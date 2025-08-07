Juventus su Hjulmand: la trattativa per il centrocampista danese

La Juventus ha individuato in Morten Hjulmand il rinforzo ideale per il centrocampo. Il mediano danese dello Sporting Lisbona, ex Lecce, è diventato il primo obiettivo dei bianconeri per la rivoluzione della linea mediana. Una trattativa complessa che coinvolge cifre importanti e dinamiche di mercato articolate.

La rottura con lo Sporting Lisbona

Il centrocampista danese ha rotto con lo Sporting Lisbona e ha già fatto sapere di voler solo la Juve. L’accordo di massima per un contratto da circa 3 milioni netti a stagione è già stato impostato, rappresentando un raddoppio rispetto all’attuale stipendio di 1,5 milioni di euro.

La posizione del giocatore

Hjulmand vuole tornare in Italia e ha un principio d’accordo con i bianconeri. Il danese, leader e regista completo, piace per la sua esperienza italiana e la capacità di gestire il gioco acquisita durante il periodo al Lecce tra il 2021 e il 2023.

Le richieste economiche dello Sporting

Il nodo principale resta quello economico. Lo Sporting Lisbona ha fissato un prezzo di 50-60 milioni di euro per lasciarlo partire, pur non volendo esercitare la clausola rescissoria da 80 milioni. Una valutazione che il club portoghese considera congrua per il proprio capitano.

La posizione della Juventus

La dirigenza bianconera – che ha fatto del contenimento dei costi una priorità – è ferma a un’offerta da 40 milioni più bonus. L’entourage del giocatore considera invece una cifra tra i 30 e i 40 milioni come più congrua per il trasferimento.

Il ruolo di Douglas Luiz nell’operazione

Un’operazione che potrebbe sbloccarsi solo a una condizione: la partenza di Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato appena un anno fa per 51 milioni dall’Aston Villa, potrebbe essere sacrificato per fare spazio a Hjulmand.

Le possibili destinazioni del brasiliano

Douglas Luiz è sempre più lontano dalla Juve e al momento dovrebbe farsi vedere alla Continassa dopo l’assenza ingiustificata nel giorno del raduno. Il Nottingham Forest è in pole position, anche se i club non hanno ancora raggiunto un accordo finanziario.

Il profilo tecnico di Hjulmand

Morten Hjulmand garantirebbe equilibrio, fisicità e visione di gioco. Un profilo che si integrerebbe alla perfezione con Locatelli e Thuram, attualmente le uniche certezze della mediana juventina.

L’esperienza in Serie A

Il ventiseienne danese ha già avuto modo di esprimersi in Italia quando ha vestito la maglia del Lecce, maturando quindi un’esperienza importante a partire dal campionato cadetto per poi conquistare la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione tra le file dello Sporting Lisbona ha totalizzato 47 gettoni con 3 gol e 2 assist.

La concorrenza del Manchester United

Hjulmand non è più solo nel mirino della Juventus. L’ex centrocampista del Lecce ha registrato un forte interesse da parte del Manchester United, con l’allenatore Amorim che lo vuole in Premier League dopo averlo lanciato a Lisbona.

Le mosse dei Red Devils

Il Manchester United ha presentato la prima offerta ufficiale per il danese, aumentando la concorrenza per la Juventus. La presenza dei Red Devils potrebbe complicare i piani bianconeri e far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

Le alternative studiate da Giuntoli

Nel frattempo, il ds Cristiano Giuntoli mantiene vive anche le piste alternative. Tra i nomi seguiti ci sono:

Matt O’Riley del Brighton

del Brighton Yves Bissouma del Tottenham

del Tottenham Sandro Tonali del Newcastle

del Newcastle Sofyane Amrabat del Fenerbahce

La strategia di mercato

Bissouma e André restano nomi caldi, ma tutti i riflettori sono puntati sul danese. La Juventus cerca un rinnovamento a centrocampo dopo il flop di Douglas Luiz e l’imminente scadenza di Weston McKennie.

I tempi della trattativa

La sensazione è che sarà la cessione di Douglas Luiz a indirizzare definitivamente il mercato bianconero. Juve che deve earn almeno 40 milioni dalla vendita del brasiliano, mentre il Nottingham Forest è fermo a 30 milioni.

Le tempistiche decisive

Il calciomercato Juventus entra nella fase cruciale con diverse operazioni interconnesse:

Cessione di Douglas Luiz

Affondo per Hjulmand

Valutazione delle alternative

Completamento della rosa

La posizione dello Sporting

Lo Sporting fa muro per Hjulmand dichiarando che “ha una clausola, chi lo vuole parli col nostro presidente”. Il club portoghese mantiene una posizione ferma sulle proprie richieste economiche, rendendo complessa qualsiasi trattativa.

Le dichiarazioni ufficiali

Il club lusitano ha infatti tutta l’intenzione di restare inchiodato sulla richiesta di 50-60 milioni di euro per il cartellino. Valori da capogiro che farebbero tremare le vene e i polsi a chiunque, ma che rappresentano la valutazione dello Sporting per il proprio capitano.

Le prospettive dell’affare

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo per tornare competitiva in Serie A. Hjulmand rappresenta il profilo ideale per caratteristiche tecniche ed esperienza nel calcio italiano, ma le richieste economiche rendono l’operazione molto complessa.

I fattori chiave

L’operazione dipenderà da:

Cessione di Douglas Luiz

di Douglas Luiz Trattativa con lo Sporting

con lo Sporting Concorrenza del Manchester United

del Manchester United Volontà del giocatore di aspettare la Juve

Il centrocampista danese rimane l’obiettivo numero uno per la mediana juventina, ma servirà pazienza e abilità negoziale per portare a termine un’operazione così complessa dal punto di vista economico.