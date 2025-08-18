Hyundai Tucson: le indiscrezioni sulla nuova generazione

di 18 Agosto 2025

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, sarà svelata la nuova generazione della Hyundai Tucson. Nota anche come modello NX5, sarà commercializzata sul mercato europeo nel corso del 2027. Lunga all’incirca 460 centimetri, sarà riconoscibile per lo stile in linea con i modelli Santa Fe e Nexo.

La gamma della futura SUV compatta Hyundai Tucson comprenderà il motore a benzina 1.6 TGDi da 180 CV e il propulsore diesel 1.6 CRDi da 150 CV di potenza, entrambi dotati della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Inoltre, non mancheranno le configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid e Plug-In Hybrid, quest’ultima accreditata dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.

Tuttavia, la principale novità della prossima Hyundai Tucson dovrebbe essere rappresentata dalla sportiva declinazione N da almeno 300 CV di potenza. Successivamente, invece, sarà affiancata dall’altra SUV di dimensioni compatte Kia Sportage.

