iCaur X27: le indiscrezioni sulla futura fuoristrada di Chery

di 21 Agosto 2025

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, dovrebbe debuttare la nuova iCaur X27. Rappresenterà la versione europea della iCar V27, fuoristrada del costruttore cinese Chery che misura 505 cm in lunghezza, 198 cm in larghezza, 189 cm in altezza e 290 cm nel passo.

La futura iCaur X27 sarà proposta con la tecnologia ibrida REEV, in quanto equipaggiata con il motore a benzina 1.5 Turbo che fungerà da Range Extender per la propulsione elettrica principale da 450 CV di potenza complessiva.

Inoltre, la fuoristrada iCaur X27 sarà accreditata dell’autonomia massima di circa 200 km nella modalità di guida elettrica. Il costruttore cinese Chery punterà sulla denominazione iCaur per il mercato europeo e non sul brand iCar, onde evitare dispute legali con Apple.

