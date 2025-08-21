Kolo Muani: la mega richiesta del PSG da 70 milioni spiazza la Juventus

Il Paris Saint-Germain ha fissato il prezzo per Randal Kolo Muani e la cifra spiazza principalmente la Juventus. Dopo aver investito 90 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte nel 2023, il club parigino non vuole svendere il suo attaccante e chiede una cifra monstre che oscilla tra i 60 e i 70 milioni, mettendo in seria difficoltà i bianconeri che speravano in condizioni più favorevoli.

L’investimento fallimentare del PSG

Il Paris Saint-Germain si trova di fronte a uno dei suoi investimenti più deludenti degli ultimi anni. Randal Kolo Muani, pagato 90 milioni di euro complessivi (75 fissi + 15 di bonus) nell’estate 2023, non è mai riuscito ad adattarsi al gioco di Luis Enrique.

I numeri che non mentono

Le statistiche parlano chiaro per l’attaccante francese:

11 gol in 49 partite in tutte le competizioni

in 49 partite in tutte le competizioni Solo 7 partite giocate per intero

giocate per intero 450 minuti di gioco nell’ultima stagione prima del prestito

di gioco nell’ultima stagione prima del prestito Frequenti panchine e tribune

La strategia anti-minusvalenza

Il PSG ha una strategia precisa dietro la richiesta elevata. Con una quota di ammortamento annuale di 18 milioni di euro, il valore a bilancio del giocatore si riduce progressivamente:

Giugno 2025 : 54 milioni di euro

: 54 milioni di euro Giugno 2026: 36 milioni di euro

Per evitare una minusvalenza, il club francese deve incassare almeno quanto il valore a bilancio al momento della cessione.

La Juventus in difficoltà: la mega richiesta cambia tutto

La Juventus si trova di fronte a una doccia fredda. I bianconeri, che consideravano ormai quasi fatta la conferma di Kolo Muani dopo il prestito positivo, devono fare i conti con una richiesta che spiazza completamente i loro piani economici.

La distanza economica siderale

La proposta juventina appare ora clamorosamente insufficiente rispetto alle pretese parigine:

Offerta Juventus : 55 milioni totali (10 prestito + 45 riscatto)

: 55 milioni totali (10 prestito + 45 riscatto) Richiesta PSG : 65-70 milioni di euro

: 65-70 milioni di euro Gap da colmare: 10-15 milioni di euro

Una distanza che per la Juventus, alle prese con le difficoltà del Fair Play Finanziario, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile.

I numeri del prestito che alimentavano l’ottimismo

Kolo Muani aveva convinto tutti durante i sei mesi in bianconero:

8 gol in 16 presenze di Serie A

in 16 presenze di Serie A 2 gol in Champions League

in Champions League 1 gol in Coppa Italia

in Coppa Italia Rendimento che aveva fatto sperare in un accordo vantaggioso

Il sogno Juventus che si complica

I bianconeri avevano messo sul piatto una proposta che ritenevano competitiva:

Prestito oneroso : 10 milioni di euro

: 10 milioni di euro Obbligo di riscatto : 45 milioni di euro

: 45 milioni di euro Totale operazione: 55 milioni di euro

Una cifra importante per le casse juventine, ma che il PSG considera totalmente inadeguata rispetto all’investimento iniziale di 90 milioni.

Il doppio ostacolo: Vlahovic + mega richiesta

La situazione si complica ulteriormente per la Juventus:

Problema 1 – Vlahovic: La chiusura dell’operazione Kolo Muani resta legata alla cessione di Dusan Vlahovic. Senza la partenza del serbo, la Juventus non ha lo spazio economico necessario.

Problema 2 – Cifre proibitive: Anche vendendo Vlahovic, la richiesta di 70 milioni del PSG risulta eccessiva per il budget bianconero, creando uno scenario di stallo totale.

