Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria 2025: Norris trionfa con strategia perfetta

Il Gran Premio d’Ungheria 2025, disputatosi domenica 3 agosto all’Hungaroring di Budapest, si è concluso con una vittoria straordinaria di Lando Norris su McLaren-Mercedes. Il pilota britannico ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale e la nona in carriera, regalando alla McLaren la storica 200ª vittoria nella storia della Formula 1.

La gara: duello McLaren e strategia vincente

Partenza e primi giri drammatici

Charles Leclerc, partito dalla pole position conquistata sabato con un giro straordinario, ha mantenuto la leadership al via, tenendo dietro Oscar Piastri e le altre vetture. Tuttavia, Lando Norris ha vissuto una partenza difficile, scivolando dalla terza alla quinta posizione dopo essere stato superato da George Russell e Fernando Alonso.

Il pilota britannico della McLaren si è trovato costretto a rimontare, ma la sua strategia si è rivelata vincente: mentre tutti optavano per la classica doppia sosta, Norris ha scommesso su una strategia a sosta singola che si è dimostrata decisiva per il successo finale.

Il capolavoro strategico di Norris

La gara ha visto un evolversi continuo delle strategie. Mentre Leclerc e Piastri seguivano piani convenzionali a due soste, Norris ha allungato il primo stint, assumendo temporaneamente la leadership quando i rivali si sono fermati ai box.

Al 31º giro, quando Norris ha effettuato la sua unica sosta, la situazione si è ribaltata completamente. La gestione delle gomme del britannico è stata impeccabile, permettendogli di mantenere un passo competitivo fino alla fine.

Il thrilling finale: duello fratricido in McLaren

Gli ultimi 10 giri da cardiopalma

Il finale del Gran Premio d’Ungheria 2025 ha regalato emozioni pure. Oscar Piastri, con gomme più fresche, ha iniziato una rimonta spettacolare su Norris negli ultimi dieci giri, riducendo progressivamente il distacco fino a portarsi a pochi decimi dal compagno di squadra.

Il momento più concitato è arrivato al 69º giro, quando Piastri ha tentato un sorpasso disperato alla prima curva, bloccando le ruote e andando largo. L’australiano ha rischiato di tamponare Norris in quello che sarebbe stato un incidente clamoroso tra compagni di squadra.

La vittoria di Norris per soli 0.698 secondi

Nonostante la pressione costante di Piastri, Lando Norris ha resistito con grande maturità, tagliando il traguardo con un margine di appena 0.698 secondi sul compagno di squadra. Una vittoria costruita sulla strategia, sulla gestione delle gomme e su una guida intelligente nei momenti decisivi.

Il podio e le altre posizioni

Russell completa il podio

George Russell ha conquistato il terzo posto al volante della Mercedes, approfittando del crollo prestazionale di Charles Leclerc nella seconda parte di gara. Il pilote inglese ha superato il ferrarista al 61º giro, consolidando la sua posizione sul podio.

Il crollo di Leclerc: dalla pole al quarto posto

Charles Leclerc, protagonista di una pole position straordinaria il sabato, ha vissuto una domenica da dimenticare. Partito davanti a tutti, il monegasco ha mantenuto la leadership fino a metà gara, ma il crollo prestazionale della Ferrari nella seconda metà della corsa lo ha fatto scivolare al quarto posto.

Il pilota della Ferrari ha anche ricevuto una penalità di 5 secondi per “guida erratica” durante il duello con Russell, anche se questa sanzione non ha influito sulla sua posizione finale.

Le prestazioni delle altre scuderie

Aston Martin protagonista

Fernando Alonso ha ottenuto un eccellente quinto posto con l’Aston Martin, confermando la competitività della vettura britannica sull’Hungaroring. Lance Stroll ha completato la buona prestazione del team con un settimo posto.

Bortoleto continua a impressionare

Gabriel Bortoleto ha conquistato il sesto posto con la Sauber, ottenendo il suo miglior risultato in Formula 1 nella stagione di debutto. Il giovane pilota brasiliano continua a dimostrare il suo talento e la sua capacità di adattamento.

