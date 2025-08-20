Inter: gettonati Koné, Frendrup e Cissé per il centrocampo

Il mercato dell’Inter si concentra sul centrocampo. Con la trattativa per Ademola Lookman che fatica a decollare, la dirigenza nerazzurra ha virato l’attenzione sui rinforzi per la mediana. Tre nomi sono emersi con forza negli ultimi giorni: Manu Koné della Roma, Morten Frendrup del Genoa e Djaoui Cissé del Rennes. Tre profili diversi per caratteristiche ed esperienza, ma tutti accomunati dall’interesse di Marotta e Ausilio per rinforzare il centrocampo di Cristian Chivu.

Manu Koné: il sogno che si allontana

Manu Koné, centrocampista classe 2001 della Roma, rappresenta il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare la mediana. Il francese di origini ivoriane è considerato il profilo ideale per le esigenze tattiche di Chivu, ma la trattativa si è rivelata più complicata del previsto.

Le caratteristiche di Koné

Kouadio Emmanuel Boris Koné è un centrocampista completo che combina forza fisica e qualità tecniche. Alto 1,85 metri, il francese è un centrale di centrocampo che abbina forza fisica a qualità tecnica. Forte nei contrasti, si distingue anche per essere un ottimo recupera-palloni. Dispone inoltre di un ottimo tiro dalla distanza e può giocare sia da mezzala in un centrocampo a 3 che da mediano nel centrocampo a 2, oltreché da mediano unico in un 4-1-4-1.

La sua versatilità tattica lo rende particolarmente appetibile: può garantire copertura, mobilità e intensità a centrocampo, elementi preziosi nelle geometrie che ha in mente Cristian Chivu. Nella sua prima stagione alla Roma ha collezionato 34 presenze in Serie A, segnando 2 gol e fornendo 1 assist.

L’offerta dell’Inter e il muro della Roma

L’Inter aveva presentato un’offerta importante per Koné: 40 milioni di euro più bonus, con la possibilità di spingersi fino a 45 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Tuttavia, la Roma ha respinto l’offerta con una comunicazione formale club-to-club, chiudendo definitivamente ogni possibilità di trattativa.

La decisione è arrivata direttamente dalla famiglia Friedkin e dal nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che considera Koné un elemento centrale del suo progetto tecnico. Il francese rientra negli otto giocatori che Gasperini considera fondamentali per il rilancio giallorosso.

Morten Frendrup: l’alternativa concreta

Con il tramonto della pista Koné, l’Inter ha riacceso l’interesse per Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa classe 2001. Il mediano rappresenta un’alternativa più accessibile dal punto di vista economico, pur mantenendo caratteristiche simili al francese della Roma.

Il profilo di Frendrup

Nato a Holbæk in Danimarca, Frendrup si è distinto in Serie A per intensità, capacità di recuperare palloni e grande senso tattico. Il centrocampista del Genoa viene considerato un profilo molto simile a Koné: meno appariscente, forse, ma altrettanto efficace. È diventato una pedina fondamentale per la formazione rossoblù sotto la guida di Patrick Vieira.

Frendrup può giocare da centrocampista centrale puro e si distingue per:

Intensità : Grande resistenza fisica e capacità di pressing

: Grande resistenza fisica e capacità di pressing Recupero palla : Ottimo nelle letture difensive e nell’intercettare i passaggi avversari

: Ottimo nelle letture difensive e nell’intercettare i passaggi avversari Senso tattico: Buona capacità di lettura del gioco e posizionamento

La valutazione del Genoa

Il Genoa ha fissato una valutazione precisa per il suo centrocampista: tra i 19 e i 23 milioni di euro. Una cifra decisamente più contenuta rispetto a quella richiesta per Koné, che rende Frendrup una pista concreta e appetibile per l’Inter.

Secondo quanto riferito da Telenord, non è ancora arrivata un’offerta congrua al club rossoblù, ma l’interesse dell’Inter è concreto. Il ds Marco Ottolini ha lasciato intendere che ogni valutazione sul mercato spetta alla società, pur sottolineando l’importanza del giocatore nel progetto tecnico di Vieira.

Djaoui Cissé: il talento del futuro

Il terzo nome nella lista dell’Inter è quello di Djaoui Cissé, centrocampista classe 2004 del Rennes. Il giovane francese rappresenta una scommessa per il futuro, un profilo di prospettiva che potrebbe rivelarsi l’investimento giusto a lungo termine.

Chi è Cissé

Nato il 31 gennaio 2004 a Juvisy-sur-Orge, Cissé è un centrocampista di 1,88 metri che ha firmato il primo contratto professionistico con il Rennes il 2 febbraio 2024. Ha debuttato in prima squadra due settimane più tardi, dimostrando immediatamente le sue qualità.

