Giornata internazionale del cane 2025: celebriamo i nostri fedeli amici

L’origine della giornata mondiale del cane

La Giornata internazionale del cane viene celebrata ogni anno il 26 agosto, una data che non è stata scelta casualmente. Istituita nel 2004 da Colleen Paige, attivista statunitense per i diritti degli animali, la giornata ricorda il giorno in cui la sua famiglia adottò il primo cane quando lei aveva 10 anni.

Questa ricorrenza, inizialmente chiamata “National Dog Day” negli Stati Uniti, si è rapidamente diffusa a livello internazionale diventando un momento speciale per riconoscere e celebrare l’incredibile legame che unisce l’uomo al suo più fedele compagno a quattro zampe.

Il legame millenario tra uomo e cane

La storia del cane è antichissima: le prime tracce documentate di addomesticamento risalgono a un periodo compreso tra i 14.000 e i 20.000 anni fa, anche se alcuni studi spingono questa data indietro fino a 30.000 anni fa.

Da allora, i cani sono rimasti emblema di amicizia, fedeltà e amore incondizionato. Non si tratta semplicemente di animali domestici, ma di veri e propri membri della famiglia che condividono con noi:

Momenti di gioia e tristezza

La quotidianità di milioni di famiglie

Esperienze uniche che arricchiscono la nostra vita

Secondo i dati recentemente pubblicati da Eurispes, in quasi una casa su quattro in Italia c’è almeno un animale domestico e di questi, poco più di 4 italiani su 10 hanno scelto un cane.

I benefici psicofisici della convivenza con i cani

Benessere mentale e emotivo

La presenza di un cane nella nostra vita porta numerosi vantaggi per il benessere psicofisico. Secondo numerosi studi scientifici, vivere con un cane migliora il benessere psicofisico e rafforza il senso di sicurezza.

I benefici principali includono:

Riduzione dello stress : La presenza degli animali contribuisce a ridurre i livelli d’ansia, di cortisolo, la glicemia e il battito cardiaco

: La presenza degli animali contribuisce a ridurre i livelli d’ansia, di cortisolo, la glicemia e il battito cardiaco Miglioramento dell’umore : Aumentano al tempo stesso le endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che contribuiscono ad aumentare lo stato di benessere generale

: Aumentano al tempo stesso le endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che contribuiscono ad aumentare lo stato di benessere generale Stimolazione alla socializzazione: i cani favoriscono le relazioni sociali e aiutano a superare la solitudine

Impatto sulla salute fisica

Avere un cane significa anche essere più attivi fisicamente. Le passeggiate quotidiane, i momenti di gioco e le attività all’aperto diventano parte integrante della routine, contribuendo a:

Mantenere uno stile di vita attivo

Migliorare la forma fisica generale

Favorire l’attività cardiovascolare

Ridurre il rischio di sedentarietà

La pet therapy: quando i cani diventano “medici”

Cos’è la pet therapy

La pet therapy è una pratica terapeutica basata sul contatto fisico ed emotivo tra paziente e animale, con l’obiettivo di alleviare il disagio psicofisico. Il termine “pet therapy” fu coniato negli anni ’50 da uno psichiatra infantile, l’americano Boris Levinson, dopo aver osservato i benefici psicologici derivanti dall’interazione tra i suoi piccoli pazienti autistici e gli animali.

Le applicazioni terapeutiche

In Italia, l’impiego degli animali da compagnia ai fini di pet therapy è stato riconosciuto come cura ufficiale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003.

