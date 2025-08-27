Incentivi auto 2025: fino a 11 mila euro, tutti i requisiti per avere il bonus

Dal settembre 2025 torna il maxi bonus statale per l’acquisto di veicoli elettrici, con incentivi che possono raggiungere gli 11.000 euro per chi rottama la propria vecchia auto e soddisfa specifici requisiti di reddito. Il Ministero dell’ambiente ha stanziato 597 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile e rinnovare il parco auto italiano, con l’obiettivo di sostituire oltre 39.000 veicoli inquinanti con mezzi a zero emissioni entro il 30 giugno 2026.
Come funzionano i nuovi incentivi auto elettriche 2025
Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, stabilisce che il beneficio sarà erogato sotto forma di sconto all’atto dell’acquisto, gestito attraverso la piattaforma informatica Sogei.
Chi può accedere agli incentivi
Gli incentivi non sono per tutti ma riservati a categorie specifiche:
- Persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro
- Microimprese con sede legale in aree urbane funzionali
- Residenti in “aree urbane funzionali” (città con almeno 50.000 abitanti e relative zone di pendolarismo)
Importi degli incentivi 2025 in base all’ISEE
Gli incentivi per i privati sono modulati in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente:
Per i privati
- ISEE fino a 30.000 euro: incentivo di 11.000 euro
- ISEE tra 30.000 e 40.000 euro: incentivo di 9.000 euro
Per le microimprese
Per le microimprese interessate a veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2, fino a 12 tonnellate), il contributo sarà pari al 30% del valore del mezzo, per un massimo di 20.000 euro per veicolo.
Requisiti obbligatori per ottenere il bonus auto 2025
Per accedere agli incentivi bisogna rispettare tutti i seguenti criteri:
Requisiti per i privati
- Rottamazione obbligatoria: possedere un veicolo a motore termico (benzina o diesel) fino a Euro 5, intestato da almeno 6 mesi
- Residenza: vivere in un’area urbana funzionale
- ISEE: certificazione ISEE valida e aggiornata, non superiore a 40.000 euro
- Veicolo nuovo: acquistare esclusivamente un’auto 100% elettrica di categoria M1 (fino a 8 posti)
Limiti di prezzo
Il valore di riferimento su cui va calcolato il bonus è il prezzo di listino massimo di 35.000 euro IVA esclusa, che corrisponde a un tetto massimo di spesa agevolabile IVA inclusa di 42.700 euro.
Requisiti per le microimprese
- Massimo 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro
- Sede legale in area urbana funzionale
- Acquisto di veicoli commerciali elettrici N1 o N2
- Rottamazione di un veicolo commerciale termico
Quando partono gli incentivi e come richiederli
Date importanti
- Inizio: settembre 2025 (data esatta da confermare)
- Scadenza: 30 giugno 2026 o fino a esaurimento fondi
- Piattaforma: gestita da Sogei, accessibile dal sito del MASE (www.mase.gov.it)
Procedura per la richiesta
La persona fisica che intende attivare il bonus dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione che attesti la residenza in un’area urbana funzionale, la targa del veicolo da rottamare e deve indicare se il bonus sarà generato a suo favore o destinato a un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.
I passaggi principali sono:
- Registrazione sulla piattaforma Sogei
- Autocertificazione dei requisiti richiesti
- Generazione del bonus digitale
- Convalida da parte del concessionario entro 30 giorni
- Sconto immediato sul prezzo di acquisto
Auto elettriche incentivabili: quali modelli scegliere
I venditori saranno selezionati sulla base del cosiddetto “ecoscore”, il punteggio ambientale che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita. Il MASE pubblicherà l’elenco ufficiale delle vetture incentivabili prima dell’apertura della piattaforma.
Caratteristiche richieste
- Solo auto 100% elettriche (BEV)
- Categoria M1 (autovetture fino a 8 posti)
- Prima immatricolazione in Italia
- Prezzo massimo: 35.000 euro + IVA
Limitazioni e vincoli importanti
Chi rimane escluso
- Famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro
- Residenti fuori dalle aree urbane funzionali
- Chi desidera acquistare auto ibride di qualsiasi tipo
- Chi non possiede un veicolo da rottamare
Altri vincoli
- Un solo bonus per nucleo familiare
- Mantenimento del veicolo per almeno 12 mesi (24 mesi per car sharing)
- Non cumulabilità con altri incentivi per lo stesso veicolo
Cosa fare per prepararsi agli incentivi 2025
Per non perdere l’opportunità, è consigliabile:
- Richiedere l’ISEE aggiornato al CAF o online
- Verificare la residenza in area urbana funzionale
- Controllare i documenti del veicolo da rottamare
- Informarsi sui modelli elettrici disponibili nei concessionari
- Prenotare test drive per scegliere l’auto più adatta
Perché il governo punta tutto sull’elettrico
L’obiettivo è chiaro: spingere in modo deciso verso una mobilità a zero emissioni. Il piano governativo mira a:
- Rinnovare il parco circolante italiano, tra i più vecchi d’Europa
- Ridurre le emissioni nelle aree urbane più inquinate
- Accelerare la transizione ecologica verso l’elettrico
- Sostenere famiglie a basso reddito nell’acquisto di veicoli green
Confronto con gli incentivi precedenti
A differenza delle edizioni passate, gli incentivi 2025 presentano maggiori restrizioni ma anche importi più elevati. La novità principale è l’esclusione totale delle auto ibride, concentrando tutto il budget sui veicoli completamente elettrici.
Vantaggi del nuovo sistema
- Incentivi più alti (fino a 11.000 euro vs 6.000 del 2024)
- Focus sociale su famiglie a basso reddito
- Obiettivo ambientale più mirato
Svantaggi
- Platea ridotta di beneficiari
- Vincoli geografici stringenti
- Solo auto elettriche pure
Consigli per massimizzare il risparmio
Con gli incentivi statali, molte auto elettriche compatte costeranno meno dei corrispondenti modelli a benzina. Per ottimizzare il risparmio:
- Confrontare i prezzi prima e dopo l’incentivo
- Valutare i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, ricariche)
- Verificare la disponibilità di colonnine di ricarica nella propria zona
- Considerare l’installazione di una wallbox domestica
Prospettive future e sostenibilità del sistema
I fondi non sono infiniti e verranno assegnati fino a esaurimento. Visti i precedenti “click day”, è consigliabile muoversi in anticipo per non perdere l’opportunità.
Il successo della misura dipenderà dalla capacità di bilanciare:
- Domanda effettiva vs restrizioni d’accesso
- Tempistiche PNRR vs esigenze del mercato
- Obiettivi ambientali vs sostenibilità economica
In sintesi, gli incentivi auto 2025 rappresentano un’opportunità significativa per chi può accedervi, ma richiedono una preparazione accurata e tempestiva. Con bonus fino a 11.000 euro, l’elettrico diventa finalmente accessibile per le famiglie italiane a medio-basso reddito, contribuendo concretamente alla transizione verso una mobilità più sostenibile.