Il giovane talento francese si è messo in luce nell’ultimo Europeo Under 21 con la sua nazionale, segnando tre reti e confermandosi come una delle rivelazioni del torneo. Viene considerato una sorta di “replicante” di Koné per caratteristiche: pressing alto, intensità, capacità di strappo e inserimenti offensivi.

I numeri e la valutazione

Nella stagione 2024-25, Cissé ha collezionato 8 presenze in Ligue 1 per un totale di 665 minuti, segnando 1 gol. Un minutaggio limitato che riflette il suo status di giovane in crescita, ma le prestazioni in nazionale Under 21 hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il Rennes ha blindato il suo talento fino al 2029, fissando una valutazione superiore ai 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore ancora da confermare definitivamente, ma che riflette le aspettative del club francese.

Le strategie dell’Inter: budget e priorità

L’Inter ha stabilito un budget preciso per il mercato estivo: la società farà due acquisti prima della fine del mercato, un centrocampista fisico e un difensore duttile. La priorità resta il centrocampo, reparto che Cristian Chivu considera fondamentale da rinforzare.

Le esigenze tattiche di Chivu

Il tecnico dell’Inter ha bisogno di un centrocampista fisico e resistente, forte nei contrasti e naturalmente portato a recuperare palloni. Le caratteristiche richieste includono:

Fisicità : Capacità di duellare e vincere i contrasti

: Capacità di duellare e vincere i contrasti Resistenza : Per sostenere i ritmi del 3-5-2 o 3-4-1-2 di Chivu

: Per sostenere i ritmi del 3-5-2 o 3-4-1-2 di Chivu Qualità tecnica : Per non limitarsi al solo lavoro di rottura

: Per non limitarsi al solo lavoro di rottura Versatilità: Capacità di adattarsi a diversi ruoli e moduli

Le alternative sul mercato

Se nessuno dei tre obiettivi principali dovesse concretizzarsi, l’Inter sta valutando anche altri profili:

Doumbia dell’Anversa : Centrocampista giovane e più abbordabile economicamente

: Centrocampista giovane e più abbordabile economicamente Ederson dell’Atalanta : Profilo più esperto ma difficile da raggiungere

: Profilo più esperto ma difficile da raggiungere Soluzioni interne: Valorizzazione di Asllani o altri giovani della rosa

Il confronto tra i tre profili

Caratteristica Koné Frendrup Cissé Età 24 anni 24 anni 21 anni Esperienza Alta (Roma, nazionale A) Media (Genoa, Serie A) Bassa (Rennes, nazionale U21) Costo 45+ milioni 19-23 milioni 30+ milioni Fisicità Eccellente Buona Ottima Tecnica Alta Media Promettente Disponibilità Nulla Possibile Difficile

Il tempo stringe: le ultime settimane di mercato

Con il mercato che chiuderà il 1° settembre, l’Inter deve accelerare le proprie mosse. La mancata cessione di alcuni giocatori (come Asllani al Bologna) potrebbe complicare i piani, limitando le risorse disponibili per nuovi acquisti.

Gli scenari possibili

Frendrup: La pista più concreta, con il Genoa disposto a trattare sulla base di 20-23 milioni Cissé: Un investimento per il futuro, ma con costi elevati per un giovane ancora da confermare Koné: Ormai tramontata dopo il no definitivo della Roma Piano B: Soluzioni alternative o valorizzazione interna

Le cessioni che potrebbero cambiare tutto

L’eventuale partenza di Benjamin Pavard potrebbe portare nelle casse nerazzurre risorse importanti per finanziare un nuovo investimento nel centrocampo. Inoltre, la possibile cessione di Asllani libererebbe uno slot e risorse per l’arrivo di un nuovo mediano.

Conclusioni: una scelta che definirà la stagione

La scelta del centrocampista rappresenta uno snodo cruciale per la stagione dell’Inter. Chivu ha bisogno di un rinforzo di qualità per completare la rosa e affrontare al meglio una stagione ricca di impegni tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

Tra Frendrup, Cissé e l’ormai improbabile Koné, l’Inter dovrà scegliere il profilo giusto per le proprie esigenze. Il danese del Genoa sembra la soluzione più praticabile nel breve termine, mentre Cissé rappresenterebbe un investimento per il futuro. In ogni caso, il tempo stringe e Marotta dovrà accelerare per non arrivare alla chiusura del mercato senza il rinforzo richiesto da Chivu.

La strategia nerazzurra è chiara: trovare il giusto equilibrio tra qualità, costi e disponibilità del giocatore. Solo nelle prossime settimane scopriremo quale dei tre nomi finirà per vestire la maglia dell’Inter nella stagione 2025-26.