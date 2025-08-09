A settembre 2025 tornano finalmente gli incentivi per le auto elettriche in Italia, con un nuovo piano di agevolazioni che mette a disposizione 597 milioni di euro per sostenere la transizione verso la mobilità sostenibile. Il Governo ha infatti adottato il decreto attuativo che regola i nuovi contributi a fondo perduto, ma con alcune importanti novità rispetto al passato.

Come funzionano i nuovi incentivi auto elettriche 2025

Il nuovo Ecobonus 2025 presenta caratteristiche specifiche che è importante conoscere prima di pianificare l’acquisto di un veicolo elettrico. Il programma è stato nominato “Rinnovamento della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici” e punta ad accelerare la sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Requisiti fondamentali per accedere agli incentivi

Per ottenere il contributo statale è necessario rispettare alcuni requisiti essenziali:

Rottamazione obbligatoria : bisogna rottamare un veicolo termico fino a Euro 5

: bisogna rottamare un veicolo termico fino a Euro 5 Residenza nelle aree urbane funzionali (FUA) : solo i residenti in aree urbane funzionali potranno beneficiare degli incentivi

: solo i residenti in aree urbane funzionali potranno beneficiare degli incentivi Limiti di reddito ISEE : il tetto massimo è fissato a 40.000 euro di ISEE

: il tetto massimo è fissato a 40.000 euro di ISEE Intestazione del veicolo: l’auto da rottamare deve essere intestata da almeno sei mesi

Importi degli incentivi in base al reddito ISEE

Gli importi del bonus variano significativamente in base alla situazione economica del richiedente:

ISEE fino a 30.000 euro : contributo massimo di 11.000 euro

: contributo massimo di 11.000 euro ISEE tra 30.000 e 40.000 euro : contributo massimo di 9.000 euro

: contributo massimo di 9.000 euro ISEE superiore a 40.000 euro: nessun diritto al contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto, rendendo più semplice e immediata la procedura per i consumatori.

Cosa sono le aree urbane funzionali (FUA)

Una delle novità più significative del 2025 riguarda la limitazione geografica degli incentivi. Solo il 55,8% degli italiani risiede all’interno di aree urbane funzionali, il che significa che quasi la metà della popolazione italiana non potrà accedere ai nuovi incentivi.

Definizione di area urbana funzionale

Le aree urbane funzionali sono definite dall’ISTAT come “aggregato di comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo)”. In termini pratici, includono:

Città principali con oltre 50.000 abitanti

con oltre 50.000 abitanti Comuni limitrofi dove vivono persone che si spostano quotidianamente per lavoro verso la città principale

dove vivono persone che si spostano quotidianamente per lavoro verso la città principale Zone di pendolarismo identificate attraverso i flussi di mobilità casa-lavoro

Le principali aree urbane funzionali in Italia

Le FUA più grandi sono quella di Milano (con quasi 5 milioni di abitanti), seguita da Roma (4,3 milioni), Napoli (poco meno di 3,3 milioni) e Torino (1,7 milioni). Complessivamente, l’Italia conta:

4 grandi aree metropolitane

18 aree metropolitane di media dimensione

43 zone urbane medie

18 zone urbane piccole

Incentivi per le microimprese

Il piano 2025 non si rivolge solo ai privati, ma include anche agevolazioni per le microimprese. Per le microimprese l’incentivo coprirà fino al 30% del prezzo, con un massimale di 20.000 euro per veicolo nuovo, destinato all’acquisto di:

Veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2

delle categorie N1 e N2 Mezzi per trasporto merci fino a 12 tonnellate

fino a 12 tonnellate Furgoni e veicoli commerciali a zero emissioni

Come richiedere gli incentivi: la procedura online

La richiesta degli incentivi avverrà attraverso una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che sarà attiva da settembre 2025. Il processo prevede:

Passaggi per la richiesta

Registrazione sulla piattaforma del Ministero dell’Ambiente Inserimento dei dati personali e dell’ISEE aggiornato Caricamento della documentazione del veicolo da rottamare Presentazione della fattura pro forma dell’auto elettrica Validazione da parte del concessionario entro 30 giorni

Il bonus sarà applicato direttamente come sconto sul prezzo d’acquisto, senza necessità di anticipare l’importo e richiedere successivamente il rimborso.

