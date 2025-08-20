Hojlund tra Milan e Napoli: chi la spunterà nel duello di mercato?

Il calciomercato estivo 2025 si accende con un duello che promette scintille: Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United, è diventato il centro di una vera e propria battaglia tra Milan e Napoli. Due club storici della Serie A che si contendono uno dei talenti più promettenti del panorama europeo, in un intreccio di strategie, necessità e opportunità che potrebbe definire il futuro offensivo di entrambe le squadre.

Il Manchester United fissa il prezzo per Hojlund

Il Manchester United ha stabilito una valutazione precisa per il giovane attaccante danese: circa 30-50 milioni di euro, con i Red Devils che sembrano aperti sia a una cessione definitiva che a un prestito con diritto di riscatto. Una cifra che, seppur elevata, rappresenta un’opportunità considerando che il CIES Football Observatory stima il valore di Hojlund tra 57,8 e 66,4 milioni di sterline (circa 67-77 milioni di euro).

La posizione del Manchester United è chiara: dopo l’arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia per circa 74 milioni di sterline, i Red Devils hanno completato il reparto offensivo liberando di fatto lo spazio per una partenza di Hojlund. Il danese, che ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un anno aggiuntivo, non rientra più nei piani tecnici di Amorim.

Il Milan in pole position: strategia e tempistica

Il Milan sembra aver preso un vantaggio iniziale in questa corsa all’attaccante danese. Il Diavolo segue Hojlund da settimane e aveva in programma di fare un summit con il Manchester United nei prossimi giorni per cercare un accordo di base. La strategia rossonera è chiara: puntare su un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 35-40 milioni.

I vantaggi del Milan

Tempistica : Il Milan avrebbe la precedenza in questo affare essendosi mosso prima degli altri con il Manchester United e con gli agenti del centravanti

: Il Milan avrebbe la precedenza in questo affare essendosi mosso prima degli altri con il Manchester United e con gli agenti del centravanti Progetto tecnico : La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera rappresenta un richiamo importante per il giocatore

: La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera rappresenta un richiamo importante per il giocatore Strategia economica: La formula del prestito con diritto permetterebbe al Milan di valutare l’investimento senza impegni definitivi immediati

Il Napoli entra in scena: l’effetto Lukaku

L’infortunio di Romelu Lukaku, che resterà ai box per almeno quattro mesi, ha costretto il Napoli a tornare con decisione sul mercato delle punte. Questa situazione imprevista ha catapultato gli azzurri nella corsa per Hojlund, creando una concorrenza diretta al Milan.

I punti di forza del Napoli

Urgenza del mercato : Dopo l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte e il d.s. Manna valutano l’ex Serie A come rinforzo ideale

: Dopo l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte e il d.s. Manna valutano l’ex Serie A come rinforzo ideale Champions League : Il Napoli punta al prestito oneroso, forte anche dell’appeal della Champions League

: Il Napoli punta al prestito oneroso, forte anche dell’appeal della Champions League Conoscenza del campionato : Hojlund rappresenterebbe un innesto immediato: conosce il campionato italiano, ha ottime qualità realizzative

: Hojlund rappresenterebbe un innesto immediato: conosce il campionato italiano, ha ottime qualità realizzative Collegamenti nello spogliatoio: Troverebbe McTominay come punto di riferimento nello spogliatoio

Hojlund: il profilo del giocatore conteso

Rasmus Winther Hojlund, classe 2003, rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Alto 1,91 metri, l’attaccante danese ha dimostrato le sue qualità durante l’esperienza all’Atalanta, prima del trasferimento al Manchester United nell’estate 2023 per 72 milioni di sterline.

Le caratteristiche tecniche

Fisicità : La sua statura imponente lo rende ideale per il gioco aereo

: La sua statura imponente lo rende ideale per il gioco aereo Velocità : Eccellente nello scatto e nell’attacco alla profondità

: Eccellente nello scatto e nell’attacco alla profondità Finalizzazione : Dotato di un ottimo tiro con entrambi i piedi

: Dotato di un ottimo tiro con entrambi i piedi Esperienza italiana: In Italia con l’Atalanta aveva fatto benissimo, in Inghilterra molto meno con il Manchester United

I fattori che potrebbero decidere la sfida

Il tempo come variabile decisiva

Il Milan deve accelerare. E dalla parte azzurra, infatti, potrebbe esserci il vantaggio dell’intenzione di chiudere per un prestito che potrebbero ridurre nettamente i tempi della trattativa. La finestra di mercato che si avvicina alla chiusura potrebbe giocare un ruolo determinante nelle trattative.

Le valutazioni economiche

C’è ancora una distanza piuttosto importante tra le due società e il Manchester United, circa 10 milioni. Il Milan, per ora, non vorrebbe andare oltre i 40 milioni di euro totali, mentre gli inglesi puntano a 6 milioni per il prestito più oltre 40 milioni per il riscatto.

La volontà del giocatore

Hojlund, da parte sua, ha già fatto sapere che preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto magari condizionato a certe condizioni. La preferenza del danese per una soluzione che gli garantisca continuità potrebbe influenzare la scelta finale.

Scenari alternativi: Vlahovic all’orizzonte

Nel caso in cui la trattativa per Hojlund dovesse complicarsi, entrambi i club hanno messo gli occhi anche su Dusan Vlahovic, in rottura con la Juventus e con un contratto in scadenza nel 2026. Il serbo rappresenterebbe un’alternativa di alto livello, seppur con costi e dinamiche differenti.

Chi la spunterà: le previsioni

La battaglia per Hojlund si preannuncia serrata e potrebbe risolversi negli ultimi giorni di mercato. Il Milan parte con il vantaggio della precedenza temporale e di contatti già avviati, ma il Napoli ha dalla sua parte l’urgenza legata all’infortunio di Lukaku e l’attrattiva della Champions League.

I fattori decisivi saranno:

La capacità di trovare un accordo rapido sulle cifre con il Manchester United

L’attrattiva del progetto tecnico presentato al giocatore

La formula contrattuale più vantaggiosa per tutte le parti

La velocità nella chiusura della trattativa

In questa partita a scacchi del calciomercato, vincerà chi saprà muovere le pedine giuste al momento giusto, dimostrando che nel calcio moderno la strategia è importante quanto il talento in campo.