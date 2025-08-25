Juventus-Parma 2-0: David e Vlahovic regalano la prima gioia a Tudor

Igor Tudor inizia con il piede giusto la sua avventura sulla panchina della Juventus: i bianconeri battono 2-0 il Parma di Carlos Cuesta nella prima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium decidono i gol di Jonathan David al 59° minuto e Dusan Vlahovic all’84°, entrambi serviti da un ispiratissimo Kenan Yildiz. Match condizionato dall’espulsione di Andrea Cambiaso all’83° per un fallo di reazione, ma i bianconeri gestiscono l’inferiorità numerica e conquistano meritatamente i primi tre punti della stagione.

CRONACA DETTAGLIATA

Primo Tempo: Poche emozioni, tanto equilibrio

La Juventus parte meglio e tiene subito le redini del gioco, dimostrando fin dai primi minuti le idee tattiche di Tudor. Il primo squillo arriva al 13°: splendido lancio di Thuram per Conceicao, che in tuffo colpisce di testa ma trova la grande risposta di Suzuki che alza sopra la traversa.

I bianconeri gestiscono il possesso palla (65% contro 35%) ma faticano a trovare spazi contro il muro difensivo eretto da Carlos Cuesta. Il Parma, ordinato e compatto, aspetta il momento giusto per ripartire in contropiede.

Al 42° ci prova Bremer su cross di Cambiaso dalla sinistra, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Nel finale di primo tempo il Parma sfiora addirittura il vantaggio: Lovik si invola sulla fascia e crossa verso l’area, Di Gregorio è attento e blocca senza problemi.

Si va al riposo sullo 0-0 con la Juventus che ha calciato ben 10 volte verso la porta difesa da Suzuki, ma senza mai impensierire veramente il portiere giapponese.

Secondo Tempo: David sblocca, Vlahovic chiude

La ripresa si apre con un brivido per la Juventus: Almqvist scatta sulla destra e serve un cioccolatino al centro per Pellegrino, che calcia di prima a botta sicura. Miracoloso l’intervento di Bremer che si oppone con il corpo ed evita il gol del Parma.

Tudor prova a cambiare l’inerzia del match: dentro Koopmeiners per Locatelli e Joao Mario per Gatti. Le mosse si rivelano azzeccate perché la pressione bianconera aumenta sensibilmente.

Al 54° la Juventus sfiora il vantaggio: conclusione di Conceicao deviata da Keita che colpisce il palo. È il preludio al gol che arriva al 59°: Yildiz si accende sulla sinistra, supera due avversari con una giocata di classe e mette in mezzo un cross teso. David irrompe come un rapace d’area, anticipa Circati e con l’esterno destro deposita il pallone in rete. 1-0 Juventus.

Il canadese torna al gol all’esordio in Serie A, confermando il suo fiuto del gol e la capacità di essere decisivo nei momenti che contano.

All’83° episodio che cambia la partita: Cambiaso reagisce male a un contrasto aereo con Lovik e gli rifila una manata in faccia. Rosso diretto sacrosanto per il terzino bianconero, che lascia i suoi in dieci uomini nel momento più delicato.

Ma invece di subire la reazione del Parma, la Juventus trova il raddoppio un minuto dopo: ripartenza veloce orchestrata ancora da Yildiz, che riceve da Vlahovic, continua la sua corsa, supera due avversari e al momento giusto cede di nuovo la palla al serbo che a porta spalancata mette in rete il definitivo 2-0.

GOL E MARCATORI

59′ JUVENTUS – Jonathan David: Yildiz scappa via sulla sinistra e serve un cross teso in area. David irrompe come un rapace e con l’esterno destro anticipa Circati depositando il pallone in rete. Primo gol ufficiale in bianconero per il canadese.

84′ JUVENTUS – Dusan Vlahovic: Ripartenza veloce di Yildiz che riceve da Vlahovic, continua la corsa, supera due avversari e restituisce la palla al serbo che a porta spalancata non sbaglia di sinistro.

PAGELLE DEI PROTAGONISTI

TOP JUVENTUS

YILDIZ 7,5 : Migliore in campo senza discussioni. Primo tempo in ombra, poi si illumina nella ripresa. Confeziona due assist perfetti e dimostra personalità da leader nonostante i 19 anni.

: Migliore in campo senza discussioni. Primo tempo in ombra, poi si illumina nella ripresa. Confeziona due assist perfetti e dimostra personalità da leader nonostante i 19 anni. DAVID 7 : Debutto convincente del nuovo acquisto. Primo tempo difficile nell’adattamento, poi il guizzo da tre punti con una zampata da centravanti vero.

