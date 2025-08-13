Juventus, addio Weah: l’americano vestirà la maglia del Marsiglia

Timothy Weah lascia ufficialmente la Juventus per trasferirsi all’Olympique Marsiglia. L’operazione è stata definita il 3 agosto, quando le parti hanno raggiunto un accordo definitivo, e il trasferimento avverrà con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva della trattativa ammonta a 18 milioni di euro: una somma che include anche i bonus previsti nel contratto.

Addio Weah, ecco le cifre

La Juventus incasserà immediatamente 1 milione di euro, mentre il pagamento principale da parte del Marsiglia (pari a 14 milioni di euro) verrà effettuato al termine della stagione in corso. I restanti 3 milioni sono legati ai bonus futuri, subordinati al raggiungimento di obiettivi sportivi o individuali da parte del calciatore. Inoltre, la società bianconera ha inserito una clausola che le garantisce una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore da parte del club francese.

Con questo trasferimento, Timothy Weah fa ritorno in Ligue 1 dopo due stagioni passate in Serie A. L’esterno americano era arrivato alla Juventus nell’estate del 2023, collezionando in totale 78 presenze e segnando 7 gol. In questi due anni ha ricoperto diversi ruoli sulla fascia destra, dimostrando una discreta duttilità tattica, ma non riuscendo ad imporsi in pianta stabile nel progetto tecnico della squadra. A Marsiglia troverà come nuovo allenatore Roberto De Zerbi, con il quale cercherà di rilanciarsi in un campionato che già conosce, dopo le precedenti esperienze con il Lille e il Paris Saint-Germain.

La cessione di Weah per fare cassa

La cessione di Weah rappresenta un passaggio strategico per la Juventus, che ha la necessità di realizzare delle plusvalenze e liberare spazio salariale per operare sul mercato in entrata. L’operazione consente infatti di ottenere liquidità da reinvestire in altri acquisti, che saranno fondamentali per provare a competere per lo scudetto. Oggi secondo le quote dei siti di scommesse online è il Napoli a partire nettamente favorito, ma i bianconeri non intendono farsi da parte. Come detto, però, servirà completare la rosa con calciatori di assoluto livello.

Tra gli obiettivi individuati dalla dirigenza figurano profili di peso come Jadon Sancho, attualmente al Manchester United, e Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona. Per concretizzare queste operazioni, però, saranno necessarie ulteriori uscite. In particolare, i dirigenti juventini stanno lavorando alla cessione degli altri elementi in esubero. Douglas Luiz è sul mercato, ma al momento le trattative per un suo trasferimento non hanno prodotto sviluppi concreti. Arthur è un altro profilo per il quale si sta cercando una soluzione, anche se l’ingaggio elevato e le precedenti prestazioni altalenanti rappresentano un ostacolo per la cessione.

Un discorso a parte riguarda la situazione di Vlahovic. L’attaccante serbo è uno dei giocatori con il valore di mercato più alto nella rosa bianconera. La Juventus ha l’urgenza di definire il suo futuro prima della chiusura del bilancio, considerata l’incidenza del suo ingaggio e del suo ammortamento sul piano finanziario. Il Milan ha manifestato un timido interesse, ma finora non ha formulato un’offerta concreta, preferendo mantenere una posizione attendista. La sensazione è che gli eventuali movimenti sull’attaccante possano sbloccarsi soltanto nelle ultime settimane di mercato, ovvero ad agosto inoltrato.