Veicoli ammessi e modelli disponibili

Gli incentivi 2025 sono destinati esclusivamente a veicoli elettrici puri (BEV), escludendo completamente auto ibride e plug-in hybrid. Sono ammesse auto elettriche di categoria M1, quindi quelle fino a un massimo di 8 posti a sedere.

Modelli elettrici compatibili

Con un budget di circa 42.700 euro (prezzo massimo più incentivo massimo), è possibile acquistare numerosi modelli attualmente disponibili sul mercato italiano, tra cui:

Fiat 500e e Grande Panda elettrica

Tesla Model 3

BYD Dolphin e Atto 3

Renault 5 e 4 elettriche

Volkswagen ID.3 e ID.4

Hyundai Kona elettrica

Lancia Ypsilon elettrica

Tempistiche e scadenze del programma

Il nuovo Ecobonus presenta tempistiche precise che è fondamentale rispettare:

Avvio : settembre 2025

: settembre 2025 Scadenza : 30 giugno 2026

: 30 giugno 2026 Esaurimento fondi: rischio di esaurimento anticipato dei 597 milioni disponibili

Validazione del concessionario

Un aspetto importante riguarda i tempi di validazione: il rivenditore dovrà validare il bonus in un tempo massimo di 30 giorni. In caso contrario, l’incentivo prenotato finirà in un plafond residuo e potrà essere riassegnato.

Situazione del mercato elettrico in Italia

Nonostante le difficoltà del settore automotive, il mercato delle auto elettriche mostra segnali di crescita. Nei primi sette mesi del 2025 sono state immatricolate 50.539 vetture elettriche, in aumento del 30,86% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Dati di mercato luglio 2025

Immatricolazioni elettriche : 5.764 vetture in luglio, +40,59% rispetto a luglio 2024

: 5.764 vetture in luglio, +40,59% rispetto a luglio 2024 Quota di mercato : 4,85% in crescita rispetto al 3,27% dello stesso mese dell’anno scorso

: 4,85% in crescita rispetto al 3,27% dello stesso mese dell’anno scorso Trend annuale: quota del 5,17% nei primi sette mesi del 2025

Obiettivi ambientali e strategici

Il nuovo piano incentivi non è solo una misura economica, ma parte di una strategia più ampia per la transizione ecologica. L’obiettivo dichiarato è “favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria”.

Focus sulle aree urbane

La scelta di limitare gli incentivi alle aree urbane funzionali risponde a una logica specifica: agevolare specifiche aree del territorio italiano dove ci sono alti flussi di pendolarismo e dove quindi si utilizza molto l’auto per recarsi al lavoro.

Considerazioni finali

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 rappresentano un’opportunità significativa per chi risiede nelle aree urbane funzionali e rispetta i requisiti economici stabiliti. Tuttavia, la limitazione geografica esclude una parte considerevole della popolazione italiana, concentrando le agevolazioni sulle zone urbane ad alta densità di traffico.

Prima di pianificare l’acquisto di un’auto elettrica, è fondamentale verificare:

La propria residenza in una FUA attraverso gli elenchi ufficiali ISTAT

attraverso gli elenchi ufficiali ISTAT Il valore ISEE aggiornato del nucleo familiare

aggiornato del nucleo familiare La disponibilità di un veicolo da rottamare con le caratteristiche richieste

con le caratteristiche richieste I tempi di attivazione della piattaforma informatica a settembre

Con una dotazione di quasi 600 milioni di euro e incentivi fino a 11.000 euro, il nuovo Ecobonus potrebbe dare una spinta significativa alla diffusione della mobilità elettrica nelle principali aree urbane italiane, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto privato.