Irama ed Elodie insieme per la prima volta: il 29 agosto esce “Ex”

Una collaborazione attesa

Si intitola “Ex” il nuovo singolo di Irama, in uscita venerdì 29 agosto 2025, che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie. Un incontro artistico potente, destinato a lasciare il segno nella scena musicale italiana.

Una storia d’amore intensa e autodistruttiva

Il brano racconta un legame fatto di tensione e silenzi, di gesti e sguardi che parlano più delle parole. Una relazione che sembra un sogno ma ferisce come la realtà. In questo intreccio emotivo, Irama ed Elodie danno voce a sentimenti in cui molti possono riconoscersi.

Produzione latina e sensuale

La produzione musicale porta la firma dei Room9 con mix e mastering di Andrea DB Debernardi e Nicolò Giglio Tos presso Fonjka Studio. Sonorità latine e sensuali accompagnano un testo introspettivo, capace di fondere forza interpretativa e scrittura emotiva.

“Ex” diventa così un inno alle storie che finiscono senza spegnersi davvero, trasformando la musica in uno specchio universale di fragilità e desiderio.

Irama e i suoi successi

Con 53 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,6 miliardi di streaming, Irama è uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Dopo il tour estivo nei principali Festival, sarà il 2 ottobre all’Arena di Verona per un concerto sold out e il 21 giugno 2026 vivrà il suo primo storico show a San Siro.

Elodie, performer da record

Elodie continua a brillare con quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 11 volte alla numero uno in radio. Dopo le due date evento di “Elodie The Stadium Show”, si prepara al nuovo tour nei palasport, “Elodie Show 2025”, con diverse tappe già sold out. Intanto, il singolo “Yakuza” con Sfera Ebbasta resta stabile ai vertici delle classifiche.