Il Boss del Paranormal torna su DMAX il 26 agosto con la nuova stagione

Martedì 26 agosto 2025, alle 21:25 su DMAX (canale 52), torna con un doppio episodio la nuova stagione de “Il Boss del Paranormal”, il programma che esplora l’universo dell’inspiegabile.

Alla guida, ancora una volta, Daniele Bossari, narratore ideale in questo viaggio tra mistero, suggestione e fenomeni che sfidano la logica.

Una sesta stagione da brividi

La nuova edizione del programma è composta da 12 puntate inedite, ognuna della durata di 60 minuti.

Un percorso tra enigmi, video virali, leggende metropolitane e presunti eventi soprannaturali, che mette insieme testimonianze, filmati amatoriali e ricostruzioni per stimolare curiosità e dibattito.

Questa stagione pone particolare attenzione all’Italia e ai suoi luoghi più enigmatici, senza però trascurare i misteri internazionali che hanno appassionato milioni di persone.

Misteri italiani al centro

Il viaggio del Boss parte dal Castello della Rotta di Moncalieri, alle porte di Torino, considerato uno dei luoghi più infestati d’Italia.

Di origine medievale, il castello è teatro di leggende legate a presunte apparizioni, ombre inquietanti e fenomeni inspiegabili raccontati nei secoli.

Altro caso affrontato è quello dell’Hotel Castello Dal Pozzo, sul Lago Maggiore: una dimora storica neogotica circondata da un parco secolare che cela inquietanti testimonianze di avvistamenti UFO e misteriose visioni notturne nei cieli della zona.

Gli esperti italiani

A rendere ancora più ricca la sesta stagione sono gli interventi di studiosi ed esperti del settore, ognuno con un approccio diverso al mondo dell’ignoto:

Francesco Léon , artista e ricercatore, custode del Castello della Rotta.

, artista e ricercatore, custode del Castello della Rotta. Edoardo Russo , ufologo del Centro Italiano Studi Ufologici .

, ufologo del . Lorenzo Rossi, divulgatore scientifico, specializzato in criptozoologia ed etnozoologia.

Le loro testimonianze offrono chiavi di lettura diverse, tra ricerca storica, indagine scientifica e suggestione popolare.

I misteri dal mondo

Non mancano i viaggi internazionali, che porteranno gli spettatori da un continente all’altro:

Ohio e Arkansas , negli Stati Uniti, tra storie di spiriti infestanti e presenze oscure.

e , negli Stati Uniti, tra storie di spiriti infestanti e presenze oscure. Massachusetts , terra di leggende e misteri secolari.

, terra di leggende e misteri secolari. Transilvania , patria del mito di Dracula e di racconti legati a castelli infestati.

, patria del mito di Dracula e di racconti legati a castelli infestati. Perù , con le sue rovine e i misteri archeologici ancora irrisolti.

, con le sue rovine e i misteri archeologici ancora irrisolti. Chernobyl, tra abbandono e suggestioni che arrivano da uno dei luoghi più inquietanti della storia recente.

Gli episodi toccheranno temi che spaziano dalle fate rapitrici alle bambole possedute, dalle voci provenienti dai cimiteri alle luci misteriose lungo strade deserte.

La formula del programma

Ogni puntata alterna filmati catturati da telecamere di sorveglianza, smartphone e videocamere domestiche a testimonianze dirette, con il commento sempre equilibrato e critico di Daniele Bossari.

Un approccio che non rinuncia al fascino dell’inspiegabile, ma invita lo spettatore a mantenere uno sguardo attento e razionale.

Produzione e distribuzione

“Il Boss del Paranormal” (12×60’) è una produzione MRK Productions per Warner Bros. Discovery.

Il programma andrà in onda su DMAX, canale 52 del Digitale Terrestre e disponibile anche su Tivùsat (canale 28).

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mistero

Con 12 nuovi episodi, Il Boss del Paranormal promette una stagione densa di enigmi e suggestioni, tra luoghi iconici, testimonianze dirette ed esperti che aiutano a leggere l’ignoto da prospettive diverse.

Un format che unisce intrattenimento e divulgazione, capace di coinvolgere sia i più scettici che gli appassionati del paranormale.