La pet therapy trova applicazione in diversi contesti:

Ospedali : per migliorare la convalescenza dei pazienti

: per migliorare la convalescenza dei pazienti Case di riposo : per arricchire la quotidianità degli anziani

: per arricchire la quotidianità degli anziani Scuole : per bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento

: per bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento Centri di riabilitazione: come supporto a terapie tradizionali

I benefici scientificamente provati

I benefici della Pet Therapy sono numerosi e documentati:

Crescita dell’autostima soprattutto nei bambini

soprattutto nei bambini Stimolazione del linguaggio e comprensione di nuove parole

e comprensione di nuove parole Supporto nel processo di socializzazione

Riduzione dell’ansia e delle paure

e delle paure Stimolazione mentale attraverso giochi specifici

I cani al servizio della società

Cani da lavoro e di soccorso

In Italia sono tanti e diversi i cani che aiutano l’uomo: dalle unità cinofile ai cani impiegati nelle squadre di soccorso e quelli utilizzati nella pet therapy.

I nostri amici a quattro zampe svolgono ruoli fondamentali:

Cani guida per persone con disabilità visive

per persone con disabilità visive Cani da salvataggio nelle operazioni di emergenza

nelle operazioni di emergenza Cani antidroga e anti-esplosivo nelle forze dell’ordine

e anti-esplosivo nelle forze dell’ordine Cani da ricerca per il ritrovamento di persone disperse

Un riconoscimento meritato

I cani sono stati addestrati per svolgere compiti che gli esseri umani non potrebbero fare da soli, dimostrando una volta di più quanto sia speciale il loro contributo alla nostra società.

La piaga dell’abbandono: una riflessione necessaria

I numeri allarmanti

Nel solo mese di luglio di quest’anno sono stati abbandonati oltre 3.000 cani e se estendiamo i dati all’intero anno arriviamo alla cifra impressionante di circa 50.000. Questi numeri rappresentano solo una parte del problema, considerando che molti animali abbandonati non vengono mai ritrovati.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sono oltre 300 milioni i cani nel mondo di cui ben il 70% è randagio.

L’importanza dell’adozione responsabile

Oggi, oltre a festeggiare i nostri compagni a quattro zampe, questa giornata assume anche un forte valore sociale: sensibilizza sulla prevenzione dell’abbandono e invita a scegliere l’adozione responsabile come gesto di amore e solidarietà.

La Giornata internazionale del cane diventa quindi un’occasione per:

Sensibilizzare contro l’abbandono

contro l’abbandono Promuovere l’adozione dai rifugi

l’adozione dai rifugi Educare alla responsabilità verso gli animali

alla responsabilità verso gli animali Sostenere le associazioni che si occupano di randagi

Come celebrare la giornata del cane

Idee per festeggiare i nostri amici

Ci sono molti modi per rendere speciale questa giornata:

Dedicare tempo di qualità al proprio cane con passeggiate extra o giochi

al proprio cane con passeggiate extra o giochi Fare una donazione alle associazioni animaliste locali

alle associazioni animaliste locali Condividere sui social foto e storie del proprio amico a quattro zampe

foto e storie del proprio amico a quattro zampe Visitare un canile per conoscere cani in cerca di una famiglia

per conoscere cani in cerca di una famiglia Organizzare attività pet-friendly con altri proprietari di cani

Un gesto concreto di solidarietà

Per chi non ha ancora un cane, questa giornata può essere l’occasione per considerare l’adozione responsabile. I canili e i rifugi sono pieni di cani che aspettano una seconda possibilità di essere amati e di donare il loro affetto incondizionato.

Viaggiare con il proprio cane: le nuove opportunità

Turismo pet-friendly

La Giornata Mondiale del Cane rappresenta un’occasione per riflettere su come vivere esperienze e viaggi senza rinunciare alla compagnia dei propri animali domestici. Sempre più strutture turistiche si stanno attrezzando per accogliere famiglie con animali domestici.

Innovazioni nei trasporti

La novità di quest’estate è rappresentata da Dog in Tour, la speciale promozione estiva del Regionale di Trenitalia che dal 27 giugno consente di portare a bordo il cane fuori dal trasportino per un numero illimitato di viaggi.

Conclusione: un amore che dura una vita

La Giornata internazionale del cane ci ricorda quanto quest