

Competere ad alto livello in Europa per il quarto anno consecutivo

in Europa per il quarto anno consecutivo Valorizzare la rosa dando spazio a tutti i giocatori

dando spazio a tutti i giocatori Acquisire esperienza internazionale preziosa

La rimonta contro il Polissya ha mostrato una Fiorentina che non molla mai, caratteristica fondamentale per affrontare le sfide che l’attendono sia in campionato che in Europa.

Conclusioni

La serata di Reggio Emilia resterà sicuramente impressa nella memoria dei tifosi viola. Dopo un primo tempo da dimenticare, la Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e la qualità necessaria per ribaltare un risultato che sembrava compromesso.

La qualificazione alla fase campionato di Conference League premia il lavoro di Stefano Pioli e conferma le ambizioni europee del club. Ora l’attenzione si sposta al sorteggio di Monaco, dove i viola scopriranno il loro cammino nella competizione continentale.

Con questa vittoria in rimonta, la Fiorentina dimostra ancora una volta di essere una squadra matura e determinata, capace di superare le difficoltà e di raggiungere i propri obiettivi anche nei momenti più complicati.