: Debutto convincente del nuovo acquisto. Primo tempo difficile nell’adattamento, poi il guizzo da tre punti con una zampata da centravanti vero. VLAHOVIC 7 : Entra e dopo quattro minuti sigla il 2-0. La migliore risposta possibile alle critiche e alle voci di mercato.

: Entra e dopo quattro minuti sigla il 2-0. La migliore risposta possibile alle critiche e alle voci di mercato. BREMER 7: Ritorno da sogno dopo 10 mesi di stop. Salvataggio decisivo su Pellegrino, sicurezza e leadership in difesa.

FLOP JUVENTUS

CAMBIASO 4,5 : Prestazione sufficiente rovinata dall’espulsione evitabilissima. Fallo di reazione imperdonabile che poteva costare caro alla squadra.

: Prestazione sufficiente rovinata dall’espulsione evitabilissima. Fallo di reazione imperdonabile che poteva costare caro alla squadra. GATTI 5,5: Non la sua migliore prestazione. Fatica con la velocità di Almqvist e commette qualche errore di troppo.

TOP PARMA

SUZUKI 6,5 : Almeno tre interventi decisivi nel primo tempo. Incolpevole sui due gol subiti, tiene a galla il Parma per oltre un’ora.

: Almeno tre interventi decisivi nel primo tempo. Incolpevole sui due gol subiti, tiene a galla il Parma per oltre un’ora. BERNABÈ 6,5 : Qualità nel palleggio indiscutibile. Nel finale costringe Di Gregorio a una grande parata.

: Qualità nel palleggio indiscutibile. Nel finale costringe Di Gregorio a una grande parata. LOVIK 6: Inizia bene, aggredisce Cambiaso e lo mette in difficoltà. Protagonista anche dell’espulsione dell’esterno bianconero.

FLOP PARMA

PELLEGRINO 5,5 : Troppo isolato in attacco. Spreca una grande occasione a inizio ripresa quando ha il gol a portata di piede.

: Troppo isolato in attacco. Spreca una grande occasione a inizio ripresa quando ha il gol a portata di piede. CIRCATI 5: Primo tempo preciso, poi viene beffato dalla coppia David-Yildiz. Lento nel capire i movimenti del canadese.

STATISTICHE DI GIOCO

Possesso palla: Juventus 65% – Parma 35%

Tiri totali: Juventus 25 – Parma 8

Tiri in porta: Juventus 8 – Parma 2

Corner: Juventus 6 – Parma 6

Falli commessi: Juventus 9 – Parma 13

Cartellini gialli: Juventus 1 – Parma 2

Cartellini rossi: Juventus 1 (Cambiaso 83′) – Parma 0

Parate: Suzuki 6 – Di Gregorio 1

I numeri parlano chiaro: dominio territoriale della Juventus che ha creato il triplo delle occasioni degli avversari. Il Parma ha retto per un’ora grazie all’ottima organizzazione difensiva e alle parate di Suzuki.

PROSSIMI IMPEGNI

Nel prossimo turno la Juventus sarà di scena a Genova contro i rossoblù per cercare continuità di risultati, mentre il Parma ospiterà la Roma al Tardini per conquistare i primi punti della stagione.

Tudor può sorridere per l’esordio: la sua Juventus ha mostrato solidità difensiva, pazienza nell’aspettare il momento giusto e qualità negli episodi decisivi. Il Parma di Cuesta esce a testa alta da un match complicato, dimostrando di poter dire la sua in questa Serie A.

EPISODI CHIAVE

13′ : Grande parata di Suzuki su colpo di testa ravvicinato di Conceicao

: Grande parata di Suzuki su colpo di testa ravvicinato di Conceicao 47′ : Miracoloso salvataggio di Bremer sul tiro a botta sicura di Pellegrino

: Miracoloso salvataggio di Bremer sul tiro a botta sicura di Pellegrino 54′ : Conceicao colpisce il palo su tiro deviato da Keita

: Conceicao colpisce il palo su tiro deviato da Keita 83′: Espulsione di Cambiaso per fallo di reazione su Lovik

FORMAZIONI INIZIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (57′ Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (57′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao (80′ Nico Gonzalez), Yildiz (89′ McKennie); David (80′ Vlahovic). All. Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik (88′ Estevez), Bernabé, Keita (88′ Djuric), Ordonez (57′ Sorensen), Valeri; Almqvist (80′ Benedyczak), Pellegrino. All. Cuesta

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

VAR: Francesco Meraviglia

Spettatori: 41.507 (sold out)