Premier League: l’opportunità per beffare la Juventus

La mega richiesta del PSG, se da un lato spiazza la Juventus, dall’altro apre le porte ai club di Premier League che hanno maggiore capacità di spesa e potrebbero approfittare dell’impasse bianconera.

L’occasione per i club inglesi

Con la Juventus in difficoltà, i club di Premier League fiutano l’affare:

Maggiore capacità di spesa rispetto ai bianconeri

rispetto ai bianconeri Facilità nel raggiungere le cifre richieste dal PSG

le cifre richieste dal PSG Possibilità di beffare la Juventus sfruttando il momento di debolezza

Chelsea pronto allo scippo

Il Chelsea rappresenta la minaccia più concreta per la Juventus:

Contatti diretti avviati con il PSG

Disponibilità a un acquisto a titolo definitivo

Capacità economica per soddisfare le richieste parigine

per soddisfare le richieste parigine Necessità di cedere Nicolas Jackson prima di affondare il colpo

Manchester United: interesse tiepido

I Red Devils seguono la situazione ma con meno convinzione:

Interesse superficiale al momento

Devono prima sistemare alcune uscite (Hojlund in primis)

Hanno già investito 74 milioni per Matheus Cunha

Altri club interessati

La lista dei pretendenti include:

Arsenal : indagini preliminari sull’entourage

: indagini preliminari sull’entourage Tottenham : interesse di lunga data, ora raffreddata

: interesse di lunga data, ora raffreddata Aston Villa : richiesta di informazioni

: richiesta di informazioni Manchester City: valutazioni per il futuro

Milan e le grandi italiane: valutazioni economiche

Il Milan ha inserito Kolo Muani nella lista dei possibili obiettivi, ma la richiesta del PSG appare fuori portata per il budget rossonero. La dirigenza di Via Aldo Rossi preferisce investimenti più sostenibili, come dimostrato dall’interesse per profili come Boniface.

Il fattore stipendio

Oltre al costo del cartellino, c’è da considerare l’ingaggio elevato del giocatore:

10 milioni netti a stagione

a stagione Contratto fino al 2028

Disponibilità a ridurre lo stipendio solo per la Juventus

La pressione temporale: agosto decisivo

Il tempo stringe per tutte le parti coinvolte. Con la chiusura del mercato fissata al 31 agosto, il PSG deve decidere se mantenere le richieste elevate o scendere a compromessi.

Le opzioni del PSG

Il club parigino ha essenzialmente tre strade:

Mantenere la richiesta alta e rischiare di tenere un giocatore scontento Accettare la proposta Juventus con una piccola minusvalenza Puntare sulla Premier League per massimizzare l’incasso

La beffa per la Juventus: il giocatore che non vuole partire

Il paradosso più grande della situazione è che Kolo Muani continua a preferire la Juventus nonostante le difficoltà economiche. Una situazione che rende ancora più amara la mega richiesta del PSG.

La fedeltà del francese

L’attaccante ha le idee chiare sulla sua preferenza:

Gradimento totale per il progetto Juventus

per il progetto Juventus Disponibilità ad aspettare fino al 31 agosto

Rifiuto delle proposte dalla Premier League

delle proposte dalla Premier League Messagi social che dimostrano l’attaccamento ai colori bianconeri

Il rischio concreto di perderlo

Tuttavia, la pazienza di Kolo Muani potrebbe non essere infinita. Se la Juventus non riuscirà a colmare il gap economico con il PSG, il francese potrebbe essere costretto ad accettare proposte alternative, rappresentando una beffa clamorosa per i bianconeri.

Il precedente Eintracht: quando tutto sembrava impossibile

La storia di Kolo Muani insegna che nel calcio tutto può cambiare rapidamente. Nel 2023, l’attaccante aveva forzato la cessione dall’Eintracht Francoforte, saltando gli allenamenti per spingere il club tedesco ad accettare l’offerta del PSG.

