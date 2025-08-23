Juventus-Parma: dove vederla, formazioni e precedenti

La Serie A 2025/26 prende il via con una sfida affascinante: domenica 24 agosto alle ore 20:45, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match inaugurale tra Juventus e Parma per la prima giornata del campionato. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova stagione ricca di aspettative per entrambe le squadre.

Informazioni pratiche sulla partita

Data e orario: Domenica 24 agosto 2025, ore 20:45 Stadio: Allianz Stadium, Torino Diretta TV: DAZN (esclusiva) Streaming: App DAZN su tutti i dispositivi

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A per la stagione 2025/26. Gli abbonati potranno seguire il match attraverso l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console PlayStation e Xbox, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Le novità in panchina

Entrambe le squadre si presentano con nuovi allenatori. La Juventus riparte con Igor Tudor, il tecnico croato chiamato a rilanciare le ambizioni bianconere dopo una stagione deludente. Dall’altra parte, il Parma ha puntato su Carlos Cuesta, giovane allenatore spagnolo che ha fatto esperienza come vice di Mikel Arteta all’Arsenal.

Probabili formazioni e ballottaggi

Juventus (3-4-2-1)

Probabile formazione: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David

Ballottaggi chiave:

Difesa: Kalulu insidia Gatti per una maglia da titolare

Kalulu insidia Gatti per una maglia da titolare Centrocampo: Nico Gonzalez e Koopmeiners si giocano il posto con Joao Mario e Locatelli

Nico Gonzalez e Koopmeiners si giocano il posto con Joao Mario e Locatelli Attacco: Jonathan David favorito per guidare l’attacco bianconero

Tudor dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 sperimentato in pre-stagione. In porta certezza Di Gregorio, mentre in difesa Bremer rappresenta il pilastro della retroguardia. A centrocampo spazio alla qualità di Locatelli e Thuram, con Yildiz e Conceicao chiamati a supportare il nuovo acquisto David.

Parma (3-5-2)

Probabile formazione: Suzuki; Circati, Ndiaye, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Benedyczak

Ballottaggi chiave:

Centrocampo: Sorensen in ballottaggio con Ordonez

Sorensen in ballottaggio con Ordonez Attacco: Almqvist può insidiare una delle due punte

Cuesta dovrebbe optare per un 3-5-2 equilibrato, con Suzuki tra i pali e una difesa giovane ma promettente. Il centrocampo sarà l’arma in più del Parma, con Keita e Bernabé chiamati a dettare i tempi di gioco. In attacco, la coppia Pellegrino-Benedyczak punta a sorprendere la difesa juventina.

Stato di forma e preparazione

La Juventus arriva all’appuntamento dopo una preparazione estiva intensa sotto la guida di Tudor. I bianconeri hanno mostrato progressi nel gioco di squadra, anche se restano alcune incertezze tattiche da sistemare. L’obiettivo è tornare immediatamente a lottare per le prime posizioni dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Il Parma, tornato in Serie A dopo un anno di purgatorio in Serie B, ha lavorato duramente per costruire una squadra competitiva. I gialloblu puntano su un mix di esperienza e gioventù, con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla.

Precedenti storici e statistiche

I precedenti sorridono nettamente alla Juventus, che domina negli scontri diretti: nelle ultime 15 sfide di Serie A, il Parma ha vinto solo una volta (aprile 2015, 1-0 al Tardini con gol di José Mauri). I bianconeri hanno segnato 97 gol ai ducali nel massimo campionato, subendone soltanto una ventina.

Tuttavia, il Parma ha dimostrato di saper tenere testa alle big quando gioca senza pressioni. Nell’ultima stagione in Serie A (2020/21), i gialloblu riuscirono a pareggiare 2-2 all’andata contro la Juventus.

Le chiavi tattiche del match

La partita si deciderà su diversi aspetti fondamentali:

Pressing alto juventino: Tudor vuole una squadra aggressiva e propositiva, che recuperi palla rapidamente nella metà campo avversaria.

Ripartenze del Parma: I ducali dovranno sfruttare la velocità di Pellegrino e la qualità di Benedyczak per colpire in contropiede.

Duelli individuali: Fondamentale sarà il confronto tra la difesa juventina e l’attacco parmense, così come la capacità di Keita e Bernabé di contrastare il centrocampo bianconero.

Situazione infortunati e squalificati

Juventus: Nessun indisponibile di rilievo. Tudor avrà a disposizione l’intera rosa per l’esordio stagionale.

Parma: Cuesta deve valutare le condizioni di alcuni giocatori dopo i carichi di lavoro della preparazione, ma non ci sono assenze significative.

Pronostico e quota obiettivi

La Juventus parte nettamente favorita per i pronostici, forte del fattore campo e della maggiore qualità tecnica della rosa. Per i bianconeri, l’obiettivo è iniziare con una vittoria convincente per lanciare un segnale alle rivali.

Il Parma proverà a sfruttare l’emozione dell’esordio per strappare un risultato positivo, consapevole che ogni punto sarà prezioso nella corsa salvezza.

Il verdetto atteso

Juventus-Parma rappresenta più di una semplice gara di campionato: è il primo vero test per misurare le ambizioni e i progressi di due squadre profondamente rinnovate. I bianconeri cercano il rilancio dopo una stagione deludente, mentre i ducali vogliono dimostrare di essere pronti per rimanere stabilmente in Serie A.

L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto alle 20:45 all’Allianz Stadium, dove oltre 40.000 spettatori sono attesi per la prima giornata del campionato 2025/26. Una sfida che promette emozioni e che potrà già fornire le prime indicazioni sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.