Weekend difficile per i big

Max Verstappen in crisi

Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha chiuso solo al nono posto, confermando le difficoltà della Red Bull Racing. L’olandese ha tentato di allungare il stint con gomme dure, ma la strategia non ha pagato, lasciandolo invischiato nel traffico per gran parte della gara.

Hamilton fuori dai punti

Lewis Hamilton ha vissuto un weekend da incubo, terminando al dodicesimo posto fuori dalla zona punti. Il sette volte campione del mondo, partito dalla stessa posizione, non è riuscito a trovare il passo giusto per una rimonta significativa.

L’impatto sulla classifica mondiale

Piloti: Piastri mantiene la leadership

Oscar Piastri conserva la leadership della classifica piloti con 266 punti, ma vede ridursi il suo vantaggio su Lando Norris a soli 9 punti prima della pausa estiva. Max Verstappen scivola a 65 punti di distacco dal leader.

Costruttori: McLaren in fuga

La McLaren consolida il comando della classifica costruttori con 516 punti, aumentando il vantaggio su Ferrari (248 punti) e Mercedes (220 punti). La doppietta ungherese rappresenta un colpo significativo nella lotta per il titolo.

Record e statistiche del GP d’Ungheria

I numeri della vittoria

9ª vittoria in carriera per Lando Norris

per Lando Norris 5ª vittoria stagionale per il britannico

per il britannico 200ª vittoria storica per la McLaren

per la McLaren 300.000 spettatori presenti nel weekend (terzo dato più alto della storia del GP d’Ungheria)

Curiosità e primati

Norris ha vinto la sua prima gara in Ungheria

È stata la 13ª vittoria della McLaren all’Hungaroring, record per il circuito

della McLaren all’Hungaroring, record per il circuito Russell ha raggiunto la Q3 ungherese per la prima volta in carriera

Per Verstappen è stata la peggior qualifica del 2025 (8º posto)

L’analisi tecnica: gomme e strategie

La scelta vincente di Pirelli

Per questo Gran Premio, Pirelli ha fornito gomme di mescola C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft), la seconda tipologia più morbida dell’intera gamma. La scelta si è rivelata cruciale per permettere strategie diversificate.

La strategia a una sosta

La vittoria di Norris ha dimostrato come una strategia alternativa possa ancora fare la differenza in Formula 1. La gestione delle gomme e la capacità di adattare la guida alle condizioni mutevoli della gara rimangono elementi fondamentali.

Verso la pausa estiva

Il calendario dopo Budapest

Il Gran Premio d’Ungheria ha rappresentato l’ultima gara prima della pausa estiva della Formula 1. Il campionato riprenderà il 29-31 agosto con il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, dove si preannuncia un’altra battaglia serrata tra McLaren, Ferrari e Mercedes.

Le prospettive per la seconda parte di stagione

La McLaren si presenta alla pausa estiva come la squadra da battere, con entrambi i piloti in lotta per il titolo mondiale e un vantaggio significativo nella classifica costruttori. Ferrari dovrà lavorare per recuperare terreno, mentre Red Bull sembra attraversare una crisi tecnica che potrebbe compromettere le ambizioni di titolo di Verstappen.

Conclusioni: un Gran Premio da ricordare

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 passerà alla storia come una delle gare più emozionanti della stagione. La vittoria di Lando Norris, costruita su strategia e intelligenza tattica, ha dimostrato che in Formula 1 non vince sempre il più veloce, ma spesso il più astuto.

Il duello finale tra i due piloti McLaren ha regalato emozioni pure, confermando che il team di Woking ha ritrovato la competitività per lottare ai vertici. Con la pausa estiva alle porte, il mondiale 2025 si preannuncia più incerto che mai, con tre team pronti a darsi battaglia per i titoli in palio.

La Formula 1 tornerà in azione a fine agosto in Olanda, dove si preannuncia un nuovo capitolo di questa stagione ricca di sorprese e colpi di scena.