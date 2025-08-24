Genoa-Lecce, un esordio in bianco: 0-0 al Ferraris

Non basta la spinta del pubblico di Marassi, non basta la voglia di cominciare con il piede giusto: Genoa e Lecce si dividono la posta in palio, fermandosi sullo 0-0 in una gara equilibrata e povera di emozioni. L’esordio in campionato delle due squadre non regala reti, ma consegna indicazioni importanti a entrambi gli allenatori.

Un primo tempo bloccato

La partita si apre con ritmi bassi e tante imprecisioni. Il Lecce approccia meglio i primi minuti, cercando di pressare alto e togliere respiro alla manovra rossoblù. Il Genoa, però, col passare del tempo prende campo e costruisce le chance più nitide della prima frazione. La migliore capita a Stanciu, che non riesce a concretizzare una buona occasione in area. Sul finale, il giovane Valentín Carboni costringe Falcone a un intervento decisivo, mantenendo intatto il risultato.

Falcone protagonista

Wladimiro Falcone – Lecce (depositphotos)

Il portiere giallorosso è il vero protagonista del pomeriggio. Le sue parate, soprattutto sul talento argentino del Genoa, evitano al Lecce una sconfitta che sarebbe stata difficile da ribaltare. Il resto lo fa una difesa attenta, capace di reggere l’urto nei momenti più delicati, e una squadra che ha pensato prima a non prenderle che a rischiare qualcosa in avanti.

Ripresa senza scosse

Nella seconda parte della gara l’equilibrio resta intatto. Il Genoa prova ad alzare i giri, ma la manovra resta troppo prevedibile e la lucidità in zona gol latita. Il Lecce, dal canto suo, prova qualche ripartenza ma non riesce mai a impensierire davvero la retroguardia ligure. Alla fine il fischio dell’arbitro sancisce uno 0-0 che fotografa bene l’andamento del match.

Un punto a testa e molte riflessioni

Per il Genoa resta il rammarico di non aver sfruttato la spinta del Ferraris e le occasioni create. La squadra di Gilardino deve crescere in concretezza se vuole puntare a un campionato tranquillo. Per il Lecce, invece, il punto conquistato in trasferta è comunque un segnale incoraggiante: la solidità difensiva e la prestazione di Falcone sono certezze da cui ripartire.

Non è stata una sfida memorabile, ma l’impressione è che entrambe le squadre abbiano preferito non perdere all’esordio piuttosto che rischiare troppo. La Serie A del Genoa e del Lecce inizia così, con un pareggio che rimanda il primo sorriso.