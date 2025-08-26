Investire nel life style delle persone con i fondi negoziati in borsa

Gli stili di vita sono tanti quanti le persone, dunque miliardi. Eppure delle categorizzazioni sono possibili e in base a esse definiamo gli stili di vita classici, moderni, intraprendenti, avventurosi, pigri.

A un attento osservatore non sfugge che il life style permea la nostra vita. I consigli di un programma televisivo, gli orientamenti raccolti attraverso un blog o una rivista di settore, i suggerimenti pubblicitari di un arredatore o di una casa automobilistica, aggiungono nuove sfaccettature allo stile di vita personale.

Che cos’ha in comune tutto questo con gli investimenti finanziari? In realtà molto e lo vedremo proseguendo la lettura dell’articolo dedicato al life style come tema di investimento.

Investire nel life style con i fondi negoziati in borsa

Per definire il tema sotto il profilo finanziario possiamo chiamarlo lifestyle economy e includere al suo interno i dispositivi smart e gli indossabili, il miglioramento della casa, la moda e il divertimento, sport e bellezza, viaggi e tempo libero.

Delineato il contenitore e il contenuto, passiamo alla ricerca dei fondi negoziati in borsa più attinenti. Per inciso, per fondi negoziati in borsa intendiamo gli exchange-traded fund (ETF), un tipo di veicolo di investimento con cui l’investitore può esporsi indirettamente a un ampio paniere di azioni accomunate da un’attività commerciale simile.

Nel nostro caso individuiamo i fondi attraverso le differenti componenti del lifestyle economy, quindi prendiamo in considerazione quelli che investono in società di viaggi e tempo libero, su moda e divertimento, giusto per riportare qualche esempio.

Al termine della selezione dei fondi si passa all’azione selezionando un operatore online regolamentato, che offra una piattaforma per gli investimenti in ETF priva di barriere all’accesso. La scelta del broker con cui operare è cruciale per il buon esito dell’investimento, per tutti i tipi di investitori: con orizzonte di breve termine, con obiettivi di medio-lungo termine.

Lifestyle economy: gli ETF su cui investire

Dunque quali sono gli ETF legati all’economia degli stili di vita su cui potremmo decidere di investire? Conosciamone alcuni da vicino scelti tra i più grandi per asset in gestione.

L’iShare STOXX Europe 600 Travel & Leisure è un ETF ideato sulla base dell’indice omonimo e mira a replicare le performance delle società europee dei viaggi e del tempo libero incluse nello STOXX Europe 600.

US Global Investors Travel ETF è invece un fondo passivo pensato per gli investitori al dettaglio interessati a investire nel settore viaggi, ma a livello mondiale. Nello strumento sono incluse società aeroportuali, catene di hotel, compagnie di crociera, agenzie viaggi, ecc.

I beni di lusso influenzano molto la vita delle persone e in ambito finanziario troviamo alcuni fondi passivi che possono rappresentarli adeguatamente. Gli ETF del lusso come Amundi S&P Global Luxury includono società dell’alta moda, dei gioielli e dei servizi di lusso.

Chiudiamo l’articolo riguardante gli investimenti nel life style con un ETF europeo dedicato agli articoli per la casa e la cura della persona, si chiama iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods. Sappiamo infatti quanto i beni per il benessere della persona e i prodotti per la casa siano capaci di plasmare nuovi stili di vita.

foto pixabay

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”