I numeri dell’ultima stagione a Francoforte

Prima del trasferimento a Parigi, Kolo Muani aveva impressionato tutti:

23 gol e 17 assist in Bundesliga

e in Bundesliga 15 gol e 14 assist in 32 presenze nell’ultima stagione

e in 32 presenze nell’ultima stagione Capocannoniere e trascinatore della squadra

Le alternative tattiche: dove può giocare Kolo Muani

L’attaccante francese rappresenta un profilo versatile che può adattarsi a diversi moduli:

Caratteristiche tecniche

Altezza : 1,87 metri – fisicità importante

: 1,87 metri – fisicità importante Velocità : Eccellente negli scatti e contropiedi

: Eccellente negli scatti e contropiedi Tecnica : Buon dribbling e capacità di finalizzazione

: Buon dribbling e capacità di finalizzazione Versatilità: Può giocare da prima punta o esterno

Ruoli tattici

Prima punta in un 4-3-3 o 4-2-3-1

in un 4-3-3 o 4-2-3-1 Esterno d’attacco in sistemi offensivi

in sistemi offensivi Seconda punta in tandem offensivo

Il mercato europeo: tendenze e valutazioni

La vicenda Kolo Muani riflette alcune tendenze del mercato attuale:

L’inflazione dei prezzi

Investimenti sempre più elevati

Difficoltà a recuperare cifre importanti

Necessità di evitare minusvalenze

La preferenza dei giocatori

Sempre più peso alle scelte personali

Importanza del progetto tecnico

Ruolo centrale dell’allenatore nelle decisioni

Il fattore tempo

Mercato che si decide sempre più tardi

Effetto domino tra le trattative

Pressione delle scadenze contrattuali

Il confronto con altri casi simili

La situazione di Kolo Muani ricorda altri casi di investimenti fallimentari:

Precedenti illustri

Neymar al PSG: 222 milioni, venduto per una frazione

al PSG: 222 milioni, venduto per una frazione Philippe Coutinho al Barcellona: 145 milioni, mai ripagati

al Barcellona: 145 milioni, mai ripagati Eden Hazard al Real Madrid: 100 milioni, carriera compromessa

Lezioni apprese

L’importanza dell’adattamento tattico

Il rischio degli investimenti eccessivi

La necessità di strategie di uscita

Scenari futuri: cosa può succedere

Diverse le ipotesi per il futuro di Kolo Muani:

Scenario 1: Rimane alla Juventus

Accordo a cifre ridotte con il PSG

Cessione di Vlahovic che sblocca tutto

Investimento importante ma sostenibile

Scenario 2: Approda in Premier League

Chelsea o Manchester United decidono di investire

PSG massimizza l’incasso

Juventus costretta a cercare alternative

Scenario 3: Resta al PSG

Stallo totale delle trattative

Giocatore reintegrato contro voglia

Situazione insostenibile per tutti

Conclusioni: la Juventus con le spalle al muro

La vicenda Kolo Muani rappresenta un test cruciale per la Juventus. La mega richiesta del PSG da 70 milioni ha completamente spiazzato i piani bianconeri, mettendo il club di fronte a una scelta difficile.

La Juventus di fronte al bivio

I bianconeri si trovano ora in una posizione delicata:

Rilancio economico : Trovare i fondi per avvicinarsi alle richieste PSG

: Trovare i fondi per avvicinarsi alle richieste PSG Rinuncia dolorosa : Accettare di perdere un giocatore che li ha convinti

: Accettare di perdere un giocatore che li ha convinti Rischio beffa: Vedere Kolo Muani finire in Premier League

Il verdetto finale

La sensazione è che la Juventus sia stata colta di sorpresa dalla durezza del PSG. I bianconeri speravano in uno sconto considerando il flop parigino del giocatore, ma i francesi non sembrano intenzionati a fare sconti.

Se la Juventus non riuscirà a trovare una soluzione creativa o a liberare risorse extra dalla cessione di Vlahovic, rischia di vivere una delle beffe più clamorose del mercato estivo, perdendo un giocatore che ha dimostrato di voler restare a Torino.