Incentivi auto 2025: fino a 11 mila euro, tutti i requisiti per avere il bonus

Dal settembre 2025 torna il maxi bonus statale per l’acquisto di veicoli elettrici, con incentivi che possono raggiungere gli 11.000 euro per chi rottama la propria vecchia auto e soddisfa specifici requisiti di reddito. Il Ministero dell’ambiente ha stanziato 597 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile e rinnovare il parco auto italiano, con l’obiettivo di sostituire oltre 39.000 veicoli inquinanti con mezzi a zero emissioni entro il 30 giugno 2026.

Come funzionano i nuovi incentivi auto elettriche 2025

Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, stabilisce che il beneficio sarà erogato sotto forma di sconto all’atto dell’acquisto, gestito attraverso la piattaforma informatica Sogei.

Chi può accedere agli incentivi

Gli incentivi non sono per tutti ma riservati a categorie specifiche:

Persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro

con ISEE fino a 40.000 euro Microimprese con sede legale in aree urbane funzionali

con sede legale in aree urbane funzionali Residenti in “aree urbane funzionali” (città con almeno 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo)

Importi degli incentivi 2025 in base all’ISEE

Gli incentivi per i privati sono modulati in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente:

Per i privati

ISEE fino a 30.000 euro : incentivo di 11.000 euro

: incentivo di ISEE tra 30.000 e 40.000 euro: incentivo di 9.000 euro

Per le microimprese

Per le microimprese interessate a veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2, fino a 12 tonnellate), il contributo sarà pari al 30% del valore del mezzo, per un massimo di 20.000 euro per veicolo.

Requisiti obbligatori per ottenere il bonus auto 2025

Per accedere agli incentivi bisogna rispettare tutti i seguenti criteri:

Requisiti per i privati

Rottamazione obbligatoria: possedere un veicolo a motore termico (benzina o diesel) fino a Euro 5, intestato da almeno 6 mesi Residenza: vivere in un’area urbana funzionale ISEE: certificazione ISEE valida e aggiornata, non superiore a 40.000 euro Veicolo nuovo: acquistare esclusivamente un’auto 100% elettrica di categoria M1 (fino a 8 posti)

Limiti di prezzo

Il valore di riferimento su cui va calcolato il bonus è il prezzo di listino massimo di 35.000 euro IVA esclusa, che corrisponde a un tetto massimo di spesa agevolabile IVA inclusa di 42.700 euro.

Requisiti per le microimprese

Massimo 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro Sede legale in area urbana funzionale Acquisto di veicoli commerciali elettrici N1 o N2 Rottamazione di un veicolo commerciale termico

Quando partono gli incentivi e come richiederli

Date importanti

Inizio : settembre 2025 (data esatta da confermare)

: (data esatta da confermare) Scadenza : 30 giugno 2026 o fino a esaurimento fondi

: o fino a esaurimento fondi Piattaforma: gestita da Sogei, accessibile dal sito del MASE (www.mase.gov.it)

Procedura per la richiesta

La persona fisica che intende attivare il bonus dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione che attesti la residenza in un’area urbana funzionale, la targa del veicolo da rottamare e deve indicare se il bonus sarà generato a suo favore o destinato a un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.

I passaggi principali sono:

Registrazione sulla piattaforma Sogei Autocertificazione dei requisiti richiesti Generazione del bonus digitale Convalida da parte del concessionario entro 30 giorni Sconto immediato sul prezzo di acquisto

Auto elettriche incentivabili: quali modelli scegliere

I venditori saranno selezionati sulla base del cosiddetto “ecoscore”, il punteggio ambientale che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita. Il MASE pubblicherà l’elenco ufficiale delle vetture incentivabili prima dell’apertura della piattaforma.

Caratteristiche richieste

Solo auto 100% elettriche (BEV)

(BEV) Categoria M1 (autovetture fino a 8 posti)

(autovetture fino a 8 posti) Prima immatricolazione in Italia

in Italia Prezzo massimo: 35.000 euro + IVA

Limitazioni e vincoli importanti

Chi rimane escluso

Famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro

Residenti fuori dalle aree urbane funzionali

Chi desidera acquistare auto ibride di qualsiasi tipo

di qualsiasi tipo Chi non possiede un veicolo da rottamare

Altri vincoli

Un solo bonus per nucleo familiare

Mantenimento del veicolo per almeno 12 mesi (24 mesi per car sharing)

per almeno 12 mesi (24 mesi per car sharing) Non cumulabilità con altri incentivi per lo stesso veicolo

Cosa fare per prepararsi agli incentivi 2025

Per non perdere l’opportunità, è consigliabile:

Richiedere l’ISEE aggiornato al CAF o online Verificare la residenza in area urbana funzionale Controllare i documenti del veicolo da rottamare Informarsi sui modelli elettrici disponibili nei concessionari Prenotare test drive per scegliere l’auto più adatta

Perché il governo punta tutto sull’elettrico

L’obiettivo è chiaro: spingere in modo deciso verso una mobilità a zero emissioni. Il piano governativo mira a:

Rinnovare il parco circolante italiano, tra i più vecchi d’Europa

italiano, tra i più vecchi d’Europa Ridurre le emissioni nelle aree urbane più inquinate

nelle aree urbane più inquinate Accelerare la transizione ecologica verso l’elettrico

verso l’elettrico Sostenere famiglie a basso reddito nell’acquisto di veicoli green

Confronto con gli incentivi precedenti

A differenza delle edizioni passate, gli incentivi 2025 presentano maggiori restrizioni ma anche importi più elevati. La novità principale è l’esclusione totale delle auto ibride, concentrando tutto il budget sui veicoli completamente elettrici.

Vantaggi del nuovo sistema

Incentivi più alti (fino a 11.000 euro vs 6.000 del 2024)

(fino a 11.000 euro vs 6.000 del 2024) Focus sociale su famiglie a basso reddito

su famiglie a basso reddito Obiettivo ambientale più mirato

Svantaggi

Platea ridotta di beneficiari

di beneficiari Vincoli geografici stringenti

stringenti Solo auto elettriche pure

Consigli per massimizzare il risparmio

Con gli incentivi statali, molte auto elettriche compatte costeranno meno dei corrispondenti modelli a benzina. Per ottimizzare il risparmio:

Confrontare i prezzi prima e dopo l’incentivo

prima e dopo l’incentivo Valutare i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, ricariche)

(assicurazione, manutenzione, ricariche) Verificare la disponibilità di colonnine di ricarica nella propria zona

di colonnine di ricarica nella propria zona Considerare l’installazione di una wallbox domestica

Prospettive future e sostenibilità del sistema

I fondi non sono infiniti e verranno assegnati fino a esaurimento. Visti i precedenti “click day”, è consigliabile muoversi in anticipo per non perdere l’opportunità.

Il successo della misura dipenderà dalla capacità di bilanciare:

Domanda effettiva vs restrizioni d’accesso

vs restrizioni d’accesso Tempistiche PNRR vs esigenze del mercato

vs esigenze del mercato Obiettivi ambientali vs sostenibilità economica

In sintesi, gli incentivi auto 2025 rappresentano un’opportunità significativa per chi può accedervi, ma richiedono una preparazione accurata e tempestiva. Con bonus fino a 11.000 euro, l’elettrico diventa finalmente accessibile per le famiglie italiane a medio-basso reddito, contribuendo concretamente alla transizione verso una mobilità più sostenibile.