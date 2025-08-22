La Serie A 2025/26 apre i battenti anche al Luigi Ferraris di Genova, dove sabato 23 agosto alle ore 18:30 il Genoa di Patrick Vieira ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una delle due gare inaugurali del campionato che mette di fronte due squadre con obiettivi simili ma storie recenti diverse.

Data, orario e diretta TV

Data: Sabato 23 agosto 2025

Orario: 18:30

Stadio: Luigi Ferraris, Genova

Diretta TV: DAZN (esclusiva)

Streaming: App DAZN, Zona DAZN (canale 214 Sky)

Telecronaca: Telecronaca di DAZN (da confermare)

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e non sarà disponibile in co-esclusiva su Sky. Gli abbonati potranno seguire il match sull’app DAZN o sul canale Zona DAZN al 214 per chi ha attivato l’opzione specifica.

Forma e risultati delle squadre

Genoa: consolidare il lavoro di Vieira

Il Grifone si presenta a questa stagione con rinnovate ambizioni dopo la tranquilla salvezza ottenuta nella scorsa annata. Patrick Vieira, confermato in panchina dopo l’ottimo impatto avuto sostituendo Alberto Gilardino a stagione in corso, ha lavorato intensamente durante il precampionato per consolidare i propri meccanismi di gioco.

Il precampionato ha visto i rossoblù impegnati nel ritiro di Moena in Val di Fassa dal 15 al 27 luglio, dove hanno disputato tre amichevoli: vittoria contro il Fassa Calcio, test internazionale contro il Kaiserslautern tedesco e sfida finale contro il Mantova. Successivamente, la squadra ha partecipato a un triangolare in Spagna contro Villarreal e Real Oviedo, conquistando il torneo.

L’ultimo test prima dell’esordio è stato il convincente 3-0 rifilato al Vicenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con reti di Carboni e Stanciu, oltre a un autogol. Una prestazione che ha confermato i progressi sotto la guida di Vieira.

Lecce: Di Francesco punta alla conferma

I giallorossi salentini affrontano la loro quarta stagione consecutiva in Serie A, con l’obiettivo di consolidarsi definitivamente nel massimo campionato. Eusebio Di Francesco, alla guida della squadra, può contare su un gruppo che ha già dimostrato di saper lottare per la salvezza.

Il Lecce ha iniziato la stagione ufficiale con il piede giusto, superando la Juve Stabia 2-1 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una vittoria che ha dato morale e fiducia all’ambiente salentino in vista dell’esordio in campionato.

Durante il precampionato, la squadra ha lavorato per affinare gli automatismi e integrare i nuovi arrivi. Di Francesco ha testato diversi moduli, puntando sulla solidità difensiva e sulla velocità in contropiede.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1)

Leali; Martin, Vasquez, Marcandalli, Norton-Cuffy; Frendrup, Masini; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo.

All. Patrick Vieira

Ballottaggi principali:

Leali-Gollini 60%-40%

Marcandalli-Vogliacco 55%-45%

Gronbaek-Malinovskyi 60%-40%

Indisponibili: Otoa, Ekuban

Lecce (4-3-3)

Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; N’Dri, Camarda, Morente.

All. Eusebio Di Francesco

Ballottaggi principali:

Berisha-Helgason 60%-40%

N’Dri-Banda 55%-45%

Squalificati: Pierotti (1) Indisponibili: Jean (da valutare), Marchwinski (da valutare) In panchina: Helgason, Banda, Sottil

Vieira conferma il 4-2-3-1 con Marcandalli che vince il ballottaggio con Ostigard in difesa centrale. Il tridente offensivo Carboni-Stanciu-Gronbaek supporterà Colombo, favorito su Vitinha. Di Francesco schiera il 4-3-3 con Camarda come unica punta, affiancato da N’Dri (in vantaggio su Banda) e Morente sulle fasce.

Precedenti storici e statistiche

I numeri della storia sorridono nettamente al Genoa. Nei 42 incontri totali tra le due squadre, il bilancio complessivo vede i rossoblù in vantaggio con 16 vittorie, contro le 12 del Lecce e 14 pareggi.

