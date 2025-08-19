Harry Potter: nuovi ingressi nel cast della serie HBO Original in arrivo nel 2027

La serie HBO Original dedicata a Harry Potter continua a prendere forma. Sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast, in particolare legati alla famiglia Weasley, tra le più amate della saga.

I nuovi interpreti della famiglia Weasley

Tristan Harland sarà Fred Weasley

sarà Gabriel Harland interpreterà George Weasley

interpreterà Ruari Spooner vestirà i panni di Percy Weasley

vestirà i panni di Gracie Cochrane sarà Ginny Weasley

Uscita della serie

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è già disponibile e nei nuovi mercati previsti, tra cui Germania, Italia e Regno Unito.

La produzione

Il progetto è scritto da Francesca Gardiner, anche produttrice esecutiva. Alla regia di diversi episodi ci sarà Mark Mylod, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo.

La serie è realizzata da HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano anche: