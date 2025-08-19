Harry Potter: nuovi ingressi nel cast della serie HBO Original in arrivo nel 2027

La serie HBO Original dedicata a Harry Potter continua a prendere forma. Sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast, in particolare legati alla famiglia Weasley, tra le più amate della saga.
I nuovi interpreti della famiglia Weasley
- Tristan Harland sarà Fred Weasley
- Gabriel Harland interpreterà George Weasley
- Ruari Spooner vestirà i panni di Percy Weasley
- Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley
Uscita della serie
La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è già disponibile e nei nuovi mercati previsti, tra cui Germania, Italia e Regno Unito.
La produzione
Il progetto è scritto da Francesca Gardiner, anche produttrice esecutiva. Alla regia di diversi episodi ci sarà Mark Mylod, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo.
La serie è realizzata da HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano anche:
- J.K. Rowling,
- Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV,
- David Heyman di Heyday Films.