Jeep Renegade: allo studio la prossima generazione

Nel corso del 2027, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la prossima generazione della Jeep Renegade. Come l’attuale, sarà posizionata tra la SUV di piccole dimensioni Avenger e la SUV di dimensioni compatte Compass.
Infatti, la nuova Jeep Renegade dovrebbe misurare all’incirca 440 centimetri in lunghezza, in quanto rappresenterà la gemella delle già disponibili Opel Frontera e Citroen C3 Aircross, nonché della futura Fiat Multipla o Giga Panda.
La prossima Jeep Renegade sarà proposta nella configurazione standard a propulsione elettrica da 156 CV di potenza e 450 km di autonomia massima, affiancata dalla declinazione e-Hybrid con la motorizzazione a benzina 1.2 Turbo da 110 CV o 145 CV di potenza e la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Infine, non mancherà la versione 4xe a trazione integrale.