Hommell Berlinette: la particolare sportiva francese

di 26 Agosto 2025

Al Salone di Parigi del 1992 fu svelata la Hommell Berlinette, fortemente voluta dall’imprenditore Michel Hommell, editore della rivista francese Echappement. La commercializzazione partì nel corso del 1994, con il motore a benzina 2.0i 16V da 155 CV di potenza delle Peugeot 306 S16 e Citroen ZX 16V.

Grazie alla massa di soli 980 kg, la Hommell Berlinette raggiungeva la velocità massima di 222 km/h. Nel 1995, invece, Hommell introdusse il modello ‘alter ego’ Barquette. Fu sottoposta al restyling di metà carriera nel 1998 e, per l’occasione, debuttò la versione RS da 167 CV di potenza, tra l’altro più leggera di 30 kg.

L’ultima evoluzione della sportiva Hommell Berlinette risale al 2001, ovvero la declinazione RS2 da 195 CV di potenza, elaborata dallo specialista francese Danielson. Uscì definitivamente di scena nel corso del 2003, dopo esser stata prodotta in 242 esemplari. Nello specifico, 67 Berlinette, 52 Barquette, 63 RS e 46 RS2, più quattro prototipi con l’unità a benzina 1.9i 16V da 160 CV di potenza delle Peugeot 405 Mi16 e Citroen BX GTi.

