Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner interpreterà Percy Weasley, e Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley.
Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley, Gabriel Harland nei panni di George Weasley, Ruari Spooner interpreterà Percy Weasley, e Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley.

Harry Potter: nuovi ingressi nel cast della serie HBO Original in arrivo nel 2027

di 19 Agosto 2025

La serie HBO Original dedicata a Harry Potter continua a prendere forma. Sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast, in particolare legati alla famiglia Weasley, tra le più amate della saga.

I nuovi interpreti della famiglia Weasley

  • Tristan Harland sarà Fred Weasley
  • Gabriel Harland interpreterà George Weasley
  • Ruari Spooner vestirà i panni di Percy Weasley
  • Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley

Uscita della serie

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è già disponibile e nei nuovi mercati previsti, tra cui Germania, Italia e Regno Unito.

La produzione

Il progetto è scritto da Francesca Gardiner, anche produttrice esecutiva. Alla regia di diversi episodi ci sarà Mark Mylod, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo.

La serie è realizzata da HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano anche:

  • J.K. Rowling,
  • Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV,
  • David Heyman di Heyday Films.

Teresa

Potrebbe interessarti

Da non perdere!

Pippo Baudo -Danilo/IPA

Funerali Pippo Baudo: dove si svolgeranno le esequie del re della tv

L’Italia piange la scomparsa di Pippo…
Tv on demand

Come seguire in tv la Serie A 2025-2026: la guida completa

La stagione 2025-2026 della Serie A…