Concentrandosi sui precedenti al Luigi Ferraris, la supremazia genoese è ancora più evidente: su 20 scontri diretti in casa del Grifone, i padroni di casa hanno conquistato 12 vittorie, con 6 pareggi e soltanto 1 sconfitta (in Serie B nel 1998/99).

Il Genoa ha aperto una striscia positiva di 8 incroci consecutivi senza sconfitte contro il Lecce, l’ultima delle quali risale al 2-1 della scorsa stagione con doppietta di Miretti. Una curiosità: negli ultimi 6 Genoa-Lecce di campionato si sono registrate ben 5 doppiette diverse.

L’ultimo precedente risale alla 29ª giornata della scorsa stagione, quando il Genoa si impose per 2-1 con i gol di Miretti. Per il Lecce, l’unica vittoria al Ferraris negli ultimi decenni risale al campionato di Serie B del 1998/99.

Curiosità e statistiche chiave

Curiosità tattiche:

Questa sarà la prima sfida ufficiale tra Patrick Vieira e Eusebio Di Francesco in Serie A

e in Serie A Il Genoa non vince una gara d’esordio in Serie A dal 2020/21 (4-1 contro il Crotone)

Il Lecce non ha mai vinto una trasferta alla prima giornata di Serie A dal 2005/06

Marcandalli vince il ballottaggio con Ostigard dopo l’esperienza positiva al Venezia

vince il ballottaggio con Ostigard dopo l’esperienza positiva al Venezia N’Dri favorito su Banda nel tridente offensivo del Lecce

Numeri interessanti:

Camarda sarà l’unico attaccante di ruolo del Lecce dopo la cessione di Krstovic per 25 milioni

sarà l’unico attaccante di ruolo del Lecce dopo la cessione di Krstovic per 25 milioni Pierotti salta la prima giornata per squalifica

salta la prima giornata per squalifica Il Genoa ha due indisponibili importanti: Ekuban e Otoa (rientro dalla 3ª giornata)

e (rientro dalla 3ª giornata) Berisha favorito su Helgason nel centrocampo del Lecce

favorito su Helgason nel centrocampo del Lecce Colombo parte davanti a Vitinha nell’attacco genoano

Record da conquistare:

Il Genoa punta a iniziare una nuova striscia positiva sotto la guida di Vieira

Il Lecce cerca la prima vittoria alla prima giornata in trasferta da 20 anni

Camarda potrebbe diventare il più giovane marcatore nella storia del Lecce in Serie A

Sfida tra allenatori: Patrick Vieira ha collezionato 9 punti in 6 partite da quando ha preso il posto di Gilardino, perdendo solo una volta. Eusebio Di Francesco invece ha un bilancio positivo contro il Genoa nelle sfide precedenti: 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta in 6 precedenti.

Pronostico e chiavi della partita

Il Genoa parte leggermente favorito secondo i bookmaker, forte del fattore casalingo e della striscia positiva contro i salentini. La chiave della partita sarà l’approccio mentale: entrambe le squadre non possono permettersi di iniziare male la stagione.

Vieira dovrà gestire al meglio le aspettative dopo l’ottimo finale di stagione scorsa, puntando sulla solidità del centrocampo con Frendrup e Masini e sulla fantasia di Stanciu per aprire la difesa salentina.

Per il Lecce, la partita rappresenta un test importante per capire le reali ambizioni della squadra dopo i grandi cambiamenti estivi. Di Francesco dovrà gestire l’assenza del bomber Krstovic (ceduto all’Atalanta) puntando sul talento di Francesco Camarda, il gioiello del Milan arrivato in prestito e già protagonista con una tripletta in amichevole.

La gara dovrebbe essere equilibrata e tattica, con poche reti complessive. Il Genoa potrebbe fare la differenza nel finale grazie alla maggiore abitudine a giocare al Ferraris e al sostegno del proprio pubblico.

Il pronostico più probabile è una vittoria di misura del Genoa, ma il Lecce ha le carte in regola per impensierire i padroni di casa e strappare almeno un pareggio.

