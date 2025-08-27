IM LS6: nuova SUV coupé con la tecnologia ibrida EREV

di 27 Agosto 2025

Ecco la nuova IM LS6, disponibile anche con la tecnologia ibrida EREV. Il costruttore cinese Saic potrebbe puntare su questa SUV coupé per introdurre IM Motors sul mercato europeo, come brand ‘alter ego’ di MG. Successivamente saranno previste le berline L6 ed L7, più le SUV di varie dimensioni LS7 ed LS9.

La nuova SUV coupé IM LS6 con la tecnologia ibrida EREV, stando alle indiscrezioni, sarà proposta con il pacco delle batterie da 52 kWh o 66 kWh, rispettivamente accreditate dell’autonomia massima di 370 km e 450 km nella modalità di guida elettrica. Sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 Turbo da 155 CV, come Range Extender per il propulsore elettrico da 312 CV di potenza.

Inoltre, la gamma della nuova IM LS6 comprenderà anche la configurazione EV a propulsione elettrica, nelle declinazioni da 334 CV di potenza e 650 km di autonomia massima con il pacco delle batterie da 76 kWh o 680 CV di potenza complessiva e 750 km di autonomia massima con il pacco delle batterie da 103 kWh.

